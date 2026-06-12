Mỹ nhân Kpop bị nhận xét "giống hệt AI", netizen lú lẫn không biết ai mới là người thật

Mỗi lần xuất hiện, Karina (aespa) lại khiến cộng đồng mạng phải ngả mũ thán phục trước nhan sắc vô thực của mình. Mạng xã hội gần đây lại được một phen xôn xao khi những hình ảnh cũ của Karina thời quảng bá Welcome To MY World bị đào lại.

Xuất hiện với diện mạo đầy ma mị gồm tóc bạch kim và trang phục trắng muốt, thần thái sắc lạnh hệt như nhân vật giả tưởng của cô nàng lập tức gây bão. Cơn sốt này một lần nữa khẳng định đẳng cấp nhan sắc siêu thực và củng cố vững chắc thương hiệu “AI sống” gắn liền với Karina suốt nhiều năm qua.

Ngay từ khi ra mắt, Karina đã phá vỡ mọi quy chuẩn về vẻ đẹp nữ tính, dịu dàng quen thuộc của các nữ idol Kpop nhờ gương mặt sắc nét, sống mũi "chọc trời" cùng tỷ lệ cơ thể chuẩn đến từng milimet. Thế nhưng, sự hoàn hảo đến mức giống đồ họa 3D này lại trở thành "con dao hai lưỡi".

Tận dụng gương mặt không góc chết của cô, nhiều kẻ xấu đã liên tục dùng công nghệ deepfake và AI để làm giả hình ảnh, clip của Karina với mục đích quấy rối, bôi nhọ danh dự nghiêm trọng.

Theo đánh giá từ netizen, sức hút của Karina không chỉ dừng lại ở gương mặt. Vóc dáng nổi bật cùng tỉ lệ cơ thể siêu thực của cô chính là lý do vì sao người ta cứ ngỡ cô là một sản phẩm được lập trình bằng máy tính chứ không phải người thật.

Khi diện trên mình thiết kế tối giản, ôm sát tôn lên vóc dáng mảnh mai cùng những đường cong cơ thể hoàn hảo, nữ thần tượng sinh năm 2000 trông chẳng khác nào một nhân vật bước ra từ thế giới ảo.

Đặc biệt, khoảnh khắc Karina tự tin thả dáng ma-nơ-canh thật đã khiến netizen thực sự lú lẫn. Sở hữu mái tóc đen dài thẳng mượt, làn da mịn màng không tì vết cùng góc nghiêng thần thánh với đường viền hàm rõ nét, Karina tạo nên một tổng thể thị giác vô cùng ma mị và cuốn hút.

Nếu chỉ có gương mặt đẹp thì Karina đã không thể đứng vững ở vị trí top đầu Gen 4 lâu đến như vậy. Bên cạnh visual đỉnh cao, cô nàng còn được giới chuyên môn và khán giả công nhận là một trong những idol có năng lực trình diễn đáng chú ý nhất hiện tại.

Mỗi lần bước lên sân khấu, "AI sống" của aespa lại lột xác thành một cỗ máy nhảy thực thụ với những bước vũ đạo dứt khoát, mạnh mẽ và khả năng làm chủ sân khấu cực tốt. Chính sự kết hợp hoàn hảo giữa ngoại hình "đồ họa UE5" và tài năng thực tế đã giúp Karina duy trì sức nóng bỏng tay của mình suốt nhiều năm qua.