Nghệ An: Chưa xuất hiện ca nhiễm virus corona nhưng đã xử lý 7 trường hợp tung tin sai sự thật gây hoang mang dư luận

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus corona gây nên thì ở Nghệ An tính đến nay vẫn chưa phát hiện ca lây nhiễm.

Tuy nhiên từ ngày 4/2 đến nay, cơ quan chức năng đã triệu tập, xác minh, điều tra và cũng cố hồ sơ xử lý đến 7 đối tượng đăng tin sai sự thật trên các trang mạng xã hội.

Đối tượng D.T.A.B. bị triệu tập vì đăng tin sai sự thật.

7 trường hợp gồm: Trần Thanh M. (24 tuổi, trú xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu) - chủ tài khoản facebook Thanh Minh Tran; H.T.T (32 tuổi, trú xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai) - chủ tài khoản facebook Hồ Trang; H.V.H (trú xã Nam Anh, huyện Nam Đàn) - chủ tài khoản facebook Hải Sơn; C.V.Q (24 tuổi, trú xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn) - chủ tài khoản facebook Chích Định Quang; Nguyễn T.T (41 tuổi, trú phường Bến Thủy, TP Vinh) - chủ tài khoản facebook Thùy Trang; P.T.L (28 tuổi, trú xã Hưng Lộc, TP Vinh) - chủ tài khoản facebook Bích Liên; D.T.A.B (30 tuổi, trú phường Lê Lợi, TP Vinh)- chủ tài khoản facebook Ái Bích.

Thông tin của Trần Thanh M. (trú xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu) đăng tải gây hoang mang dư luận.

Tại cơ quan chức năng các đối tượng thừa nhận những thông tin đăng tải hoàn toàn bịa đặt hoặc sao chép nội dung nhưng không qua kiểm chứng, không quan tâm thông tin đúng sai, nhằm câu view, câu like trên các trang mạng xã hội.

Có những thông tin sau khi đăng tải thu hút hàng nghìn lượt like và chia sẻ, gây hoang mang dư luận. Mục đích của các đối tượng chủ yếu là lợi dụng mạng xã hội tăng tương tác để bán hàng online. Cũng có những đối tượng do thiếu hiểu biết và hạn chế nhận thức pháp luật.

Trong thời gian tới, Công an Nghệ An sẽ tiếp tục xác minh, xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng mạng xã hội để chia sẻ, xuyên tạc những thông tin sai sự thật. Đặc biệt là liên quan đến dịch bệnh do chủng virus corona gây nên.

