Trong chiêm tinh học phương Đông lẫn phương Tây, có một quy luật khá thú vị: Những người càng ít tranh giành, càng sống thiện lương thì phúc khí về sau càng dày. Họ không phải kiểu người giành giật ở vạch xuất phát, nhưng lại là người về đích trong êm đẹp. Bước sang nửa cuối năm 2026, theo các nhà chiêm tinh, có 4 chòm sao đặc biệt được "trời thương" - vận trình khởi sắc rõ rệt cả về sự nghiệp, tài chính lẫn chuyện tình cảm.

Cự Giải - Dịu dàng bao dung, phúc đức sâu dày

Người cung Cự Giải vốn có tính cách mềm mại, nội tâm lương thiện và giàu lòng trắc ẩn. Họ chưa bao giờ là kiểu người chủ động tranh giành, mà luôn đối đãi với mọi người bằng sự bao dung, nhường nhịn. Với họ, cuộc sống không cần phải hơn thua từng chút một, bình yên và ổn định mới là điều quan trọng nhất. Chính thái độ "đạm bạc danh lợi" này khiến Cự Giải gây dựng được tiếng thơm trong các mối quan hệ, tích lũy được mạng lưới bạn bè, đồng nghiệp dày dặn.

Nửa cuối năm 2026, vận may bắt đầu mỉm cười với Cự Giải. Trong công việc, nhờ những mối quan hệ tích lũy bấy lâu cùng nỗ lực bản thân, họ sẽ được cấp trên để mắt, đồng nghiệp hỗ trợ, có cơ hội nắm những dự án quan trọng và tạo bước nhảy vọt trong sự nghiệp. Tài chính cũng theo đó mà thăng hoa - chính tài ổn định, ngoại tài có nhiều khoản thu bất ngờ. Về tình cảm, sự dịu dàng tinh tế của Cự Giải sẽ thu hút được nhiều ánh mắt; người độc thân có duyên gặp được nửa kia ưng ý, người đã có đôi thì tình cảm thêm ngọt ngào, gắn bó.

Thiên Bình - Thanh lịch ôn hòa, may mắn theo bước

Thiên Bình là biểu tượng của sự thanh lịch, ôn hòa và yêu thích cân bằng. Họ ngại va chạm, ghét cãi vã, luôn xử lý mọi việc bằng thái độ công bằng và khéo léo. Trước những cám dỗ về lợi ích, Thiên Bình không lao vào tranh giành mù quáng mà sẽ cân nhắc thiệt hơn, chọn cách phù hợp nhất. Tâm thế khoáng đạt này giúp họ bớt đi rất nhiều phiền muộn trong đời, đồng thời cũng âm thầm tích phúc cho chính mình.

Nửa cuối năm 2026 sẽ đánh dấu bước ngoặt lớn trong vận trình của Thiên Bình. Họ sẽ gặp được những "quý nhân" quan trọng - người đưa ra lời khuyên đúng lúc, mở ra những cánh cửa cơ hội mới, giúp họ thăng tiến trong công việc. Về tài lộc, mắt nhìn đầu tư của Thiên Bình giai đoạn này trở nên sắc bén hơn, có thể nắm bắt những thời cơ kiếm tiền tốt và gia tăng tài sản đáng kể. Chuyện tình cảm cũng nhiều màu sắc - sức hút của Thiên Bình được phát huy tối đa, có cơ hội tìm được người đồng điệu tâm hồn giữa nhiều người ngưỡng mộ.

Ma Kết - Trầm ổn nội liễm, tích lũy bùng nổ

Ma Kết nổi tiếng với sự trầm ổn, làm việc thực tế và có tinh thần trách nhiệm cao. Họ không giỏi thể hiện, càng không thích "tranh phong" với ai, mà chọn con đường âm thầm nỗ lực, không ngừng nâng cấp bản thân. Ma Kết tin rằng chỉ cần đủ giỏi, cơ hội tự khắc tìm đến.

Và đúng vậy, nửa cuối năm 2026 chính là thời điểm những nỗ lực bấy lâu của Ma Kết được đền đáp xứng đáng. Sự nghiệp bước vào giai đoạn phát triển nhanh - tất cả sự tích lũy, kiên trì trước đó đều "kết trái" trong giai đoạn này, mang lại thành tựu khiến nhiều người ngưỡng mộ. Thu nhập tăng đáng kể, kèm theo những khoản tài lộc bất ngờ. Về tình duyên, sự đáng tin cậy và vững vàng của Ma Kết là điểm cộng lớn, hứa hẹn một mối quan hệ ổn định, bền lâu trong nửa cuối năm.

Song Ngư - Lương thiện mộng mơ, phúc lành ghé thăm

Người Song Ngư mang trong mình tâm hồn lương thiện, mộng mơ và giàu trí tưởng tượng. Họ đơn thuần, không thích đấu đá, thường chìm đắm trong thế giới tốt đẹp của riêng mình. Song Ngư tin rằng thế giới này luôn có điều ấm áp, và sẵn lòng dùng sự lương thiện của mình để lan tỏa năng lượng tích cực đến những người xung quanh.

Nửa cuối năm 2026, vận may đến với Song Ngư như thủy triều dâng. Công việc thuận lợi nhờ sự hỗ trợ của đồng nghiệp và cấp trên, cơ hội thăng tiến hiện rõ trước mắt. Tài chính có thêm những khoản "lộc trời" như trúng thưởng, được tặng quà có giá trị. Tình cảm cũng nở rộ - Song Ngư độc thân có duyên gặp được người khiến trái tim rung động, còn Song Ngư đã có đôi sẽ thấy tình yêu thêm thăng hoa, ngọt ngào hơn từng ngày.

*Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo