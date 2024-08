Nghi vấn một "Anh trai say hi" suýt té ngã ở sự kiện nhưng nhận về là câu nói cực phũ phàng

Mạng xã hội đang chia sẻ thông tin Negav tham gia một sự kiện quảng bá cho nhãn hàng, lúc đến thì khá vui vẻ nhưng sau khi hoàn thành công việc và ra về thì xảy ra sự cố.

Trong đoạn clip do fan đăng tải, Negav đứng giữa đám đông nhiều người. Sau đó, do chen lấn xô đẩy, Negav suýt té ngã. Riêng một số fan đứng đằng sau Negav, vì không giữ được thăng bằng nên đã ngã xuống. Ở đoạn clip này, có thể nghe thấy tiếng khán giả la hét khá to.

Sau khi sự cố xảy ra ở 1 đoạn ghi âm có người nói rằng: "Negav có té hay không chị không quan tâm".

Liên hệ với ekip của Negav về sự cố, đại diện nam ca sĩ cho biết có việc Negav suýt té ngã nhưng từ chối nói thêm. Tất cả các thông tin liên quan sẽ do ban tổ chức sự kiện chia sẻ, phía Negav không phát biểu.

Về phần ban tổ chức sự kiện, đến hiện tại vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông tin nào liên quan đến vụ việc.

Hình ảnh Negav suýt té ngã trong đoạn clip do fan đăng tải

Fan bức xúc vì sự cố liên quan đến Negav

Negav tên thật là Đặng Thành An, sinh năm 2001. Anh được biết đến khi trở thành thành viên nhỏ tuổi nhất của tổ đội rap GERDNANG cùng với Hieuthuhai, Hurrykang, Rex, Manbo.

Negav từng kết hợp cùng các nghệ sĩ trong nhiều sản phẩm âm nhạc như Ngủ một mình, Dừng yêu, Hương... Tên tuổi của Negav chỉ thực sự bùng lên khi anh tham gia các chương trình như Hành trình rực rỡ, Anh trai say hi. Ở Anh trai say hi, Negav được gọi là "mỏ hỗn" vì có cách trò chuyện, tung hứng khá duyên dáng với các anh trai khác.

Negav dự sự kiện cùng Hieuthuhai trước khi sự cố xảy ra

Trước đây, Negav từng nói về căn bệnh rối loạn dây thần kinh thực vật. Trả lời báo Thanh Niên, Negav chia sẻ căn bệnh này đã bị từ nhỏ, vì mỗi lần lo âu, sợ hãi là tay chân anh lại bủn rủn, chóng mặt.

"Khi lớn lên, mình cố gắng khắc phục bằng cách đi tập luyện thể thao, giữ mọi thứ cân bằng thì mình không thấy bị nữa. Cho đến khi mình bị chấn thương ở tay, không đi tập được nữa thì nó lại xuất hiện. Đỉnh điểm là đợt dịch bệnh, lúc này mình mới đi khám và biết được tên gọi của căn bệnh này. Trước đó mình chỉ nghĩ là triệu chứng như người bình thường, chẳng qua là cảm giác của mình sẽ lâu hơn người khác", Negav nói.