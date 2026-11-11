Con trai 30 tuổi vẫn đều đặn đưa lương cho vợ giữ, nhưng khi cần 5 triệu mua thuốc cho bố lại phải xin từng đồng

Tôi năm nay 58 tuổi, có hai người con, con gái đã lấy chồng, con trai 30 tuổi vừa lập gia đình được hơn 2 năm. Từ ngày con trai cưới vợ rồi chuyển ra ở riêng, tôi luôn tự nhủ con đã có gia đình thì phải để vợ chồng nó tự quyết định cuộc sống. Nhưng càng ngày, tôi càng có cảm giác mình đang trở thành người thừa trong cuộc đời con.

Trước đây, con trai đi làm về thường ghé qua nhà ăn cơm, cuối tuần cũng đưa vợ con về thăm bố mẹ. Những lúc bố đau ốm, con chủ động hỏi han, mua thuốc, đưa đi khám. Tôi chưa bao giờ đòi hỏi con phải đưa tiền hay phụng dưỡng mình, chỉ cần các con sống tử tế và thỉnh thoảng nhớ đến bố mẹ là đủ.

Sau khi cưới, con trai đưa toàn bộ lương cho vợ quản lý. Tôi thấy đó cũng là chuyện bình thường, bởi vợ chồng trẻ cần có kế hoạch chi tiêu, tích lũy để mua nhà, nuôi con. Tuy nhiên, có một chuyện khiến tôi suy nghĩ mãi.

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Tháng trước, bố nó bị đau khớp, bác sĩ yêu cầu mua thêm một số loại thuốc và thực phẩm hỗ trợ điều trị. Tôi gọi điện hỏi con có thể giúp bố 5 triệu đồng không vì khoản tiền tiết kiệm của hai vợ chồng già đang phải dành cho một số chi phí khác. Con bảo để hỏi vợ rồi chuyển.

Tôi không nghĩ nhiều, cho đến tối hôm đó, con gọi lại nói vợ đang giữ tiền để đóng một khoản bảo hiểm và trả tiền vay mua ô tô nên chưa thể đưa ngay. Con hỏi tôi có thể chờ vài hôm không. Tôi nghe mà nghẹn lại. Không phải vì 5 triệu đồng, cũng không phải vì con dâu không muốn đưa tiền, mà bởi lần đầu tiên tôi cảm nhận rõ rằng muốn nhờ con trai giúp một việc, tôi phải chờ con hỏi ý kiến người khác.

Vài ngày sau, con vẫn chuyển tiền cho bố. Tôi cũng không trách móc gì, nhưng câu chuyện ấy cứ quanh quẩn trong đầu.

Tôi biết con trai đã trưởng thành, có vợ, có những khoản phải lo. Tôi cũng không muốn con vì bố mẹ mà xảy ra mâu thuẫn với vợ. Nhưng đôi khi tôi tự hỏi, chẳng lẽ từ ngày lập gia đình, mọi chuyện liên quan đến bố mẹ đều phải được cân nhắc như một khoản chi tiêu cần phê duyệt?

Điều khiến tôi buồn hơn là gần đây con ít về nhà. Gọi điện hỏi thăm thì con thường nói bận, cuối tuần phải đưa vợ con đi chơi hoặc có kế hoạch riêng. Có lần tôi nấu món con thích, gọi sang ăn cơm nhưng con bảo đã ăn bên ngoại. Tôi biết đó là chuyện bình thường, nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng.

Tôi chưa từng nói những điều này với con dâu. Tôi hiểu con bé cũng đi làm, chăm con và có nhiều áp lực riêng. Tôi càng không muốn trở thành người mẹ chồng khó tính, lúc nào cũng đòi hỏi con trai phải ưu tiên nhà nội.

Nhưng ở tuổi này, tôi mới hiểu một điều: cha mẹ có thể mất rất nhiều năm để nuôi con trưởng thành, nhưng lại phải mất thêm nhiều năm để học cách đứng lùi về phía sau khi con có gia đình riêng.

Tôi không cần con đưa tiền đều đặn hay phải về nhà mỗi ngày. Tôi chỉ mong khi bố mẹ có việc cần, con có thể chủ động quan tâm mà không khiến chúng tôi cảm thấy mình đang làm phiền cuộc sống của con.

Không biết tôi có quá nhạy cảm không? Hay khi con trai đã lập gia đình, người mẹ nên chấp nhận rằng mình không còn là người được con ưu tiên như trước, kể cả trong những lúc bố mẹ cần giúp đỡ?