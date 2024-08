"Anh trai say Hi" và câu chuyện "tình tay ba" của 3 nhân vật khiến fan phát sốt

Anh trai say Hi vẫn đang là chủ đề "hot" trên mạng xã hội khi mỗi tập đi qua đều chiếm lĩnh vị trí trending YouTube. Cùng với sự nổi tiếng của show, tên tuổi của các anh trai cũng gia tăng sức nóng. Có một "tam giác tình yêu" trong Anh trai say Hi đang khiến fan phát cuồng. Lý do là 3 anh trai trong "tam giác" này có những màn tương tác cực kỳ duyên dáng, hài hước và đáng yêu. 3 nhân vật này chính là Isaac, NEGAV và Quang Hùng MasterD.

Tương tác cực "cuốn" ở Anh trai say Hi

Cả 3 đều từng diễn chung team. Trong đó, ở ngay tập 2, Isaac, NEGAV, Quang Hùng MasterD đã khiến dân mạng sôi sục khi cùng biểu diễn Don't Care với 2 thành viên còn lại là Gin Tuấn Kiệt và Vũ Thịnh. Ngoài ra, tiết mục còn có sự góp mặt của khách mời đến từ Thái Lan - Nanon Korapat.

Isaac, NEGAV, Quang Hùng MasterD từng chung team Don't Care

Sau đó, ở các tập tiếp theo, NEGAV từng cùng Quang Hùng và các thành viên team Catch Me If You Can lên Top 1 Trending YouTube. NEGAV cũng tái ngộ, kề vai sát cánh với Isaac và Gin Tuấn Kiệt trong team Ngân Nga. Khi Gin Tuấn Kiệt bị loại, nam rapper còn khóc đỏ mắt.

Isaac, NEGAV, Quang Hùng MasterD sát cánh trên sân khấu

Màn vuốt cằm NEGAV của Isaac trong "Ngân Nga"

Trong teaser của Anh trai say Hi tập 9, NEGAV cũng xung phong làm đội trưởng. Ê kíp của chương trình cũng rất chiều fan khi cắt đúng những đoạn tương tác của NEGAV, Quang Hùng và Isaac. NEGAV nói rằng mình đã mang đến chương trình 3 bài hit và muốn mang thêm 2 bài nữa. Ngoài ra, anh xung phong làm đội trưởng vì muốn... bảo bọc Isaac vì thấy Isaac cũng đã quá mệt mỏi vì làm đội trưởng nhiều lần.

Chương trình cũng khá "để ý" tương tác của Isaac, NEGAV và Quang Hùng

Thực tế, NEGAV và Isaac thân thiết từ thời tham gia show Hành trình rực rỡ. Tái ngộ ở Anh trai say Hi, ngoài những tương tác trong chương trình, NEGAV khiến fan sục sôi khi thường xuyên đăng ảnh và nói về Isaac trên mạng xã hội. Khi thì NEGAV tuyên bố muốn... nuôi đàn anh, khi thì lại giận dỗi block Isaac rồi kết bạn lại. Nam rapper còn thường xuyên đăng ảnh cùng Isaac, thay ava chung khung hình với đàn anh, gọi nam ca sĩ là "người già", hay thậm chí còn tuyên bố: "Đúng là người lớn tuổi (già) người ta biết cách làm mình luỵ tình nhiều hơn mấy đứa choi choi".

"Đúng là người lớn tuổi (già) người ta biết cách làm mình luỵ tình nhiều hơn mấy đứa choi choi" - NEGAV đăng ảnh cùng Isaac và bình luận

NEGAV và Isaac thân nhau từ "Hành trình rực rỡ"

Ngoài tương tác với Isaac, gần đây, NEGAV còn tương tác nhiệt tình với Quang Hùng MasterD. Anh chàng công khai đăng trạng thái "Đang nghĩ về Quang Hùng MasterD", đồng thời bình luận: "Ban đầu cứ tưởng anh em thân thiết nên mới gần gũi nhau như vậy... Nhưng từ lúc lướt tóc tóc tui nhìn thấy cái ánh mắt của anh ta trao cho tui thì…". Đáp lại, Quang Hùng cũng bình luận: "Từ ngày đầu tiên em để nhạc chuông tôi là đã biết rồi, em tương tư tôi lâu chưa?".

