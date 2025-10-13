Ngày 13/10, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) cho biết, vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh “Ngân 98”) – điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và Hộ kinh doanh ZuBu shop – về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra, Võ Thị Ngọc Ngân thành lập và điều hành Công ty ZuBu (Zo bà Trần Thị Thạnh - mẹ ruột Ngân đứng tên giám đốc) và Hộ kinh doanh ZuBu shop (do M.T.V đứng tên). Trên thực tế, mọi hoạt động điều hành, tài chính, kinh doanh đều do Ngân trực tiếp chỉ đạo và hưởng lợi.

Ngân 98 bị bắt giữ

Công ty bán sản phẩm giảm cân "Ngân 98" có còn hoạt động?

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ ZUBU (Công ty ZUBU) được thành lập từ năm 2021, ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn thực phẩm bao gồm bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt, thủy sản, rau quả, cà phê, chè, đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc,... và bán buôn thực phẩm chức năng.

Khi mới thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ 200 triệu đồng, thông tin về chủ sở hữu không được công bố. Tại thời điểm này, bà Trần Thị Thạnh (SN 1972) đang giữ vị trí Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của công ty.

Đến tháng 9/2022, Công ty ZUBU thực hiện nâng vốn điều lệ lên gấp 15 lần, tăng từ 200 triệu đồng lên mức 3 tỷ đồng, 100% là nguồn vốn tư nhân.

Theo cập nhật ngày 8/8/2024, bà Trần Thị Thạnh- Giám đốc chính là chủ sở hữu của doanh nghiệp này.

Ngày 17/10/2024, vị trí Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của ZUBU được chuyển giao cho ông Phạm Xuân Oai (SN 1992).

Được biết, ông Phạm Xuân Oai hiện đang là Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Oai Thành Phát, doanh nghiệp mới được thành lập hồi tháng 7/2024. Trụ sở đặt tại số 431 Tô Hiến Thành, phường 14, quận 10, TP.HCM.

Quay trở lại với Công ty ZUBU, theo đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ngày 23/10/2024, ông Lê Trọng Khanh (SN 1994) trở thành chủ sở hữu của doanh nghiệp này.

Một tháng sau đó, chức vụ Giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật doanh nghiệp được chuyển lại cho bà Trần Thị Thạnh.

Theo cập nhật mới nhất ngày 26/5/2025, bà Thạnh cũng chính là chủ sở hữu của công ty Zubu.

Tuy nhiên, theo ghi nhận trên hệ thống tra cứu thông tin mã số thuế, Công ty ZUBU được cập nhật trong tình trạng “tạm nghỉ kinh doanh có thời hạn”.

Một số sản phẩm nổi tiếng nhất có thể kể đến như viên uống giảm cân Super Detox X3, viên uống giảm cân X7 Plus, viên uống giảm cân X1000. Các sản phẩm được quảng cáo rất "thần kỳ". Đơn cử như: "X1000 giảm được 7 vùng mỡ trên cơ thể, đặc biệt giảm được mỡ nội tạng"; "giảm cân ngay trong lúc bạn ngồi và ngủ"; "giảm cân không cần ăn kiêng"…

Hộ kinh doanh ZuBu shop do ông Mã Tuấn Vũ là người đại diện

Bên cạnh đó, Hộ kinh doanh ZuBu shop do ông Mã Tuấn Vũ đứng tên được thành lập vào ngày 2/3/2023. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại cũng đã ngững hoạt động nhưng chưa làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Công ty Ngân 98 hoạt động ra sao?

Về Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Ngân 98 (Công ty Ngân 98), doanh nghiệp được thành lập từ năm 2023 với ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn thực phẩm. Trụ sở chính đặt tại số 81 Cách Mạng Tháng Tám, phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM.

Khi mới thành lập doanh nghiệp có vốn điều lệ 1 tỷ đồng, chủ sở hữu là bà Võ Thị Ngọc Ngân (DJ Ngân 98), ông Mã Tuấn Vũ (SN 1992) là Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Ông Mã Tuấn Vũ hiện đang là Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Dịch vụ Sugar Group, doanh nghiệp được thành lập vào tháng 2/2024, ngành nghề kinh doanh chính về dịch vụ lưu trú ngắn ngày bao gồm khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch,.... Trụ sở chính đặt tại 15 Nguyễn Trãi, phường 2, quận 5, TP.HCM.

Tại thời điểm mới thành lập Sugar Group có vốn điều lệ 3 tỷ đồng với 2 cổ đông góp vốn gồm ông Mã Tuấn Vũ góp vốn 1,47 tỷ đồng (tỷ lệ 49%) và ông Lương Bằng Quang góp 1,53 tỷ đồng (tỷ lệ 51%).

Đến tháng 6/2024, doanh nghiệp này thực hiện tăng vốn điều lệ lên mức 20 tỷ đồng, trong đó Lương Bằng Quang góp vốn 10,2 tỷ đồng (tỷ lệ 51%) và ông Mã Tuấn Vũ góp vốn 9,8 tỷ đồng (tỷ lệ 49%).

Tháng 8/2024, Lương Bằng Quang không còn là cổ đông góp vốn, thay vào đó trở thành người được Công ty TNHH Lương Bằng Quang ủy quyền nắm giữ 51% vốn điều lệ (10,2 tỷ đồng) tại Sugar Group.

Sau đó, đến tháng 4/2025, Công ty TNHH Lương Bằng Quang giảm vốn góp tại Sugar Group xuống còn 4 tỷ đồng (tỷ lệ 20%), còn ông Mã Tuấn Vũ nâng vốn góp lên 16 tỷ đồng (tỷ lệ 80%).

Theo cập nhật mới nhất ngày 21/5/2025, doanh nghiệp này nâng vốn điều lệ lên mức 55 tỷ đồng. Trong đó, Lương Bằng Quang vẫn đại diện cho Công ty TNHH Lương Bằng Quang nắm giữ 7,273% vốn điều lệ (4 tỷ đồng).

Lương Bằng Quang được biết đến là ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng, đồng thời còn là chồng của DJ Ngân 98. Hiện anh đang là Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Lương Bằng Quang và Hộ kinh doanh Chiu Chiu.

Quay trở lại với Công ty Ngân 98, theo cập nhất mới nhất (tháng 3/2024) bà Trần Thị Nhật Lệ (SN 1998) giữ chức vụ Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật thay ông Mã Tuấn Vũ.

Cũng theo ghi nhận trên hệ thống tra cứu thông tin mã số thuế, Công Ngân 98 đang được cập nhật trong tình trạng “tạm nghỉ kinh doanh có thời hạn”.

Còn về DJ Ngân 98, người đẹp này đang là Người đại diện theo pháp luật của Hộ kinh doanh Võ Thị Ngọc Ngân (Thửa 2247TBĐ 13 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 8, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng).