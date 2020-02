Nghệ An: Cách ly 6 người trong một gia đình vì có người thân trở về từ vùng dịch Sơn Lôi

Ngày 18/2, ông Nguyễn Văn Định- Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Nghệ An cho biết, một gia đình 6 người ở xóm Xuân Lộc, xã Nghi Xuân (huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) vừa phải cách ly do có người từ vùng dịch Covid-19 từ xã Sơn Lôi (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) trở về.

Trước đó mấy ngày, vợ chồng anh N.Q.N. cùng con nhỏ từ xã Sơn Lôi về quê ngoại ở xóm Xuân Lộc (xã Nghi Xuân) thăm người thân. Sau khi nhận được thông tin, cơ quan chức năng đã tới kiểm tra sức khỏe, đồng thời cách ly gia đình anh N. cùng 3 thành viên khác trong gia đình.

Xóm Xuân Lộc - nơi 6 người trong một gia đình bị cách ly.

Cán bộ y tế tổ chức thăm khám, theo dõi thân nhiệt các thành viên trong gia đình này 2 lần/ ngày. Tiếp tế lương thực thực phẩm trong thời gian cách ly, đồng thời vận động gia đình không đi đâu trong thời gian này.

Tính đến sáng ngày 18/2 tỉnh Nghệ An đã gửi mẫu bệnh phẩm của 19 bệnh nhân ra viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để xét nghiệm virus corona. Trong đó có 15 mẫu bệnh phẩm có kết quả âm tính. 4 người còn lại vẫn đang chờ kết quả.