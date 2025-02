Ngày vía Thần Tài: Nhiều tiệm vàng ở miền Tây vắng vẻ, lượng vàng bán ra "nhỏ giọt"

Mỗi năm, vào ngày vía Thần Tài, tiệm Vàng Minh Vũ - cửa hàng kinh doanh đa dạng các ngành hàng trang sức cao cấp vàng bạc, đá quý uy tín tại Cần Thơ thường trong tình trạng tấp nập kẻ mua người bán. Thế nhưng năm nay thì khác, không chỉ số lượng người mua hàng giảm đi so với cùng thời điểm năm ngoái mà lượng vàng bán ra cũng khá "nhỏ giọt".

Hình ảnh tiệm vàng Minh Vũ lúc 10h30 sáng ngày 7/2 (tức mùng 10 tháng Giêng năm Ất Tỵ).

Tính đến 10h30 sáng 7/2, chưa có khách hàng nào mua trên 2 chỉ vàng. Đa số chỉ mua lượng vàng từ 5 phân đến 1 chỉ. Trong khi đó, mọi năm, người tiêu dùng mua vàng với số lượng 2 chỉ đến 5 chỉ rất nhiều.

Vào buổi sáng ngày vía Thần Tài, lượng khách mua vàng không đông. Thậm chí có những khoảng thời gian không có khách.

Vào dịp vía Thần Tài, cửa hàng vẫn mở sớm hơn ngày thường y hệt như những năm trước đó, biển hiệu trang trí rực rỡ và trưng đủ loại vàng bạc, nữ trang lấp lánh song lượng khách mua giảm rõ rệt.

Vợ chồng chị Ngọc chọn mua lắc tay vàng thay vì vàng miếng. Theo anh chị, lắc tay vàng có thể dùng để đeo mà khi bán đi vẫn có giá trị.

Vợ chồng chị Ngọc (Cần Thơ) mỗi năm đều mua vàng vào ngày vía Thần Tài vì niềm tin son sắc đây là dịp quan trọng để cầu tài lộc và may mắn, chuyện làm ăn của gia đình được thuận buồm xuôi gió.

"Dù kinh tế chung trong năm vừa qua như thế nào, 2 vợ chồng mình cũng sẽ dành riêng 1 khoản để mua vàng vào ngày này vì tin là công việc làm ăn sẽ được thuận lợi", chị Ngọc chia sẻ.

Chị Lê Minh Thy Thơ - chủ tiệm vàng Minh Vũ.

Chị Lê Minh Thy Thơ cho biết, giống như mọi năm, tại tiệm luôn có rất nhiều sản phẩm đặc trưng trong dịp năm mới cũng như ngày vía Thần Tài: "Năm nay là năm Tỵ nên cửa hàng mình có ra sản phẩm về Kim Tỵ chiêu tài, Thần Tài, nhẫn trơn,... rất bắt mắt. Đặc biệt, do năm nay giá vàng tăng cao so với những năm trước nên Minh Vũ cũng cho ra các sản phẩm vàng nhẹ hơn. Ví dụ như sản phẩm Thần Tài có trọng lượng nhẹ từ 2 phân đến 5 phân để khách hàng dễ mua để lấy vía may mắn về cho gia đình".

Rất nhiều sản phẩm mới mẻ, bắt mắt được trưng bày. Song, người dân miền Tây ưu tiên chọn trang sức và vàng phong thủy hơn vàng miếng.

Lượng khách tới trong buổi sáng có tăng dần, tuy nhiên so với mọi năm thì không bằng 1 nửa.

Theo ghi nhận của chúng tôi tại TP. HCM, tình hình cũng diễn ra tương tự. Ngay từ sáng sớm, các cửa hàng, trung tâm vàng bạc tại TP. HCM đã mở cửa để đón khách. Cụ thể, tại cửa hàng Mi Hồng (quận Bình Thạnh), cửa hàng trên đường Bùi Hữu Nghĩa cũng không "nhộn nhịp" bằng những năm trước.

Lượng khách nhiều hơn so với ngày thường nhưng không đáng kể.

Tiệm vàng Mi Hồng ngày hôm nay (7/2) không còn vàng miếng loại nhỏ 1, 2, 5 chỉ mà chỉ có loại miếng SJC 1 lượng. Riêng nhẫn có đủ loại từ 3 phân, 5 phân, 1, 2, 5, (…) chỉ và không giới hạn số lượng mua. Song, khách chỉ mua dao động từ 2 chỉ đến 1 lượng và đa dạng đối tượng, từ người dân lao động cho tới nhân viên văn phòng.

Giá vàng SJC niêm yết tại Mi Hồng lúc hơn 7h30 mua vào 86,6 triệu đồng/lượng, bán ra 88,6 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn mua giá 86,5 triệu đồng/lượng và bán ra bằng giá vàng miếng, với 88,6 triệu đồng/lượng.

Chị Thương - vị khách hàng có "thâm niên mua vàng" lên tới 12 năm vào mỗi dịp vía Thần Tài cho biết năm nay chị vẫn tiếp tục "bon chen" mua vàng cầu may vào sáng sớm nay.

"Thế nhưng năm nay kinh tế khó khăn hơn nên mình cũng chỉ mua được 1 chiếc nhẫn tròn trơn 1 chỉ", chị Thương dù mua được số lượng vàng ít hơn nhưng cảm thấy vui vì vẫn còn có thể mua vàng để lấy vía may mắn cho gia đình.

Trước đó, vào chiều hôm qua (6/2), các tiệm vàng tại Cần Thơ cũng rơi vào tình cảnh ế ẩm, có những thời điểm không có khách mua cả buổi.