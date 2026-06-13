Mỹ nhân hạng A showbiz chính thức lên tiếng về clip "thân mật đi đêm" với chủ tịch tập đoàn hơn 19 tuổi

Mối quan hệ giữa Bạch Lộc và Vương Hồng Tuấn - Chủ tịch Tập đoàn văn hóa đầu tư tỉnh Giang Tô, Bí thư Học viện Nghệ thuật Trung Quốc - đang gây xôn xao Trung Quốc. Họ vừa bị paparazzi tung clip khoác tay nhau thân mật trên phố vào lúc tối muộn. Vương Hồng Tuấn được cho biết có 1 người con trai hơn 20 tuổi, nhưng chưa rõ ông có còn chung sống với vợ hay không.

Bên cạnh đó, dân tình còn phát hiện tập đoàn của Vương Hồng Tuấn đã lần lượt rót vốn vào 4 bộ phim do Bạch Lộc đóng chính gồm Cảnh Sát Vinh Dự (2022), Doanh Trại Tình Yêu (2023), Bắc Thượng (chưa lên sóng) và Mạc Ly (phát sóng tháng 6/2026). Năm 2025, người đẹp này bất ngờ được nhận danh hiệu Diễn viên cấp III quốc gia dù hoàn toàn không đáp ứng về yêu cầu học vấn hay số năm công tác.

Điều này khiến netizen nghi ngờ Vương Hồng Tuấn đã dùng tiền bạc, quyền lực của mình để hậu thuẫn cho sự nghiệp của Bạch Lộc. Và cả hai có mối quan hệ không đứng đắn. Trong đó nữ diễn viên sinh năm 1994 bị nghi chấp nhận làm người tình đại gia để thăng tiến vượt bậc ở Cbiz. Đáng chú ý, toàn bộ hotsearch có 1,5 tỷ lượt đọc liên quan đến Tập đoàn văn hóa đầu tư tỉnh Giang Tô, Bạch Lộc và Vương Hồng Tuấn đều biến mất với tốc độ tên lửa trên MXH. Do đó, dân tình càng nghi vấn Vương Hồng Tuấn đã dùng tiền để "dìm" tin tức tình cảm đang bị điều tiếng giữa ông và Bạch Lộc.

Video thân mật dạo phố trong đêm giữa Bạch Lộc và chủ tịch Vương Hồng Tuấn. Nguồn: Weibo

Netizen nghi vấn Bạch Lộc có mối quan hệ "đổi tình lấy vai" với chủ tịch Vương Hồng Tuấn. Ảnh: Sina.

Đối mặt với sự gièm pha về mối quan hệ với Vương Hồng Tuấn, bị công chúng gửi khiếu nại yêu cầu điều tra nghi vấn "đi cửa sau" trong quá trình xét duyệt danh hiệu "Nghệ sĩ cấp quốc gia", Bạch Lộc đã lên tiếng về ồn ào thông qua luật sư đại diện. Theo đó, người đẹp 9X cho biết các thông tin đang lan truyền trên mạng như cô "giả mạo học vấn", "gian lận thứ hạng nghệ sĩ", "vi phạm quy trình xét duyệt danh hiệu diễn viên cấp quốc gia", "có mối quan hệ tình ái với sếp lớn"... đều sai sự thật.

Nữ diễn viên thông báo ủy quyền cho công ty luật Beijing Xingquan Law Firm khởi kiện Mông Kỳ Kỳ cùng 61 tài khoản mạng xã hội khác về hành vi vu khống, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự và hình ảnh của cô. Ngoài ra, Bạch Lộc cũng cho biết cô không có nghĩa vụ phải mở họp báo, công khai hồ sơ cá nhân hay tự chứng minh mọi tin đồn trên mạng là giả trước công chúng.

Người đẹp 9X cho biết các thông tin đang lan truyền trên mạng như cô "giả mạo học vấn", "gian lận thứ hạng nghệ sĩ", "vi phạm quy trình trong việc xét duyệt danh hiệu diễn viên", "có mối quan hệ tình ái với sếp lớn"... đều sai sự thật. Ảnh: Sina.

Tuy nhiên, lời thanh minh, giải thích của Bạch Lộc xoay quanh những tin đồn tiêu cực về đời tư, đặc biệt là cáo buộc không minh bạch trong quá trình xét duyệt danh hiệu "Nghệ sĩ cấp quốc gia", bị đánh giá lan man, không thuyết phục. Từ đầu đến cuối, dư luận Trung Quốc không nói tấm bằng cao đẳng của Bạch Lộc là giả. Điều mọi người chất vấn là "Với trình độ cao đẳng, làm thế nào cô lại được đặc cách nhận danh hiệu Diễn viên cấp III quốc gia"?.

Theo quy định, nghệ sĩ muốn được cấp chứng nhận Diễn viên cấp III phải có bằng thạc sĩ chuyên ngành liên quan, là diễn viên cấp IV quốc gia và đủ thời gian công tác 4 năm. Tuy nhiên, Bạch Lộc chỉ tốt nghiệp cao đẳng, không phải diễn viên cấp IV. Chưa kể, cô tốt nghiệp chuyên ngành Tiếng Anh du lịch, không liên quan trực tiếp đến biểu diễn nghệ thuật, nên cũng bị cho là chưa đáp ứng yêu cầu về nền tảng lý luận và đào tạo chuyên môn trong lĩnh vực diễn xuất. Vì vậy, với lời giải thích trên, cư dân mạng càng thêm thắc mắc Bạch Lộc và đoàn đội của mình đang không hiểu vấn đề, hay đang cố ý "bẻ lái" vụ việc để che giấu sai phạm.

Lời giải thích của phía Bạch Lộc bị đánh giá thiếu thuyết phục, không đúng vấn đề dư luận đang chất vấn. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Sohu