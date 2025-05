Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế) ngày 26/5 yêu cầu ngành y tế TP.HCM và Hà Nội lấy mẫu kiểm nghiệm, kiểm tra quy trình sản xuất hai sản phẩm "kẹo táo thải mỡ bụng" và "N-collagen Chanh plus" do cá nhân có biệt danh "Ngân Collagen" quảng cáo.

Động thái này được đưa ra sau khi cơ quan chức năng rà soát hồ sơ công bố và nội dung quảng cáo. Cơ quan chức năng phát hiện cả hai sản phẩm đều chưa được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm và Giấy xác nhận nội dung quảng cáo theo quy định.

Người quảng cáo hai sản phẩm nói trên là Trần Thị Bích Ngân (thường gọi là Ngân Collagen), chuyên đăng video bán hàng trên mạng xã hội và sàn thương mại điện tử. Ngoài sản phẩm giảm cân, người này còn kinh doanh mỹ phẩm như kem dưỡng, trị nám, trị mụn, son dưỡng và collagen tổ yến.

Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ do Ngân Collagen quảng cáo.

Theo ghi nhận của Cục An toàn Thực phẩm, sản phẩm "kẹo táo thải mỡ bụng" được ghi nhãn là thực phẩm bổ sung, sản xuất tại Công ty TNHH Dược phẩm Vesco (huyện Đan Phượng, Hà Nội), do Công ty TNHH Xuất nhập khẩu N-Collagen phân phối độc quyền. Đơn vị chịu trách nhiệm chất lượng và phân phối là Công ty TNHH Hoàng Châu Pharm (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Sản phẩm "N-collagen Chanh plus" cũng được sản xuất tại Công ty Vesco, phân phối bởi N-Collagen, còn đơn vị chịu trách nhiệm chất lượng là Công ty TNHH Bequen (huyện Đan Phượng, Hà Nội).

Các sở y tế đang kiểm tra, xác minh hoạt động sản xuất, đồng thời lấy mẫu để kiểm nghiệm, làm rõ có chứa chất cấm hay không. Hiện chưa có kết luận chính thức về vụ việc.

Trước đó, Cục An toàn Thực phẩm yêu cầu kiểm tra nhiều sản phẩm giảm cân do DJ Ngân 98 quảng cáo như X1000, viên uống giảm cân X3 (Super Detox X3), X7 Plus. Kết quả rà soát trên hệ thống dịch vụ công cho thấy chỉ sản phẩm X7 Plus có bản công bố tiếp nhận, nhưng không sản phẩm nào được cấp phép nội dung quảng cáo.

Thời gian qua, cơ quan chức năng liên tiếp phát hiện các vụ sản xuất, buôn bán sữa giả, thuốc giả, thực phẩm bảo vệ sức khỏe và mỹ phẩm kém chất lượng. Gần đây nhất là đường dây làm giả 100 loại thực phẩm chức năng. Nhiều nghệ sĩ, người có ảnh hưởng cũng bị chỉ trích vì quảng cáo sai sự thật, phóng đại công dụng sản phẩm không rõ nguồn gốc.