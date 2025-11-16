Ngày càng nhiều người mắc ung thư? Bác sĩ khuyên: Chớ dại đụng nhiều 4 món ngon này

Không ít người cho rằng mình ăn uống đơn giản, không hút thuốc, không uống rượu, vậy vì sao ung thư vẫn “ghé thăm”? Bác sĩ cho biết, vấn đề thường nằm ở những món ăn tưởng chừng vô hại nhưng xuất hiện lặp đi lặp lại trong mâm cơm hằng ngày.

1. Thực phẩm chiên rán

Gà rán, khoai tây chiên, bánh quẩy… là món khoái khẩu của rất nhiều người. Tuy nhiên, khi thực phẩm được đun trong dầu ở nhiệt độ cao, chúng tạo ra nhiều chất gây hại như acrylamide, hợp chất đã được xếp vào nhóm có khả năng sinh ung thư.

Một nghiên cứu tại Bắc Mỹ và châu Âu cho thấy người ăn hơn 50 gram đồ chiên mỗi ngày có nguy cơ mắc ung thư đường tiêu hoá cao hơn 20-25% so với người hạn chế nhóm thực phẩm này. Ngoài ra, đồ chiên rán chứa nhiều chất béo xấu và năng lượng, dễ gây béo phì, yếu tố làm tăng nguy cơ ung thư vú, đại trực tràng và gan.

Nói cách khác, ăn thỉnh thoảng thì cơ thể vẫn có thể tự điều chỉnh, nhưng nếu dùng như bữa phụ hằng ngày, cơ thể sẽ nhanh chóng “quá tải”.

2. Thịt chế biến sẵn

Xúc xích, lạp xưởng, thịt xông khói hay giăm bông đều chứa nitrit, chất bảo quản và lượng muối rất cao. Các thành phần này dễ tương tác tạo ra nitrosamine, nhóm chất được chứng minh liên quan trực tiếp đến ung thư.

Nghiên cứu cho thấy người ăn hơn 500 gram thịt chế biến mỗi tuần có nguy cơ ung thư đại trực tràng cao hơn khoảng 30%. Đáng chú ý, rủi ro đến từ sự tích lũy theo thời gian: mỗi tuần một chút, mỗi tháng thêm vài bữa sẽ khiến tế bào liên tục tiếp xúc tác nhân gây hại.

3. Đồ uống có đường và các loại bánh ngọt

Đường không phải là chất gây ung thư, nhưng tiêu thụ nhiều lại gây béo phì, tăng đề kháng insulin và kéo dài tình trạng viêm nhẹ trong cơ thể, những yếu tố liên quan mật thiết với nhiều loại ung thư.

Một nghiên cứu dịch tễ học toàn cầu cho thấy người uống mỗi ngày một chai đồ uống có đường có nguy cơ ung thư tụy tăng 15-20%. Ngoài ra, chế độ ăn nhiều đường còn can thiệp vào hệ vi sinh đường ruột, từ đó thúc đẩy phản ứng viêm.

Vì vậy, trà sữa, nước ngọt hay bánh ngọt… nếu dùng hằng ngày, cơ thể sẽ phải chịu tác động tích lũy lâu dài.

4. Thịt đỏ và thịt nướng

Thịt bò, thịt cừu hay thịt heo cung cấp protein và sắt, nhưng ăn quá nhiều – đặc biệt khi nướng than, áp chảo lửa lớn, có thể tạo ra các chất như polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) và heterocyclic amines (HCAs). Đây là những tác nhân gây tổn thương DNA đã được Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo.

Người tiêu thụ hơn 100 gram thịt đỏ mỗi ngày có nguy cơ ung thư đại trực tràng cao hơn 17-20%. Khi thịt được nướng trực tiếp trên lửa, nguy cơ này tăng mạnh hơn nữa.

Những bữa tối muộn với thịt nướng, xiên que… nếu kéo dài, sẽ tạo nên gánh nặng không nhỏ cho cơ thể.

Không chỉ món ăn, cách chế biến cũng quyết định nguy cơ

Nhiệt độ càng cao, đồ ăn càng dễ sinh độc chất. Chiên, rán, xông khói hay nướng trực tiếp đều làm tăng lượng hợp chất gây hại. Ngoài ra, thói quen phối hợp thực phẩm như “gà rán kèm nước ngọt”, “cơm chiên với thịt xông khói” càng khiến cơ thể phải xử lý đồng thời đường - chất béo - muối ở mức cao.

Về lâu dài, đây là môi trường thuận lợi cho viêm mạn tính và sự hình thành tế bào bất thường.

