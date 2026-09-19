Con trai đưa người yêu về ra mắt, cô bé rất lễ phép nhưng chồng tôi lại nói: “Con bé đang giấu chuyện”

Hôm con trai đưa bạn gái về ra mắt, tôi thức dậy từ sáu giờ sáng. Nồi canh gà đã hầm gần hai tiếng, tôm cá đều được mua từ hôm trước. Đây là lần đầu con trai đưa người yêu về nhà nên tôi muốn chuẩn bị thật chu đáo.

Chồng tôi đứng tựa cửa bếp, nhìn tôi tất bật rồi hỏi:

“Bà thấy cô gái ấy có đáng tin không?”

“Tôi còn chưa gặp thì biết thế nào được.”

Ông ấy vốn ít nói, nhưng lại rất tinh ý. Tôi chỉ nghĩ chồng lo xa nên không để tâm.

Đúng mười giờ, chuông cửa vang lên. Con trai tôi bước vào trước, phía sau là một cô gái mặc áo len màu kem, tóc buộc thấp, trang điểm nhẹ nhàng.

“Bố mẹ, đây là Thu Hà.”

Cô gái lễ phép cúi đầu chào rồi đưa tôi một túi quà. Lúc thay giày, Hà còn cẩn thận xếp đôi giày cũ sát vào góc tường. Từ lời nói đến cử chỉ, cô đều nhẹ nhàng, đúng mực.

Trong bữa cơm, Hà chủ động giúp tôi bày bát đũa, món nào cũng nếm thử và liên tục khen ngon. Con trai tôi hào hứng kể rằng hai đứa đã yêu nhau ba năm, hiện cùng quản lý một nhà nghỉ nhỏ ở vùng cao. Phần sổ sách đều do Hà phụ trách, chưa bao giờ sai một đồng.

Nhìn cách con trai chăm sóc bạn gái, tôi thầm mừng vì nghĩ con đã tìm được người phù hợp.

Thế nhưng khi hai đứa ra ngoài đi dạo, chồng kéo tôi vào bếp rồi nói nhỏ:

“Cô gái này đang giấu chuyện.”

Tôi lập tức phản đối. Hà vừa ngoan ngoãn, lễ phép lại chịu khó, có điểm nào đáng chê?

Chồng tôi bình tĩnh giải thích:

“Suốt bữa cơm, cô ấy chỉ nói về con trai mình, chưa từng chủ động kể chuyện bản thân. Bà hỏi về gia đình, cô ấy cũng trả lời rất chung chung. Đôi bàn tay có nhiều vết chai, không giống người chỉ ngồi làm sổ sách.”

Tôi cho rằng Hà ngại ngùng vì lần đầu gặp bố mẹ người yêu. Nhưng sáng hôm sau, trong lúc quét dọn, chồng tôi tìm thấy dưới gầm ghế một mảnh giấy nhàu nát. Trên đó có một dòng chữ:

“Dù nhìn thấy chuyện gì cũng phải nói là ổn.”

Câu nói ấy khiến cả hai chúng tôi bất an.

Qua một người quen ở quê Hà, chồng tôi biết cô từng đổi tên. Tên cũ của cô là Nguyễn Thị Chiêu Đệ, một cái tên thể hiện mong muốn sinh con trai của gia đình. Năm mười sáu tuổi, Hà rời khỏi nhà và bặt tin suốt ba năm. Trước đó, hàng xóm từng nhiều lần nghe tiếng cha cô đánh con.

Khi trở về, cô đổi tên, học lại rồi chuyển đến một nơi khác sinh sống. Cô chưa từng kể những chuyện ấy với con trai tôi.

Tôi quyết định hỏi thẳng. Nghe nhắc đến cái tên cũ, khuôn mặt Hà lập tức tái đi.

“Cô đã tìm hiểu về cháu rồi phải không?”

Tôi thừa nhận vì lo lắng cho con trai. Hà không tức giận, chỉ im lặng rất lâu rồi nói:

“Cháu không định lừa anh ấy. Cháu chỉ không biết phải kể thế nào.”

