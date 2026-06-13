Ngắm mỹ nhân này tưởng được sống 10 cuộc đời khác nhau: Visual đẹp mọi lúc mọi nơi, nhìn 1 cái là yêu luôn

Kể từ khi Teach You A Lesson lên sóng, các diễn viên trong phim từ chính đến phụ đều nhận được nhiều lời khen. Ha Young cũng không phải ngoại lệ khi cô mang đến một Choi Ga Yun quá đỗi xinh đẹp, hiền dịu, nhưng lại phải chịu bi kịch đau lòng. Dù chỉ xuất hiện thoáng qua trong phim, mỹ nhân sinh năm 1993 vẫn đưa "hồn vía" khán giả thích mê vì visual quá đỗi ấn tượng cùng diễn xuất rất tự nhiên.

Ha Young vừa xinh đẹp, vừa diễn tốt, xứng đáng nổi tiếng hơn.

Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên Ha Young để lại ấn tượng đậm nét cho người xem. Còn nhớ hồi năm ngoái, cô đã trở nên viral với hình tượng nữ y tá can đảm, mạnh mẽ trong bom tấn The Trauma Code: Heroes on Call. Trong phim, nhân vật của cô có biệt danh là "giang hồ" và Ha Young đã thể hiện quá tốt vai Cheon Jang Mi, góp phần tạo nên thành công rực rỡ cho The Trauma Code: Heroes on Call.

Dù chỉ xuất hiện thoáng qua trong Teach You A Lesson nhưng cô vẫn gây ấn tượng với khán giả.

Bên cạnh Teach You A Lesson cùng với The Trauma Code: Heroes on Call, nữ diễn viên 32 tuổi còn từng góp mặt ở trong nhiều bộ phim nổi tiếng khác như Boyfriend on Demand, Doona!, Extraordinary Attorney Woo hay Now, We Are Breaking Up. Với mỗi nhân vật, Ha Young lại như đang sống một cuộc đời khác nhau, hoàn toàn không có cảm giác đang diễn.

Ha Young trong phim The Trauma Code: Heroes on Call.

Trên mạng xã hội, netizen đang dành nhiều lời khen ngợi cho Ha Young:

- Biết cổ ở bộ Nữ Luật Sư Kỳ Lạ Woo Young Woo với Trung Tâm Chăm Sóc Chấn Thương á, cổ diễn hay lắm luôn.

- Ủa bả là xã hội đen đó hả? Chòi sang phim này khác quá không nhận ra luôn.

- Hôm qua còn khiến khán giả cười, hôm nay đã làm người xem nghẹn lòng, nên mới thấy diễn viên giỏi là người khiến mình quên mất họ đang diễn.

- Nét chị này đẹp cuốn hút, đẹp lạ sao á, xem mà ghiền dã man.

- Bộ Boyfriend On Demand mới đây bả đẹp mà sang điên.

Nói thêm về Teach You A Lesson, bộ phim được chuyển thể từ webtoon nổi tiếng True Education và đang tạo ra sức hút lớn trên toàn cầu. Phim dẫn đầu trên nền tảng Netflix tại 44 quốc gia chỉ sau 5 ngày phát sóng, nhận rất nhiều lời khen từ người hâm mộ trên toàn cầu.

Ha Young góp phần giúp Teach You A Lesson thành công rực rỡ, được đón nhận ở nhiều quốc gia.

Câu chuyện phim Teach You A Lesson khai thác những vấn nạn nhức nhối trong ngành giáo dục xảy ra khi giáo viên dần đánh mất quyền lực và phải e dè trong việc dạy dỗ những học sinh hư. Khi mọi thứ trở nên khó kiểm soát, Cục Bảo Vệ Sư Phạm đã được thành lập để thiết lập lại trật tự.

Bộ phim được đánh giá cao nhờ nội dung bám sát với hiện thực, chạm đến nỗi lòng của khán giả, đặc biệt là những người cũng làm trong ngành giáo dục, đồng thời mang đến sự sảng khoái tột độ cho người xem. Các diễn viên đều được đánh giá cao, góp phần tạo nên siêu phẩm xuất sắc bậc nhất năm 2026.

nguồn: Netflix