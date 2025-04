Ngay lúc này: Người dân ùa ra chụp ảnh cùng chiến sĩ diễu binh, TP.HCM vui như hội!

Tiếp tục cập nhật...

Người dân hào hứng chụp ảnh kỷ niệm cùng các chiến sĩ

Sau khi kết thúc phần hợp luyện, rất nhiều người dân đã tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ cùng các khối quân đội, công an có mặt trong ngày hôm nay.

Ai cũng vô cùng hào hứng chụp lại những khoảnh khắc đáng nhớ này

Ngay cả các chiến sĩ cũng vô cùng thân thiện, vui vẻ cùng người dân tạo dáng chụp lại những bức hình.

Em nhỏ khoác trên mình chiếc áo cờ đỏ sao vàng

Ngay cả du khách nước ngoài cũng vô cùng thích thú









Các nữ chiến sĩ xinh đẹp









38 khối quân đội, công an lần đầu tiên hợp luyện tại khu vực lễ đài đường Lê Duẩn

Clip: Người dân nô nức đến xem chương trình Tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành 30/4

Những hình ảnh hào hùng khiến ai cũng xúc động tự hào

Đây là lần đầu tiên 38 khối quân đội, công an thực hiện hợp luyện tại khu vực lễ đài đường Lê Duẩn, sau quá trình huấn luyện tại sân bay Đồng Nai

Đoàn sẽ bắt đầu từ Dinh Độc Lập đi qua khu vực khán đài ở giao lộ Lê Duẩn - Pastuer

Khối nữ biệt động Sài Gòn

Những bước chân đều răm rắp sau nhiều ngày tập luyện









Khối Kỵ Binh tiến vào lễ đài Đoàn Kỵ Binh tiến vào lễ đài khiến khán giả không khỏi phấn khích hò reo.

Trước đó, từ 18 giờ, các đoàn xe diễu binh, diễu hành đã tập kết tại các khu vực được bố trí cho lễ kỷ niệm. Lực lượng cảnh sát giao thông và an ninh quân sự đã tiến hành phân luồng giao thông trên các tuyến đường dẫn vào khu vực trung tâm.

Người dân háo hức có mặt xếp hàng từ sớm

Dù kế hoạch chương trình Tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành diễn ra từ 20-24h ngày 18/4 nhưng ngay từ sớm, người dân đã háo hức tập trung tại khu vực diễn ra chương trình tổng duyệt.

Rất đông người dân đã có mặt từ sớm để theo dõi chương trình Tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành 30/4

Ngay cả những người nước ngoài cũng vô cùng háo hức dõi theo

Khu vực xung quanh chật kín người, ai cũng háo hức





"Nhóm em ra đây từ lúc 17h30, tại nghĩ hôm nay sẽ rất đông nên tranh thủ vừa tan làm là nhóm em ra đây luôn, bình thường là 18h mới tan làm nhưng nay xin về sớm. Được tận mắt nhìn thấy các anh các chị trong nhóm diễu binh thì thật sự là đã mắt. Thời gian qua mọi người đã luyện tập rất vất vả.

Từ lúc sinh ra đến giờ thì đây là lần đầu tiên em được tận hưởng không khí lễ hội như thế này nên dù có đông cỡ nào tụi em cũng vẫn nhất quyết đi cho bằng được" - Nhóm của bạn Lê Thu Phúc (quận 8) hào hứng chia sẻ

Clip: Bé gái 6 tuổi hào hứng hát quốc ca

Khoảnh khắc bé Trần Ngọc Như Ý hát theo lời bài hát Quốc ca thu hút sự chú ý của nhiều người trong buổi lễ. Dù mới chỉ 6 tuổi (chuẩn bị lên lớp 1) chưa biết chữ nhưng khi Quốc ca vang lên bé Như Ý đã hát theo một cách đầy tự hào.

Nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông phục vụ chương trình tổng duyệt, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an TPHCM đã có thông báo điều chỉnh phân luồng giao thông trên nhiều tuyến đường trung tâm vào ngày 18/4.

Theo thông báo, việc hạn chế và cấm lưu thông , dừng đỗ phương tiện được chia thành hai mốc thời gian trong ngày 18/4: Từ 18h đến 20h: Hạn chế lưu thông và cấm dừng, đỗ phương tiện và từ 20h đến 1h sáng hôm sau (ngày 19/4): Cấm hoàn toàn lưu thông và cấm dừng, đỗ phương tiện.

Theo Ban Tổ chức, Lễ diễu binh, diễu hành cấp quốc gia kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước chính thức diễn ra vào 6h30 ngày 30/4/2025, cùng thời điểm với lễ kỉ niệm. Bắt đầu từ 6h30 ngày 30/4, các lực lượng sẽ xuất phát từ phía giao lộ đường Lê Duẩn - Nguyễn Bỉnh Khiêm, di chuyển qua lễ đài chính phía trước Hội trường Thống Nhất. Kết thúc lịch trình này, các lực lượng sẽ chia ra 4 hướng di chuyển về điểm tập kết. 4 hướng cụ thể: Hướng 1: Sau khi qua Hội trường Thống Nhất, các lực lượng di chuyển theo lộ trình đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lê Lợi - Nguyễn Thị Nghĩa - Ngã 6 Phù Đổng Thiên Vương - Cách Mạng Tháng 8. Các lực lượng tại hướng này sẽ tập kết ở Công viên Tao Đàn. Hướng 2: Sau khi qua Hội trường Thống Nhất, các lực lượng di chuyển theo hướng Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lê Thánh Tôn - Nguyễn Huệ - Vòng xoay Mê Linh. Các lực lượng ở hướng này tập kết tại Bến Bạch Đằng. Hướng 3: Sau khi qua Hội trường Thống Nhất, các lực lượng di chuyển theo lộ trình đường Lê Duẩn - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Đình Chiểu - Đinh Tiên Hoàng. Các lực lượng ở hướng này tập kết tại Sân vận động Hoa Lư. Hướng 4: Sau khi qua Hội trường Thống Nhất, các lực lượng di chuyển theo lộ trình đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Hai Bà Trưng. Các lực lượng ở hướng này tập kết tại Công viên Lê Văn Tám. Ngoài việc theo dõi trực tiếp trên đường, người dân dự lễ kỷ niệm tại khu vực trung tâm có thể theo dõi diễu binh, diễu hành qua 20 màn hình lớn. Bên cạnh đó, người dân có thể theo dõi lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành trên các sóng truyền hình, các nền tảng mạng xã hội