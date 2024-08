"Anh trai say Hi" tiếp tục loại 6, chỉ còn lại 14 người, ai cũng tranh nhau làm đội trưởng

Sau tập 8, Anh trai say Hi tiếp tục hé lộ những diễn biến mới nhất. Sau khi loại 4 thành viên là Gin Tuấn Kiệt, Lou Hoàng, Vũ Thịnh và Hải Đăng Doo, dàn anh trai chỉ còn lại 20 người. Thế nhưng tin sốc là ở tập tiếp theo, MC Trấn Thành công bố chương trình sẽ tiếp tục loại đi 6 thành viên, chỉ còn 14 người ở lại. Ở vòng tiếp theo, chỉ có một đội điểm cao nhất sẽ an toàn. Thông tin chương trình loại đi 6 người khiến các anh trai sốc nặng vì luật chơi quá khắc nghiệt.

Ngoài ra, trong tập tiếp theo, chương trình cho phép các anh trai tự ứng cử làm đội trưởng. Đây sẽ là cơ hội cho những anh trai nào có chưa bung tỏa hết cỡ được thể hiện bản thân mình. Đáng nói, có rất nhiều anh trai thi nhau ứng cử chức vụ này như Quang Trung, Erik, NEGAV, WEAN, Atus, JSOL... Chương trình giữ kín một số đội trưởng, nhưng qua những gì đoạn teaser hé lộ, có thể thấy Atus và WEAN đã được bầu chọn làm đội trưởng của tập kế tiếp.

Song Luân và màn trù ẻo "Có khi nào không ai vô phòng Tú không?" khiến Atus tức tối

Nhưng sau đó, chính Song Luân lại bước vào phòng của Atus và bị từ chối phũ phàng

Teaser còn hé lộ cảnh Song Luân bước vào phòng của đội trưởng Atus, lúc này đã có Quang Trung nhưng hốt hoảng đòi bước ra. Atus cũng "lầy" không kém khi từ chối Song Luân vào đội, đẩy anh Sinh ra đảo hoang. Quang Trung và Atus - hai cây hài của chương trình dường như lại tiếp tục tái ngộ sau 10/10, hứa hẹn mang đến những trận cười cho khán giả.

Đón xem tập 9 Anh trai say Hi sẽ tiếp tục lên sóng lúc 20h thứ Bảy – 17/08 trên các kênh truyền hình HTV2-Vie Channel, ON Vie GIẢITRÍ và VieON.