Hà thú nhận tuổi thơ của mình không hề êm đẹp. Cha thường xuyên đánh mắng, còn mẹ vì sợ chồng nên không dám bảo vệ con. Người duy nhất Hà thương là cậu em trai nhỏ hơn hai tuổi.

Một lần em trai trượt chân ngã xuống sông, Hà lập tức nhảy xuống cứu. Cô cố đẩy em về phía bờ nhưng bản thân lại bị dòng nước cuốn đi. Hà được một gia đình ở vùng hạ lưu cứu sống, song chấn thương ở đầu khiến ký ức trở nên rời rạc.

Cô chỉ nhớ mình có một người em trai và đã không thể cứu được em. Mang theo cảm giác tội lỗi ấy, cô lang bạt nhiều nơi, làm công nhân, phụ quán rồi học may để kiếm sống.

Ba năm sau, Hà trở về nhưng em trai đã được gửi đến nhà họ hàng ở xa. Không ai nói rõ tung tích, khiến cô tin rằng em đã chết. Không chịu nổi những ký ức trong ngôi nhà cũ, Hà đổi tên và bắt đầu lại cuộc đời.

Hà giấu quá khứ vì sợ con trai tôi khinh thường. Cô đã tự dựng nên hình ảnh một gia đình bình thường, cha mẹ có công việc ổn định và không hề có người em trai nào.

Sáng hôm sau, Hà đột ngột rời đi. Trước khi đi, cô chỉ để lại chiếc ví cũ cùng tấm ảnh chụp hai chị em lúc nhỏ.

Đúng lúc cả nhà đang cuống cuồng tìm kiếm, con trai tôi nhận được một tin nhắn vỏn vẹn: “Bờ sông Thanh Vân.”

Chúng tôi lập tức lái xe tới đó. Dưới chân cây cầu cũ, Hà đang đứng trước một chàng trai trẻ đội mũ lưỡi trai. Hai người có đôi mắt rất giống nhau.

Chàng trai ấy chính là em trai Hà.

Sau tai nạn năm xưa, cậu được cứu sống rồi đưa đến sống cùng người cô ở tỉnh khác. Suốt nhiều năm, cậu vẫn âm thầm tìm chị. Mảnh giấy dưới ghế cũng do cậu lén để lại, như một lời nhắn rằng dù sự thật có thế nào, chị vẫn có thể bình tĩnh đối diện.

Hà bước đến nắm lấy tay em, bật khóc:

“Chị cứ nghĩ mình đã hại chết em.”

Chàng trai ôm chị, vừa khóc vừa nói:

“Chính chị đã cứu em. Em còn sống được là nhờ chị.”

Khoảnh khắc ấy, tôi mới hiểu cô gái trước mặt không phải người giả dối. Cô chỉ là một đứa trẻ từng chịu quá nhiều tổn thương, phải dựng lên một vỏ bọc thật hoàn hảo để che giấu quá khứ mà mình không đủ sức đối diện.

Chồng tôi xin lỗi vì đã âm thầm tìm hiểu đời tư của Hà. Ông cũng nói rõ rằng nếu cô thật lòng muốn xây dựng gia đình với con trai chúng tôi, từ nay không được tiếp tục nói dối.

Hà gật đầu. Con trai tôi bước tới nắm lấy tay cô:

“Quá khứ của em không khiến anh sợ. Điều anh sợ nhất là em lại âm thầm bỏ đi và chịu đựng một mình.”

Vài tháng sau, hai đứa làm lễ đính hôn. Trong bữa cơm gia đình, Hà lần đầu kể mọi chuyện về mình mà không né tránh. Nụ cười của cô không còn gượng gạo như hôm mới đến.

Khi ra về, tôi chủ động khoác tay Hà và nói:

“Từ nay có chuyện gì cũng phải nói với cả nhà. Con không cần tiếp tục giả vờ mình luôn ổn nữa.”

Cô gái ấy đã mất rất nhiều năm để chạy khỏi quá khứ. May mắn thay, cuối cùng cô cũng tìm được một nơi mà mình không phải giấu giếm, không phải sợ hãi và không cần một mình gánh chịu tất cả.

Đôi khi, vẻ ngoài hoàn hảo không che giấu một âm mưu. Nó chỉ là lớp áo giáp của một người từng bị tổn thương quá sâu.