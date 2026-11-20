Thấy con trai 11 tháng tuổi húng hắng ho khi thời tiết chuyển lạnh, không muốn trẻ dùng kháng sinh nên chị Trần Thu Hà (phường Long Biên, TP Hà Nội) học theo mẹo chia sẻ trên mạng xã hội, dùng 1-2 lát gừng đắp vào lòng bàn chân bé.

Nghe nói phương pháp này còn giúp giữ ấm, tránh cảm lạnh nên trước khi bé ngủ, chị dùng vài lát gừng đã sao khô rồi buộc vào hai gan bàn chân, sau đó đi tất kín cho con.

“Tưởng cách làm này sẽ hút hàn khí, làm ấm bàn chân, giúp con ngủ ngon và đỡ ho nên tôi áp dụng 3 ngày, nhưng đêm qua, thấy con liên tục quấy khóc, khó chịu, tôi tháo tất ra kiểm tra thì thấy lòng bàn chân con đỏ ửng, xuất hiện vết phồng rộp như bị bỏng”, chị Hà nói.

Mẹo trị ho, giữ ấm cho trẻ được nhiều mẹ truyền tai nhau áp dụng. (Ảnh minh họa)

ThS.BS Nguyễn Văn Lực, Giảng viên Bộ môn Khí công dưỡng sinh - Xoa bóp bấm huyệt, Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam cho biết, trong y học cổ truyền, gừng tươi (sinh khương) có vị cay, tính ấm, tác dụng phát tán phong hàn, ôn ấm kinh mạch.

Lòng bàn chân là vị trí của huyệt Dũng Tuyền - huyệt đầu tiên của kinh Thận, được xem là “gốc của tiên thiên”, duy trì dương khí cho cơ thể. Trên đồ hình phản xạ, khu vực này cũng tương ứng với vùng tuyến thượng thận và phổi.

Do đó, khi đắp gừng có tính ấm lên vị trí gan bàn chân sẽ có những tác dụng nhất định trong việc hỗ trợ giữ ấm, lưu thông khí huyết và giảm ho nhẹ. Những tác dụng này chỉ đạt được khi được thực hiện đúng cách, đúng đối tượng. Với trẻ nhỏ, các bác sĩ khuyến cáo không nên tự ý áp dụng.

BS Lực lý giải, hoạt chất gingerol và shogaol tạo nên vị cay nóng của củ gừng có tính kích ứng rất mạnh. Trong khi đó, da của trẻ nhỏ rất mỏng, hàng rào bảo vệ da chưa hoàn thiện, khi tiếp xúc trực tiếp với dược liệu có tính nóng trong nhiều giờ sẽ gây phản ứng viêm da tiếp xúc kích ứng, dẫn đến đỏ rát, phồng rộp.

“Muốn sử dụng các biện pháp y học cổ truyền để phòng và chữa bệnh cho con, cha mẹ nên đưa trẻ tới các cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám, bắt mạch và tư vấn phác đồ phù hợp với thể trạng, tuyệt đối không tự ý học theo các mẹo truyền miệng trên mạng xã hội” , BS Lực khuyến cáo.

Đối với trẻ lớn hơn, nếu muốn giữ ấm chân, phụ huynh có thể dùng một lượng nhỏ tinh dầu (như tinh dầu tràm) pha loãng, xoa nhẹ nhàng làm ấm gan bàn chân cho trẻ.

TS.BS Nguyễn Văn Khiêm, Trung tâm Miễn dịch - Dị ứng - Khớp, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, thực tế thăm khám bác sĩ gặp không ít trẻ nhập viện khi bệnh đã kéo dài.

Nguyên nhân là do phụ huynh tự ý chữa bệnh tại nhà bằng các mẹo dân gian hoặc tự mua thuốc uống nhưng không đỡ. Trong số này, có những cha mẹ từng đắp gừng, tỏi lên lòng bàn chân, bụng hay vùng nách của con.

Trẻ nhỏ là nhóm bệnh nhân đặc biệt bởi hệ miễn dịch chưa hoàn chỉnh nên diễn biến bệnh thường rất nhanh. Ho chỉ là phản xạ tự nhiên nhằm tống xuất đờm dãi, dị vật ra khỏi đường thở, nguyên nhân gây ho có thể bắt nguồn từ nhiễm virus, vi khuẩn... Do đó, việc can thiệp ngoài da không thể thay thế chẩn đoán và điều trị y khoa.

“Khi phụ huynh tự ý áp dụng các mẹo dân gian mà không có sự tư vấn từ bác sĩ chuyên khoa dễ dẫn đến việc không tiên lượng được đúng tình trạng bệnh của trẻ, bỏ lỡ các dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm.

Với các bệnh lý nhiễm trùng đường hô hấp, nếu đưa đến viện muộn, bệnh có thể diễn tiến nhanh sang viêm phổi, suy hô hấp, thậm chí đe dọa tính mạng” , TS.BS Khiêm cảnh báo.

Để bảo vệ sức khỏe cho trẻ trong những ngày thời tiết chuyển lạnh, phụ huynh nên mặc quần áo đủ ấm, chú ý giữ ấm vùng cổ, ngực, lưng cho trẻ, tránh ủ quá kỹ khiến trẻ ra nhiều mồ hôi dẫn đến thấm ngược gây cảm lạnh.

Đồng thời, cha mẹ nên nhỏ nước muối sinh lý ấm để làm sạch dịch nhầy mũi họng hàng ngày cho con. Khi có biểu hiện ho kéo dài, sốt cao không hạ, thở nhanh, khò khè, bỏ bú, cần đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời.