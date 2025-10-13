Ngày 13/10, Công an TP.HCM cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (hay còn gọi là Ngân 98, ngụ TP.HCM) để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Ngân và các tang vật có liên quan. Ảnh: CA/PLO

Theo kết quả giám định của Phân viện Khoa học hình sự - Bộ Công an, các sản phẩm do công ty của Ngân 98 sản xuất, kinh doanh không đạt chỉ tiêu chất lượng, là hàng giả. Đáng chú ý, một số mẫu "viên rau củ Collagen" có chứa sibutramin và phenolphthalein – hai chất bị cấm sử dụng trong thực phẩm vì có thể gây rối loạn tim mạch, tăng huyết áp, rối loạn tiêu hóa và nguy cơ ung thư.

Sự việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về mối nguy hiểm tiềm ẩn từ các sản phẩm được quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội.

Sibutramine: Chất cấm trong sản xuất và kinh doanh thực phẩm vì gây hậu quả nghiêm trọng cho tim mạch, thần kinh trung ương

Sibutramine là một chất cấm trong sản xuất và kinh doanh thực phẩm, thực phẩm chức năng tại Việt Nam do nguy cơ gây hại sức khỏe. Sibutramine hiện nay hoàn toàn bị cấm sử dụng trong cả thuốc giảm cân (đã bị thu hồi) và thực phẩm bảo vệ sức khỏe/thực phẩm chức năng ở Việt Nam.

Các sản phẩm giảm cân lưu hành trên thị trường nếu bị phát hiện chứa Sibutramine sẽ bị thu hồi, xử lý vi phạm hành chính, và cơ sở sản xuất/kinh doanh có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu vi phạm nghiêm trọng (như sản xuất, buôn bán hàng giả gây nguy hại sức khỏe).

Lĩnh vực Quy định Dược phẩm (Thuốc chữa bệnh) Đã bị đình chỉ lưu hành và thu hồi



- Trước năm 2011: Sibutramine từng được cấp phép sử dụng trong một số thuốc điều trị béo phì.



- Năm 2010: Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) ra công văn ngưng cấp phép nhập khẩu nguyên liệu Sibutramine.



- Năm 2011: Cục Quản lý Dược chính thức đình chỉ lưu hành, thu hồi toàn bộ thuốc chứa Sibutramine và rút số đăng ký do tác dụng phụ nghiêm trọng (tăng nguy cơ đau tim, đột quỵ). Thực phẩm bảo vệ sức khỏe (Thực phẩm chức năng) Tuyệt đối bị cấm Căn cứ Thông tư số 10/2021/TT-BYT của Bộ Y tế, Sibutramine thuộc Danh mục chất cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Lý do cấm Sibutramine có thể gây ra tác dụng phụ nguy hiểm như: Tăng nhịp tim, tăng huyết áp, rối loạn tâm thần kinh, đột quỵ, đau tim, thậm chí tử vong, đặc biệt ở người có tiền sử bệnh tim mạch hoặc cao huyết áp.

Chia sẻ về chất cấm Sibutramine, BS Dương Minh Tuấn (BV Bạch Mai), cho biết: Trung tâm Chống độc – Bệnh viện Bạch Mai từng tiếp nhận nhiều trường hợp ngộ độc nặng do sử dụng thuốc giảm cân trôi nổi trên mạng xã hội, đặc biệt là các loại viên nang, trà, bột gắn mác "giảm cân siêu tốc", "giảm mỡ trong 7 ngày"…

Điểm chung của các ca bệnh này là đều chứa SIBUTRAMINE – một hoạt chất đã bị CẤM sử dụng trên toàn thế giới vì gây hậu quả nghiêm trọng cho tim mạch và thần kinh trung ương.

Nhiều bệnh nhân nhập Trung tâm Chống độc – Bạch Mai trong tình trạng tăng huyết áp kịch phát, rối loạn nhịp tim, men tim tăng cao, suy gan – thận cấp sau khi dùng thuốc giảm cân chỉ vài ngày.

Sibutramine từng được sử dụng trong thuốc điều trị béo phì vì có tác dụng ức chế trung tâm thèm ăn, giúp người dùng giảm cân nhanh. Tuy nhiên, sau một loạt nghiên cứu cho thấy thuốc làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim, đột quỵ, loạn nhịp tim, tăng huyết áp, rối loạn tâm thần và trầm cảm, Cục Quản lý Dược Hoa Kỳ (FDA) và châu Âu (EMA) đã rút toàn bộ thuốc chứa sibutramine khỏi thị trường từ năm 2010.

Ở Việt Nam, Bộ Y tế cũng đã cấm tuyệt đối sibutramine, nhưng nhiều cơ sở vẫn lén lút trộn vào thuốc giảm cân để tạo hiệu quả "thần tốc". Người mua uống vài ngày thấy sụt cân nhanh, mất ngủ, bồn chồn, không đói, tưởng là hiệu quả - nhưng thực chất là đang tự đầu độc tim và não mình.

Phenolphthalein: Chất gây nhuận tràng mạnh và lo ngại về khả năng gây ung thư

Phenolphthalein là một chất cấm tiếp có trong nhiều sản phẩm giảm cân và được giới chuyên gia lên tiếng cảnh báo.

Theo FDA, Phenolphtalein là chất chỉ thị màu, thường dùng để đo độ pH. Phenolphtalein từng được sử dụng trong hơn một thế kỷ như thuốc nhuận tràng, nhưng hiện nay đã bị gỡ bỏ khỏi danh mục thuốc nhuận tràng vì những lo ngại về khả năng gây ung thư.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cấm lưu hành Phenolphthalein vì gây nguy hại cho sức khỏe tim mạch, gan, thận cũng như hệ tiêu hóa cho người sử dụng.