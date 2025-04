Bắt đầu hợp luyện diễu binh, diễu hành phục vụ tổng duyệt Lễ kỷ niệm 30/4: Người dân được theo dõi?

Trong những ngày tháng Tư lịch sử, TP.HCM đang sống trong không khí rực rỡ và đầy cảm xúc khi chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025). Các hoạt động diễu binh, diễu hành, với sự tham gia của hơn 13.000 người, đã trở thành tâm điểm chú ý, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và sự háo hức chờ đợi của hàng triệu người dân. Từ những buổi hợp luyện đến kế hoạch tổng duyệt, không khí sôi động đang lan tỏa khắp thành phố, hòa quyện với sắc cờ đỏ sao vàng và những câu chuyện lịch sử đầy xúc động.

Đặc biệt, sau gần hai tháng tập luyện, 38 khối quân đội, công an tại các địa phương, vào tối nay 18/4, hợp luyện diễu binh, diễu hành lần đầu tại TP. HCM sẽ chính thức diễn ra.

Từ tối 18/4, hợp luyện diễu binh ở đường Lê Duẩn, sau đó sẽ còn 2 đợt sơ duyệt và tổng duyệt. Ảnh: TPO

Theo đó, nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông phục vụ chương trình tổng duyệt Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025), Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an TPHCM vừa có thông báo điều chỉnh phân luồng giao thông trên nhiều tuyến đường trung tâm vào ngày 18/4.

Theo thông báo, việc hạn chế và cấm lưu thông , dừng đỗ phương tiện được chia thành hai mốc thời gian trong ngày 18/4:

Từ 18h đến 20h: Hạn chế lưu thông và cấm dừng, đỗ phương tiện và từ 20h đến 1h sáng hôm sau (ngày 19/4): Cấm hoàn toàn lưu thông và cấm dừng, đỗ phương tiện.

Những ngày qua các hoạt động diễu binh, diễu hành, cũng như trình diễn không quân, bắn đại bác tại bến Bạch Đằng đã trở thành tâm điểm chú ý, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và sự háo hức chờ đợi của hàng triệu người dân, đặc biệt là người dân TP. HCM.

Chính vì vậy, ngay sau khi có thông tin về đợt hợp luyện trên đường Lê Duẩn vào tối nay, rất nhiều thắc mắc về về việc người dân có thể theo dõi các buổi duyệt diễu binh, diễu hành hay không?

Những ngày qua, rất đông người dân theo dõi lực lượng pháo lễ Lữ đoàn 96 tổ chức tập luyện tại bến Bạch Đằng. Ảnh: Lao động

Trả lời vấn đề này, Đại tá Nguyễn Như Trúc, Phó chủ nhiệm chính trị Quân khu 7 thông tin trên tờ Thanh niên cho biết:

"Theo tôi được biết, ngoài các nơi cố định (trung tâm TP.HCM) để hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt thì các tuyến đường khác đi lại bình thường. Người dân có thể đến gần một số khu vực nhất định để theo dõi buổi duyệt diễu binh, diễu hành".

Ngoài ra, tất cả người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ đều phải tuân thủ việc phân luồng nói trên, ngoại trừ lực lượng và phương tiện phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông có phù hiệu, thẻ nhận dạng được cấp theo quy định.

Cơ quan chức năng cho phép cá nhân, tổ chức đi bộ về nhà ở của cá nhân, về khách sạn để lưu trú, cán bộ nhân viên đi làm việc cấp bách tại cơ quan, đơn vị được phép đi đúng tuyến đường đến nơi đã được chứng minh trong khu vực hạn chế lưu thông.

Các trường hợp nêu trên, người dân cần mang theo giấy tờ tuỳ thân để chứng minh (căn cước, hộ chiếu…) hoặc liên hệ Công an phường phụ trách khu vực nơi cư trú để được hỗ trợ phương án vào khu vực hạn chế an ninh theo hướng dẫn của lực lượng làm công tác đảm bảo an ninh trật tự (đối với phương tiện không được phép đưa vào khu vực đã thiết lập công tác đảm bảo an ninh , do đó người dân cần chủ động sắp xếp chỗ để phương tiện trước khi lực lượng chức năng đã thiết lập hàng rào kiểm soát người và phương tiện).