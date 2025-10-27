Tủ lạnh vốn được xem là “vệ sĩ” bảo quản thực phẩm, nhưng ít ai biết rằng chính nơi đó lại đang âm thầm nuôi dưỡng những “kẻ giết người” trong cơ thể. Gần đây, nhiều người đi khám sức khỏe bất ngờ phát hiện polyp đại tràng hoặc tổn thương ruột , mà theo các bác sĩ, nguyên nhân rất có thể đến từ thói quen dùng tủ lạnh sai cách. Những món ăn tưởng chừng an toàn vì “được bảo quản lạnh”, thực tế có thể trở thành thủ phạm gây ung thư nếu để quá lâu.

Những món để lâu cực kỳ nguy hiểm

- Trái cây cắt sẵn

Dưa hấu, dưa lưới hay các loại quả mọng nếu cắt sẵn rồi bỏ tủ lạnh quá 24 giờ, phần miệng cắt sẽ sinh ra lượng lớn vi khuẩn. Kết quả thí nghiệm cho thấy, miếng dưa hấu để lạnh 1 ngày có thể chứa lượng vi khuẩn vượt chuẩn tới 8 lần. Tốt nhất nên ăn ngay sau khi cắt, nếu chưa dùng hết phải bọc kín và không để quá 12 giờ.

- Món gỏi, nộm để qua đêm

Những món không qua nấu chín như gỏi, nộm dễ sinh nitrit, chất có thể chuyển hóa thành hợp chất gây ung thư nitrosamine. Đặc biệt, các món từ rau xanh như cần tây, rau muống, rau cải… để lạnh quá 6 tiếng là tuyệt đối không nên ăn tiếp.

- Thịt đông lạnh lâu ngày

Thịt để tủ đá quá 3 tháng sẽ bị oxy hóa, sinh ra các chất có hại cho gan và ruột. Khi rã đông, lượng nước thịt chảy ra là môi trường lý tưởng cho vi khuẩn phát triển. Các chuyên gia khuyên: thịt đỏ không nên để quá 2 tháng, thịt gia cầm không nên để quá 1 tháng.

“Sát thủ vô hình” trong tủ lạnh mà bạn có thể đang ăn mỗi ngày

- Cơm, mì, thức ăn thừa bị nhớt: Các món giàu tinh bột sau khi để lạnh có thể sinh ra vi khuẩn Bacillus cereus , loại vi khuẩn sinh độc tố rất khó bị tiêu diệt dù hâm nóng lại. Nếu thấy bề mặt thức ăn nhớt, kéo sợi hoặc có mùi lạ, hãy bỏ ngay.

- Trứng có đốm hoặc nứt vỏ: Trứng có nấm mốc hoặc vết nứt là ổ chứa vi khuẩn, có thể xâm nhập vào lòng trứng. Trứng nên để trong hộp kín, dùng trong vòng 5 tuần trở lại.

- Hạt, quả khô có mùi hôi dầu: Các loại hạt như lạc, óc chó, hạnh nhân… chứa nhiều dầu dễ bị oxy hóa sinh độc tố aldehyde và ketone gây viêm ruột. Khi hạt có mùi ôi, đừng tiếc, hãy vứt bỏ ngay.

4 nguyên tắc “vàng” khi sử dụng tủ lạnh an toà

- Phân tầng rõ ràng: Đồ sống để ngăn dưới, đồ chín hoặc sẵn ăn để ngăn trên, mỗi loại cần hộp đựng riêng.

- Vệ sinh định kỳ: Mỗi tháng lau ron cửa bằng cồn 70 độ, mỗi quý nên dọn trống, rã đông và khử mốc.

- Không nhồi nhét: Để trống ít nhất 30% dung tích để khí lạnh lưu thông, tránh việc đồ ăn hư mà không biết.

- Dùng dụng cụ bảo quản thông minh: Hộp chân không, nắp silicon và túi hút chân không giúp tăng gấp đôi thời gian bảo quản, đồng thời giảm mùi hôi.

Những dấu hiệu cơ thể cảnh báo: Hãy đi nội soi đại tràng ngay

- Đại tiện thay đổi bất thường hơn 2 tuần (lúc táo, lúc lỏng, phân nhỏ, méo, có rãnh).

- Sụt cân nhanh không rõ nguyên nhân (giảm hơn 5kg trong 6 tháng).

- Đi vệ sinh xong vẫn cảm thấy còn phân trong ruột.

- Đau hoặc chướng bụng kéo dài, nhất là về đêm.

Các bác sĩ nhấn mạnh: “Đừng coi tủ lạnh là két sắt thực phẩm". Nhiều căn bệnh đường ruột, thậm chí ung thư, bắt đầu chỉ từ một miếng đồ ăn cũ bị quên lãng. Hãy dọn dẹp lại tủ lạnh ngay hôm nay, vì so với sức khỏe, một chút “lãng phí” thực phẩm chẳng đáng là bao.

Nguồn và ảnh: Sohu