Không thua kém đàn em, Isaac cũng từng chủ động đăng nhiều hình ảnh thân thiết với Quang Hùng MasterD, quay fan như chong chóng với câu chuyện "3 người" cực kỳ rối rắm.

NEGAV "tình tứ" với Quang Hùng

Nhưng Isaac cũng đâu có kém?

"Cho mình xin In Tư bé tóc hồng kế bên đi cả nhà. Cưng dã man" - Isaac viết về Quang Hùng

"Rapper NEGAV chỉ còn là dĩ vãng" - vẫn là Isaac từng viết!

Vì sao Isaac, NEGAV, Quang Hùng MasterD được yêu mến ở Anh trai say Hi?

NEGAV tên thật Đặng Thành An, sinh năm 2001, là một rapper. Kể từ tháng 5/2023, NEGAV gia nhập tổ đội rap Gerdnang bên cạnh các anh lớn HIEUTHUHAI, HurryKng, Rex và Manbo. Ở tuổi 23, nam rapper còn gây trầm trồ bởi bộ sưu tập đồ hiệu đắt đỏ, đặc biệt là bộ sưu tập đồng hồ nhiều tỷ. Ngay khi xuất hiện trong tập 1 Anh trai say Hi, nam rapper cũng gây chú ý với màn khoe đồ hiệu và khiến Trấn Thành trầm trồ với chiếc đồng hồ đắt đỏ trên tay.

NEGAV còn nổi tiếng là một rapper giàu có với "kho" đồ hiệu

Đến với Anh trai say Hi, NEGAV càng đông fan nhờ gu hài hước, những phát ngôn dí dỏm và tương tác thú vị với dàn anh trai khác.

Isaac tên thật là Phạm Lưu Tuấn Tài, sinh năm 1988 tại Cần Thơ, là anh trai lớn tuổi nhất chương trình. Nam ca sĩ từng hoạt động trong nhóm nhạc 365 trước khi tách ra solo và có sự nghiệp rực rỡ. Ngoài ca hát, Isaac còn tham gia đóng phim và nhận được những giải thưởng diễn xuất.

Ở Anh trai say Hi, Isaac thường xuyên được tin tưởng giao chức đội trưởng không chỉ bởi tuổi đời, tuổi nghề mà còn là vì sự trách nhiệm và tài năng.

Nhưng chính điều này cũng tạo cho anh nhiều áp lực. Nam ca sĩ thừa nhận giảm kha khá cân nặng khi tham gia chương trình.

Trong khi đó, Quang Hùng MasterD tên thật là Lê Quang Hùng, sinh năm 1997 tại Thừa Thiên Huế. Anh vừa là ca sĩ, vừa là producer. Đặc biệt, Quang Hùng là nhân vật được săn đón cũng như có sức ảnh hưởng đặc biệt tại thị trường giải trí Thái Lan. Khi tham gia Anh trai say Hi, thậm chí các thành viên trong fanclub của Quang Hùng ở Thái Lan cũng bay về Việt Nam để cổ vũ cho thần tượng.

Tại Anh trai say Hi, Quang Hùng không phải người hoạt ngôn, nổi bật như nhiều anh trai khác nhưng anh lại "âm thầm" để lại rất nhiều dấu ấn trong các tác phẩm mà mình tham gia. Đặc biệt với 2 ca khúc Catch Me If You Can và Cứ để anh ta rời đi, dấu ấn của Quang Hùng khá đậm nét. Nam ca sĩ cũng được khán giả nhận xét có chất giọng rất lôi cuốn, đặc biệt, "trong giọng đã có nhạc".