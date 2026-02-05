Bệnh thận đang trẻ hóa nhanh?

Thận là “bộ lọc” sống của cơ thể, chịu trách nhiệm loại bỏ chất thải, điều hòa khoáng chất, cân bằng nước và sản xuất hormone. Thế nhưng, các chuyên gia y tế đang cảnh báo về tình trạng bệnh thận mạn tính (CKD) trẻ hóa đáng lo ngại.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Hiệp hội Thận học Quốc tế (ISN) ước tính có hơn 850 triệu người trên toàn cầu mắc 1 dạng bệnh thận nào đó, phổ biến như suy thận. Đáng chú ý, xu hướng bệnh đang “tấn công” mạnh mẽ nhóm người trẻ, với tỷ lệ mắc bệnh thận mạn tính ở độ tuổi dưới 40 tuổi đang gia tăng nhanh chóng.

Ảnh minh họa

Một nghiên cứu được công bố năm 2025 với dữ liệu phân tích từ Global Burden of Disease Study 2021 do Yapeng He và cộng sự thực hiện, khẳng định rõ ràng xu hướng này và gióng lên hồi chuông cảnh báo về gánh nặng sức khỏe cộng đồng nghiêm trọng

5 thói quen "phá thận" còn nhanh hơn nhịn tiểu nếu kéo dài

Một trong số những nguyên nhân phổ biến nhất dẫn đến tình trạng trên là lối sống không lành mạnh. Trong đó có nhiều thói quen chẳng ai ngờ tới. Vì vậy, dù còn trẻ khỏe cũng cần cảnh giác với 5 thói quen "phá thận" còn nhanh hơn nhịn tiểu nếu làm thường xuyên dưới đây:

1. Ăn thừa muối

Ngoài muối hạt và các loại gia vị, muối ẩn trong thực phẩm chế biến sẵn và đồ đóng gói là mối nguy hại thầm lặng khiến thận bị xơ hóa nhanh chóng. Việc tiêu thụ quá nhiều muối làm tăng vọt lượng ion natri trong máu, gây giữ nước và dẫn đến tăng huyết áp.

Khi đó, thận buộc phải hoạt động dưới áp lực lọc cực cao, gây tổn thương trực tiếp đến các ống thận và cầu thận. Theo thời gian, thói quen này dẫn đến protein niệu và suy thận mãn tính. WHO khuyến cáo không ăn quá 5g muối mỗi ngày.

Ảnh minh họa

2. Uống quá ít nước

Nước là "chất vận chuyển" thiết yếu để thận loại bỏ độc tố. Khi cơ thể mất nước, nước tiểu bị cô đặc khiến thận không thể bài tiết chất thải hiệu quả, dẫn đến hình thành sỏi thận và tích tụ độc tố nồng độ cao. Các bác sĩ khuyến cáo người trưởng thành cần uống ít nhất 1,5 lít nước cho đến 2,5 lít nước mỗi ngày để duy trì áp lực lọc ổn định và bảo vệ tế bào thận khỏi bị nhiễm độc.

3. Lạm dụng thuốc và thực phẩm bổ sung

Nhiều người mù quáng tin vào các loại "thuốc bổ thận" hoặc tự ý dùng thực phẩm chức năng mà chưa qua kiểm chứng y khoa.

Việc nạp quá mức các hoạt chất này không những không có lợi mà còn gây ra "bệnh thận do thuốc". Một số loại thuốc giảm đau và thuốc chống viêm không steroid (NSAID) nếu dùng kéo dài sẽ gây độc trực tiếp, dẫn đến tổn thương thận cấp tính hoặc suy thận vĩnh viễn.

4. Thiếu ngủ kéo dài và làm việc quá sức

Thức khuya làm suy giảm khả năng tự phục hồi của thận. Tình trạng thiếu ngủ mãn tính khiến hệ miễn dịch yếu đi, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng thận. Đồng thời, áp lực kéo dài gây rối loạn hormone và làm tuyến thượng thận hoạt động quá mức, gây mất cân bằng hệ thống bài tiết và tàn phá chức năng thận từ bên trong.

5. Hút thuốc và uống rượu bia nhiều

Ảnh minh họa

Đây là "tác hại kép" tàn phá mạch máu thận. Nicotine trong thuốc lá gây co mạch, làm giảm lưu lượng máu nuôi dưỡng thận. Trong khi đó, rượu bia phá hủy chức năng chuyển hóa, làm tích tụ độc tố và giảm khả năng giải độc của thận. Thói quen này kéo dài chính là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến suy thận nhanh chóng và không thể cứu vãn.

Ngoài ra, ăn quá nhiều chất béo, đường và protein động vật, hay lười vận động, ngồi quá lâu một tư thế kéo dài nhiều ngày... cũng là những thói quen "phá thận" cần sửa đổi.

Nguồn và ảnh: Aboluowang, Express