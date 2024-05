Bắt tên trộm đột nhập vào nhà dân nằm ngủ chờ "thời cơ" trộm cắp tài sản

Ngày 13/5, thông tin từ Công an TP.Hà Nội cho biết, cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Đặng Minh Hiếu (SN 2000, trú tại xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, Công an phường Nhật Tân nhận được tin báo về việc tại một ngôi nhà ở ngách 264/21 đường Âu Cơ, phường Nhật Tân có trộm đột nhập. Ngay sau đó, tổ công tác Công an phường Nhật Tân nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp với nhân dân vây bắt đối tượng khi đang lẩn trốn trên tầng 5 (tầng tum) và đưa đối tượng về trụ sở cơ quan công an để làm rõ.

Đối tượng Hiếu bị lực lượng công an bắt giữ. (Ảnh: Công an TP.Hà Nội)

Qua đấu tranh khai thác, danh tính đối tượng được xác định là Đặng Minh Hiếu. Hiếu khai nhận, cách đây 3 năm từng được gia đình này thuê bốc vác, nên thông thuộc đường đi lối lại trong nhà.

Khoảng 2h ngày 10/5, thấy cửa tum tầng 5 của ngôi nhà không khoá, Đăng Minh Hiếu đã đột nhập. Sau khi lục lọi nhưng chưa tìm được tài sản có giá trị, Hiếu nằm ngủ trên tầng 4 để tìm thời cơ tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp nhưng bị người dân phát hiện. Sau đó, đối tượng chạy lên tầng 5 lẩn trốn thì bị bắt giữ. Theo hồ sơ, đối tượng Hiếu có 1 tiền án về tội Trộm cắp tài sản.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.