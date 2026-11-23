Sau gần 8 năm làm kế toán cho một công ty nhỏ, tôi quyết định chuyển việc vì muốn có mức thu nhập tốt hơn. Công ty mới có quy mô lớn, chế độ đãi ngộ khá tốt. Tôi vượt qua hai vòng phỏng vấn và được nhận vào vị trí kế toán trưởng với mức lương cao hơn nơi cũ gần 40%.

Ngày đầu tiên đi làm, sau khi giới thiệu sơ qua về công việc, giám đốc nhân sự bất ngờ gọi tôi vào phòng riêng. Chị ấy nói có một chuyện muốn nhắc trước khi tôi bắt đầu làm việc: tuyệt đối không được tiết lộ mình là vợ của anh Minh, kể cả với những đồng nghiệp thân thiết.

Tôi ngạc nhiên vì không hiểu tại sao công ty lại biết chuyện gia đình mình. Chồng tôi làm trong lĩnh vực xây dựng, còn công ty mới của tôi kinh doanh thiết bị nội thất, tưởng như chẳng liên quan gì đến nhau.

Tôi hỏi lý do, chị nhân sự chỉ giải thích rằng đây là yêu cầu trực tiếp từ tổng giám đốc. Chị còn nói thêm: “Em cứ làm đúng chuyên môn, đừng để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến công việc. Ở đây, không phải ai cũng có thiện cảm với chồng em”.

Câu nói ấy khiến tôi bắt đầu thấy bất an.

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Tối về, tôi kể chuyện với chồng. Anh thoáng khựng lại rồi bảo có lẽ công ty muốn tránh những lời bàn tán không cần thiết. Anh từng có thời gian làm dự án với một số người trong ban lãnh đạo ở đó, nhưng đã nghỉ hợp tác từ lâu. Anh dặn tôi cứ tập trung làm việc, không cần quan tâm đến chuyện cũ.

Những ngày tiếp theo, tôi bắt đầu nhận ra không khí trong công ty khá lạ. Một vài người khi nghe tôi nhắc đến tên chồng trong một cuộc điện thoại đều nhìn nhau. Có người còn hỏi bóng gió liệu tôi có biết chuyện tranh chấp giữa công ty và một nhà cung cấp cách đây vài năm hay không.

Tôi không hỏi thêm, nhưng càng làm việc, tôi càng nhận thấy hồ sơ của nhà cung cấp ấy vẫn được lưu trữ rất kỹ. Trong đó có một khoản công nợ lớn chưa được xử lý dứt điểm. Khi rà soát chứng từ cũ, tôi phát hiện tên công ty của chồng xuất hiện trong một số biên bản nghiệm thu, nhưng chữ ký xác nhận lại không khớp với chữ ký của anh.

Tôi mang chuyện này hỏi giám đốc nhân sự. Chị ấy im lặng một lúc rồi mới nói rằng trước đây chồng tôi từng đứng ra giới thiệu một đơn vị thi công cho công ty. Sau khi xảy ra sự cố về chất lượng công trình, hai bên tranh cãi gay gắt. Người chịu thiệt hại lớn nhất là một quản lý cũ, người hiện vẫn đang làm việc tại đây.

Tôi hỏi liệu chồng mình có liên quan trực tiếp đến sai phạm hay không. Chị nhân sự nói chị không có đủ thông tin để kết luận, nhưng ban lãnh đạo không muốn việc tôi là vợ anh ảnh hưởng đến quá trình xử lý hồ sơ.

Tối hôm đó, tôi đem những gì mình phát hiện kể cho chồng nghe. Anh thừa nhận từng giới thiệu đối tác, nhưng khẳng định bản thân không tham gia thi công hay ký nghiệm thu. Anh nói mình đã rời khỏi dự án trước khi sự cố xảy ra.

Tôi không biết ai đúng, ai sai. Nhưng tôi bắt đầu hiểu vì sao sếp muốn giữ kín thân phận của mình. Tôi được tuyển dụng vì năng lực, nhưng chỉ cần một người biết tôi là vợ ai, mọi quyết định chuyên môn của tôi có thể bị nhìn bằng con mắt khác.

Điều khiến tôi khó xử nhất là nếu tiếp tục làm việc, tôi sẽ phải kiểm tra những hồ sơ có liên quan đến chồng. Còn nếu xin nghỉ, tôi lại cảm thấy mình đang tự đánh mất cơ hội nghề nghiệp chỉ vì một chuyện xảy ra trước khi tôi bước chân vào công ty.

Theo mọi người, tôi nên tiếp tục làm việc và giữ khoảng cách với chuyện cũ của chồng, hay chủ động xin chuyển khỏi vị trí có liên quan đến hồ sơ này?