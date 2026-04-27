Nhiều người nghĩ nghỉ hưu là lúc phải "ngồi yên một chỗ", chăm cháu, giữ gìn sức khỏe và chờ ngày qua ngày. Nhưng với tôi, đây chính là khoảng thời gian vàng để tự nuôi dưỡng bản thân một cách trọn vẹn nhất. Những tiếc nuối thời trẻ, những đam mê bị công việc chôn vùi, giờ đây tôi lần lượt nhặt lại. Cuộc sống không những không nhàm chán mà còn thú vị và tự do hơn cả lúc còn đi làm.

"Học như đặc công" để tâm hồn mãi trẻ trung

Ai bảo tuổi lớn rồi thì phải nằm yên một chỗ? Tôi chọn ngược lại hoàn toàn. Tôi tự phong mình là "đặc công học tập". Từ con số zero, tôi đăng ký học vẽ: Bắt đầu bằng phác thảo chì , rồi chuyển sang bút chì màu, sau đó là tranh công bút tỉ mỉ. Giờ tôi đã vẽ được cả hoa lá, chim muông, cá nước một cách sinh động. Mỗi buổi sáng ngồi trước giá vẽ, tay cầm cọ, lòng thấy nhẹ nhàng lạ thường.

Không dừng lại ở đó, tôi tham gia lớp nghệ thuật đọc diễn cảm. Ban đầu run lắm, giọng nói không tự tin, nhưng dần dần tôi tìm lại được niềm vui khi được bày tỏ. Cùng lúc, tôi "mở khóa" thêm mấy kỹ năng mới: Bơi lội, đánh bóng bàn, nhảy khiêu vũ. Mỗi ngày đều có điều gì đó mới mẻ để học, để thử.

Kết quả? Đầu óc tôi minh mẫn hơn, trí nhớ tốt lên rõ rệt. Tôi không còn hay quên như trước. Nhiều chị em bạn bè gặp tôi còn trầm trồ: "Trông chị trẻ trung và năng lượng thế?". Đó chính là sức mạnh khi bạn không ngừng nuôi dưỡng tâm hồn. Tuổi tác chỉ là con số, còn sự tò mò và ham học hỏi mới giữ cho ta thực sự sống.





Ăn mặc đẹp không phải để khoe, mà là cách yêu thương chính mình

Có một câu tôi rất tâm đắc: "Không ai có nghĩa vụ phải nhìn thấu tâm hồn qua lớp vỏ bề ngoài lôi thôi". Nghỉ hưu rồi, tôi càng chú trọng đến việc chăm chút ngoại hình hơn. Không còn phải mặc đồng phục công sở cứng nhắc, tôi bắt đầu thử nghiệm phong cách leisure sang trọng thoải mái nhưng vẫn tinh tế.

Tôi chọn những món đồ chất liệu tốt, cắt may vừa vặn, gam màu trung tính dễ phối. Một chiếc áo sơ mi linen rộng rãi, quần cullottes mềm mại, thêm đôi giày đế bằng êm chân… Chỉ đơn giản vậy thôi mà nhìn vào gương, tôi thấy mình nhẹ nhàng, thanh lịch và đầy sự thư thái.

Mỗi sáng dành 10-15 phút phối đồ, trang điểm nhẹ nhàng đã trở thành nghi thức yêu bản thân. Không phải để ai khen, mà để chính mình cảm thấy vui khi bước ra đường. Tâm trạng vì thế cũng sáng bừng theo. Nhiều khi tôi nghĩ, phụ nữ chúng ta đừng chờ đến khi ai đó khen mới chăm chút cho mình. Hãy làm điều đó vì chính mình, đặc biệt là sau khi nghỉ hưu - khi thời gian đã thực sự thuộc về ta.





Sức khỏe tốt mới là tự do thực sự

Nuôi dưỡng cơ thể không phải khẩu hiệu suông mà là thói quen hàng ngày. Tôi ăn theo nguyên tắc "ít nhưng tinh": Ưu tiên rau củ quả tươi, cân bằng đạm thực vật và động vật, hạn chế đồ chiên xào nhiều dầu mỡ. Đôi khi thèm, tôi vẫn tự thưởng cho mình một bữa lẩu nhỏ nóng hổi cùng bạn bè, vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ.

Quan trọng nhất là kiểm tra sức khỏe định kỳ. Tôi không bỏ qua bất kỳ lần khám nào. Thiếu gì thì bổ sung cái đó, có dấu hiệu nhỏ cũng xử lý ngay. Nhờ vậy, những cơn đau nhức thoáng qua đều được kiểm soát, cơ thể giữ được sự dẻo dai để tiếp tục theo đuổi sở thích.

Tôi hay nói với các chị em: Sức khỏe chính là nền tảng của mọi tự do. Khi cơ thể khỏe mạnh, bạn mới có thể đi du lịch, vẽ tranh, nhảy múa hay đơn giản là dạo phố mà không lo lắng.





Yêu bản thân không phải là ích kỷ, đó là bài học phải học cả đời

Sau 7 năm nghỉ hưu, tôi nhận ra một điều giản dị: M ọi ngày đều là ngày của chính mình. Không còn phải chạy deadline, không còn áp lực thăng tiến, tôi được sống đúng với nhịp điệu bản thân muốn. Sáng thức dậy không vội vã, chiều có thể ngồi đọc sách, tối nhảy một chút hoặc vẽ thêm vài nét.

Đó không phải là sống ích kỷ, mà là biết cách cân bằng. Tôi vẫn dành thời gian cho con cháu, cho gia đình, nhưng tôi không quên dành một phần quan trọng cho chính mình. Vì chỉ khi bản thân được "no đủ" về tinh thần, thể chất và cảm xúc, bạn mới có thể lan tỏa năng lượng tích cực đến những người xung quanh.

Chị em thân mến, dù bạn đang ở độ tuổi nào 40, 50 hay 60 cũng đừng chờ đến nghỉ hưu mới bắt đầu yêu thương bản thân. Hãy bắt đầu ngay hôm nay: Học một kỹ năng mới, mua cho mình một món đồ đẹp, đi khám sức khỏe đầy đủ, và dành thời gian làm điều khiến trái tim mình vui.

Cuộc đời ngắn lắm. Đừng để những năm tháng đẹp nhất trôi qua trong tiếc nuối. Hãy nuôi dưỡng chính mình một cách phong phú, để khi về già, bạn có thể mỉm cười tự hào: "Tôi đã sống thành phiên bản mình yêu thích nhất".