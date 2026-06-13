Bùi Công Nam đảm nhận vai trò chưa từng có tại một sự kiện

Xuất hiện tại một sự kiện công nghệ diễn ra ở TP.HCM, Bùi Công Nam nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý khi không chỉ mang đến loạt tiết mục âm nhạc sôi động mà còn lần đầu đảm nhận một vai trò đặc biệt ngay trên sân khấu.

Ngay từ khi xuất hiện, nam ca sĩ đã thu hút nhiều ánh nhìn với diện mạo lịch lãm trong bộ suit tông be được thiết kế hiện đại. Phong thái tự tin cùng nguồn năng lượng tích cực giúp Bùi Công Nam dễ dàng chiếm trọn spotlight giữa không gian sự kiện quy tụ đông đảo khách mời và người hâm mộ.

Không để khán giả chờ đợi quá lâu, “cậu ba báo” lập tức khuấy động bầu không khí bằng bản hit Chúa Tể. Những giai điệu quen thuộc nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ khán giả.

Tiếp nối chương trình, Bùi Công Nam tiếp tục mang đến ca khúc I Love You trước khi khép lại phần biểu diễn bằng Những Ngày Trời Bao La - một trong những sáng tác được yêu thích nhất của anh trong thời gian qua.

Việc trình diễn liên tiếp 3 ca khúc đình đám giúp nam ca sĩ giữ được sức nóng xuyên suốt chương trình. Nhiều khán giả không ngần ngại hòa giọng theo các phần điệp khúc quen thuộc, tạo nên bầu không khí sôi động và đầy cảm xúc.

Tuy nhiên, điều khiến màn xuất hiện lần này trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở âm nhạc. Bên cạnh vai trò nghệ sĩ biểu diễn, Bùi Công Nam còn đồng hành cùng thương hiệu trong phần giới thiệu sản phẩm mới đến thị trường Việt Nam. Sự xuất hiện của nam ca sĩ ở vị trí này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của những người có mặt tại sự kiện.

Đáng chú ý nhất, Bùi Công Nam đã trực tiếp đại diện thương hiệu công bố giá bán sản phẩm ngay trên sân khấu. Đây là lần đầu tiên nam ca sĩ đảm nhận vai trò đặc biệt này trong một sự kiện ra mắt công nghệ, mang đến hình ảnh mới mẻ và khác biệt so với những gì khán giả thường thấy ở anh.

Không chỉ gây chú ý bởi màn “đa nhiệm” hiếm có, Bùi Công Nam còn ghi điểm nhờ sự thân thiện và gần gũi. Sau khi chương trình kết thúc, nam ca sĩ tiếp tục nán lại giao lưu với người hâm mộ. Đông đảo khán giả đã tranh thủ xin chụp ảnh lưu niệm, khiến khu vực sân khấu trở nên náo nhiệt trong những phút cuối chương trình.

Màn xuất hiện tại TP.HCM lần này một lần nữa cho thấy sức hút của Bùi Công Nam không chỉ đến từ âm nhạc mà còn từ khả năng kết nối với khán giả. Dù đứng trên sân khấu với vai trò ca sĩ hay đại diện đồng hành cùng thương hiệu, nam nghệ sĩ vẫn biết cách trở thành tâm điểm theo cách rất riêng của mình.