Cấp bằng Tổ quốc ghi công cho thiếu tá hy sinh khi bắt tội phạm ma túy

Ngày 18/4, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình ký Quyết định số 794 của Thủ tướng cấp bằng Tổ quốc ghi công cho Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh, Bộ Công an, hy sinh trong thực thi nhiệm vụ đấu tranh, bắt giữ đối tượng phạm tội mua bán trái phép chất ma túy.

Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải anh dũng hy sinh khi truy bắt tội phạm ma tuý.

Đến nay, Công an tỉnh Quảng Ninh bắt được 4 nghi phạm gồm: Nguyễn Hữu Đằng (SN 1967, trú tại phường Hùng Thắng, TP Hạ Long Quảng Ninh), Hà Thương Hải (SN 1994, trú tại Trung tâm 2 Thu Cúc, huyện Tân Sơn, Phú Thọ), Hà Quang Sơn và Hoàng Văn Đông.

Bùi Đình Khánh (SN 1994, trú phường Giếng Đáy, TP Hạ Long), nghi phạm nổ súng bắn Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải, đang bỏ trốn và bị công an truy nã.

Cơ quan công an thông báo bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay Bùi Đình Khánh đến cơ quan công an, Viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận kẻ bị truy nã, người dân báo ngay cho phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh. SĐT: 0692808195.