Liên quan đến vụ việc “Ngân 98 bị bắt”, ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh “Ngân 98”) – người điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và Hộ kinh doanh ZuBu shop – về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra cho thấy, Võ Thị Ngọc Ngân thành lập và trực tiếp điều hành Công ty ZuBu (do mẹ ruột – bà T. – đứng tên giám đốc) và Hộ kinh doanh ZuBu shop (đứng tên M.T.V). Trên thực tế, toàn bộ hoạt động điều hành, tài chính và kinh doanh đều do Ngân trực tiếp chỉ đạo và hưởng lợi.

Từ năm 2021, Ngân bắt đầu hợp tác với một số nhà máy tại Hà Nội để gia công các sản phẩm “thực phẩm bảo vệ sức khỏe giảm cân” như Super Detox X3, X7, X1000… Trên giấy tờ, đây đều là sản phẩm được cấp phép lưu hành. Tuy nhiên, Ngân đã lợi dụng hình thức “hàng tặng kèm” để tiêu thụ thêm một sản phẩm khác mang tên “viên rau củ Collagen”.

Quá trình điều tra cho thấy, “viên rau củ Collagen” này không được cấp phép lưu hành, không có hồ sơ công bố sản phẩm, nhưng vẫn được Ngân cho đóng gói, dán nhãn trùng thương hiệu X3 – X7 – X1000 và quảng cáo có công dụng hỗ trợ giảm cân nhanh. Trên bao bì, Ngân ghi chú “hàng tặng kèm, không bán” nhằm đối phó với cơ quan chức năng, nhưng thực tế lại bán kèm như một liệu trình hoàn chỉnh, khuyến khích người mua dùng song song để đạt hiệu quả giảm cân nhanh hơn.

Các sản phẩm được vận chuyển từ nhà máy ở Hà Nội vào kho hàng của ZuBu shop tại TP.HCM, sau đó phân phối qua mạng xã hội Facebook, TikTok và đường dây nóng của công ty. Khách hàng được tư vấn mua theo “liệu trình giảm cân” từ 4–15 kg, mỗi bộ gồm một hộp X3/X7/X1000 và một gói Collagen tương ứng, với giá bán dao động từ 870.000 – 1.100.000 đồng.

Toàn bộ tiền bán hàng được chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng của người thân và nhân viên nhằm che giấu dòng tiền, trước khi tập trung về tài khoản cá nhân của Ngân. Theo dữ liệu từ các đơn vị giao hàng, chỉ riêng giai đoạn 2023 – 2024, doanh thu từ hoạt động này lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Sản phẩm chứa chất cấm nguy cơ gây ung thư

Kết quả giám định của Phân viện Khoa học Hình sự – Bộ Công an khẳng định: các sản phẩm do Võ Thị Ngọc Ngân sản xuất, kinh doanh không đạt tiêu chuẩn chất lượng, là hàng giả, và một số mẫu chứa chất cấm sibutramin, phenolphthalein – những chất bị cấm do ảnh hưởng trực tiếp đến hệ tim mạch, tiêu hóa, có nguy cơ gây ung thư và đe dọa sức khỏe người tiêu dùng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Công an TP.HCM khẳng định quyết tâm đấu tranh, xử lý triệt để các hành vi xâm hại sức khỏe người dân, đồng thời khuyến cáo người tiêu dùng cần tỉnh táo, lựa chọn sản phẩm an toàn, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, vì sức khỏe cộng đồng.

Võ Thị Ngọc Ngân, quê ở tỉnh Bình Định, là DJ, người mẫu ảnh, hot girl mạng xã hội, từng đạt danh hiệu Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Sắc đẹp Thế giới 2019. Cô được công chúng biết đến không phải nhờ hoạt động nghệ thuật, mà chủ yếu bởi phong cách cá nhân gây nhiều tranh cãi.