Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 năm nay thay vì đứng trên bục giảng hay gặp gỡ đồng nghiệp, nhiều thầy cô giáo phải đón ngày đặc biệt ngay tại bệnh viện, giữa những đợt truyền hóa chất, xạ trị điều trị ung thư.

Bệnh viện K phối hợp với Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng thăm hỏi, tặng quà 100 người bệnh đang hoặc từng công tác trong ngành giáo dục.

Ông Hoàng Văn Tâm, 55 tuổi, đang điều trị ung thư thực quản tại Khoa Xạ lồng ngực, Bệnh viện K, xúc động khi lần đầu được dự một chương trình kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam trong hoàn cảnh đặc biệt như vậy.

Ông có 29 năm gắn bó với nghề giáo, vợ cũng là giáo viên tại địa phương. Gia đình sinh sống ở vùng 135, thuộc diện đặc biệt khó khăn. Từ khi phát hiện mắc ung thư thực quản vào tháng 6/2026, cuộc sống của ông đảo lộn, phải xa gia đình để điều trị bằng hóa chất và xạ trị.

“ Tôi không nghĩ mình sẽ được dự chương trình 20/11 ngay tại nơi đang điều trị. Hôm nay, gặp những thầy cô cũng từng nhiều năm công tác ở các trường, các địa phương khác nhau, chúng tôi đều rất xúc động ”, ông Tâm chia sẻ.

Cuộc gặp gỡ tri ân đặc biệt của thầy cô giáo mắc ung thư. (Ảnh: Mạnh Trần)

Với người thầy dành gần ba thập kỷ cho nghề giáo, điều ông mong mỏi nhất lúc này là sớm vượt qua bệnh tật để trở về với mái trường từng gắn bó. Sự động viên của bệnh viện và những người xung quanh giúp ông có thêm niềm tin trong hành trình điều trị còn nhiều khó khăn.

Cùng chung nỗi nhớ trường lớp, bà Phùng Thị Hồng, 51 tuổi, người dân tộc Tày ở Lạng Sơn, cũng mong sớm được trở về với gia đình và những em nhỏ ở trường mầm non.

Bà Hồng có 29 năm làm giáo viên mầm non. Tháng 4/2026, bà phát hiện mắc ung thư vú, hiện điều trị tại Khoa Xạ vú - phụ khoa, Bệnh viện K. Bệnh tật khiến bà phải xa chồng và hai người con, trong khi kinh tế gia đình vốn đã khó khăn, các con vẫn đang tuổi ăn học.

“Rời xa mái trường, xa gia đình, tôi chỉ mong sớm khỏe mạnh để trở về. Cuộc sống đã khó khăn, nay lại mắc bệnh nên tôi cũng nhiều lo lắng. Được bệnh viện và những người cùng cảnh ngộ quan tâm, tôi tự nhủ phải cố gắng đến cùng”, bà Hồng nói.

Nhắc đến các em nhỏ ở trường, người phụ nữ mong có thể sớm trở lại công việc đã gắn bó gần 30 năm. Với bà, đó cũng là động lực để kiên trì điều trị, vượt qua những ngày tháng khó khăn phía trước.

GS.TS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K, cho biết nhiều năm qua, bệnh viện triển khai các hoạt động hỗ trợ người bệnh trong quá trình điều trị, không chỉ về chuyên môn mà còn chú trọng động viên tinh thần, chia sẻ khó khăn với những hoàn cảnh kém may mắn.

Chương trình nhân ngày 20/11 là dịp tri ân những người đã dành nhiều năm cống hiến cho sự nghiệp giáo dục, đồng thời thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo của đội ngũ cán bộ y tế. Bệnh viện mong muốn những món quà và lời động viên sẽ tiếp thêm tinh thần để các thầy cô kiên trì điều trị, sớm trở về với gia đình và trường lớp.

Giám đốc Bệnh viện K cũng cho biết, với những tiến bộ của y học, nhiều bệnh ung thư hiện nay có cơ hội điều trị khỏi hoặc kiểm soát bệnh, cải thiện chất lượng cuộc sống. Vì vậy, người bệnh cần giữ tinh thần lạc quan, tuân thủ phác đồ và kiên trì trong quá trình điều trị.