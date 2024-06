Nghi phạm xin đi vệ sinh rồi tháo chạy khỏi trụ sở công an

Clip: Camera an ninh ghi lại vụ việc.

Ngày 1-6, Công an TP Thủ Đức (TP HCM) phối hợp với các lực lượng liên quan điều tra vụ một đàn ông giả vờ xin đi vệ sinh trong trụ sở công an rồi xô cán bộ công an hòng trốn thoát.

Nghi phạm định chạy nhưng không được.

Theo camera an ninh, một người mặc sắc phục công an mở buồng sắt để một đàn ông đi ra ngoài.

Camera cũng cho thấy người này sau khi được mở khóa cửa phòng tạm giữ, cho đi vệ sinh, sau đó tháo chạy thật nhanh ra trước cổng trụ sở, rồi nhảy lên xe máy của một phụ nữ. Hai người bị nhiều người đuổi theo kéo ngã xe, giữ lại.

Theo tìm hiểu, vụ việc xảy ra tại trụ sở Công an phường Tam Bình vào ngày 29-5. Theo đó, lực lượng chức năng phường Tam Bình trong lúc tuần tra trên địa bàn phát hiện một nghi phạm có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy nên đưa về trụ sở.

Nghi phạm này tên T. (35 tuổi), trước đó cũng có hành vi trộm cắp tài sản ở huyện Nhà Bè.

Trong lúc T. bị tạm giữ thì được một phụ nữ đi xe máy đến đưa cơm, chờ ở cổng.

T. xin cán bộ công an dẫn đi vệ sinh. Công an mở cửa phòng tạm giữ cho T. đi vệ sinh khoảng 1 phút.

Lúc quay lại, T. bất ngờ xô công an rồi chạy ra cổng trụ sở ở đường Tô Ngọc Vân rồi lên xe máy của người phụ nữ hòng bỏ trốn.

Bước đầu xác định người phụ nữ là hàng xóm của nghi phạm, được người nhà T. nhờ mang cơm đến.

Vụ việc được chuyển cho Công an TP Thủ Đức thụ lý theo thẩm quyền.