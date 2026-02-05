Một năm sắp kết thúc, mọi gia đình đều bắt đầu dọn dẹp nhà cửa đón mùa xuân. Tủ lạnh thường là "khu vực bị bẩn nhiều nhất" khi nói đến việc vệ sinh. Vứt đồ trong tủ lạnh đi thì sợ lãng phí. Vậy nhiệt độ thấp có thực sự "đóng băng" thời gian không?

Ăn thịt đông lạnh đã bảo quản lâu ngày có an toàn?

Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh (nguyên giảng viên Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội), thịt đông lạnh được bảo quản trong thời gian dài không chỉ mất chất dinh dưỡng, ăn kém ngon mà còn có thể chứa vi khuẩn độc hại, ví dụ nhưvi khuẩn Listeria!

Nhiễm khuẩn Listeria có thể gây đau đầu dữ dội, nôn mửa, tiêu chảy, thậm chí là nhiễm trùng huyết và viêm màng não. Nó cũng có thể dẫn đến sảy thai ở phụ nữ mang thai, vì vậy không nên xem nhẹ.

Ảnh minh họa: Internet

Vậy sau khi đông lạnh thịt bao lâu thì không nên ăn? Tại sao?

Thịt càng được đông lạnh lâu trong tủ lạnh, càng mất nhiều chất dinh dưỡng. Do đó, thịt đã đông lạnh lâu ngày chắc chắn không còn bổ dưỡng bằng thịt tươi.

Theo khuyến nghị của chuyên gia, thực phẩm bảo quản lạnh không quá 5 ngày , đặt ở ngăn dưới cùng của tủ lạnh nơi có nhiệt độ thấp nhất và để riêng với thực phẩm đã nấu chín.

Không nên đông lạnh quá một năm. Cắt thịt thành từng miếng nhỏ và đóng gói theo từng phần cần dùng để tránh phải rã đông và đông lạnh nhiều lần.

Mặc dù thịt lợn tươi đông lạnh có thể được bảo quản trong 12 tháng, nhưng nhiệt độ của tủ lạnh gia đình không ổn định, vì vậy tốt nhất nên ăn trong vòng 3 tháng

Điều quan trọng cần biết là -18℃ không tiêu diệt vi khuẩn. Nó chỉ làm chậm quá trình sinh sản của chúng! Ví dụ, vi khuẩn Listeria có thể sống sót ở nhiệt độ dưới -20℃.

Lưu ý khi đông lạnh thịt trong tủ lạnh

- Cắt thành từng miếng nhỏ và đóng gói riêng để tránh phải rã đông nhiều lần;

- Đóng gói vào túi chuyên dụng cho tủ đông để tránh bảo quản trực tiếp thịt (không thể sử dụng màng bọc thực phẩm PE thông thường và túi nhựa để đông lạnh).

- Ghi ngày tháng lên màng bọc nhựa để tránh quên.

- Thường xuyên vệ sinh tủ lạnh và vứt bỏ những thực phẩm đã quá hạn sử dụng.

Làm thế nào để rã đông thịt đông lạnh?

Bạn có thường xuyên cho thịt trực tiếp vào nước lạnh không? Đừng làm thế nữa! Không nên rã đông trực tiếp trong nước mà có 2 phương pháp rã đông, hãy làm theo các bước sau:

Rã đông bằng tủ lạnh: Cho thịt vào hộp hoặc túi đựng thực phẩm trước 1 ngày hoặc nửa ngày, sau đó cho vào tủ lạnh để rã đông.

Rã đông bằng lò vi sóng hoặc phương pháp hấp cách thủy: Cho thịt vào lò vi sóng để rã đông hoặc bọc trong túi đông lạnh rồi đặt vào nước lạnh để rã đông, đảm bảo túi đông lạnh được đóng kín.