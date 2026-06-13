Tuyên án tù cho tài tử tái phạm 1 tội đến 5 lần, thực thi áp giải ngay tại tòa án

Vào ngày 11/6, Tòa án Hình sự Quận Tây Seoul, Hàn Quốc đã tổ chức phiên tòa xét xử nam diễn viên Son Seung Won. Nam diễn viên này bị cáo buộc vi phạm Luật Giao thông đường bộ (gây thương tích rồi bỏ chạy theo Luật về Hình phạt nghiêm khắc đối với các tội phạm cụ thể). Anh là người nổi tiếng đầu tiên bị trừng phạt theo "Đạo luật Yoon Chang Ho" khi đã phạm lỗi say rượu lái xe đến 5 lần.

Tòa án đã tuyên phạt Son Seung Won 1 năm tù giam và ra lệnh áp giải đi thụ án ngay tại tòa. Son Seung Won bị bắt giữ vào tháng 11 năm ngoái, sau khi lái xe ngược chiều trên đường Gangbyeonbuk, Seoul, Hàn Quốc trong khoảng 2 phút khi đang say xỉn nặng. Tại thời điểm đó, nồng độ cồn trong máu của Son Seung Won là 0,165%, cao hơn gấp đôi ngưỡng tước giấy phép lái xe (0,08%). Ngay sau khi bị bắt, nam diễn viên đã nói dối cảnh sát, khai rằng tài xế lái hộ đã cãi vã và bỏ đi, trong khi không hề có bất kỳ tài xế nào. Son Seung Won cũng yêu cầu bạn gái tháo hộp đen ghi dữ liệu khỏi xe, nhằm mục đích phi tang chứng cứ.

Ảnh: Yonhap

Son Seung Won bị tuyên án tù và thực thi áp giải ngay tại tòa. Ảnh: Yonhap

Nam diễn viên này đã bị truy tố vào tháng 2 năm nay và cảnh sát đã thu thập được toàn bộ chứng cứ. Trong phần tranh luận cuối cùng của bên công tố hồi tháng trước, họ yêu cầu mức án 4 năm tù giam. Vào ngày 8/5, trước khi phiên tòa diễn ra, Son Seung Won còn bị phát hiện lái xe đi nhậu dù đã bị thu bằng lái, gây ra sự phẫn nộ trong dư luận.

Son Seung Won đã gửi nhiều thư bày tỏ sự hối hận và lời khai cho các cơ quan điều tra, thể hiện ý định bỏ rượu và tìm kiếm điều trị tại bệnh viện để ngăn ngừa các vấn đề liên quan đến rượu bia trong tương lai. Đây là lần thứ năm Son Seung Won phạm tội lái xe trong tình trạng say xỉn. Trước đó, vào năm 2018, nam diễn viên đã bị kết án 1 năm 6 tháng tù giam vì tội lái xe trong tình trạng say xỉn tại phường Apgujeong, quận Gangnam, Seoul, Hàn Quốc khi đâm vào xe phía trước rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Vào thời điểm đó, bằng lái của anh đã bị thu hồi do ba lần vi phạm lái xe trong tình trạng say xỉn trước đó.

Son Seung Won bị bắt lần thứ 5 vào tháng 11/2025. Ảnh: JTBC

Son Seung Won nhờ bạn gái thủ tiêu bằng chứng. Ảnh: JTBC

Trước khi hầu tòa 1 tuần, nam diễn viên lại lái xe đi uống rượu. Ảnh: JTBC

Tòa án đã áp dụng cái gọi là "Đạo luật Yoon Chang Ho" (Đạo luật sửa đổi về Hình phạt nghiêm khắc đối với các tội phạm cụ thể và Luật Giao thông đường bộ), tăng mức phạt đối với những người lái xe gây thương vong do lái xe trong tình trạng say xỉn. Son Seung Won nổi tiếng là người nổi tiếng đầu tiên bị trừng phạt theo đạo luật này, vì bị bắt sau khi đạo luật được Quốc hội thông qua 1 tháng.

Anh là người nổi tiếng đầu tiên bị trừng phạt theo "Đạo luật Yoon Chang Ho" khi đã phạm lỗi say rượu lái xe đến 5 lần. Ảnh: X

Son Seung Won sinh năm 1990, từng sở hữu sự nghiệp đầy triển vọng trước khi vướng vào những bê bối đời tư chấn động. Xuất thân là một diễn viên nhạc kịch thực lực, anh sở hữu gương mặt hiền lành, thư sinh và khả năng diễn xuất tự nhiên, giúp anh nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả qua các vai diễn truyền hình.

Trước khi sự nghiệp bị đóng băng, Son Seung Won đã để lại những dấu ấn khó quên trong lòng người hâm mộ phim ảnh qua Age Of Youth, Welcome To Waikiki, Hello, My Twenties!... Anh còn là nam diễn viên trẻ nhất từng đảm nhận vai chính trong vở nhạc kịch huyền thoại Hedwig and the Angry Inch , đồng thời góp mặt trong nhiều tác phẩm lớn như The Days , Trace U .

Dù đang trên đà phát triển rực rỡ, sự nghiệp của Son Seung Won đã hoàn toàn khép lại sau những sai lầm nghiêm trọng liên quan đến pháp luật. Sự biến mất của cái tên Son Seung Won trên bản đồ điện ảnh Hàn Quốc là một bài học đắt giá về việc giữ gìn hình ảnh và đạo đức của người nghệ sĩ. Anh từng là một tài năng thực thụ, nhưng những lựa chọn sai lầm trong cuộc sống cá nhân đã khiến hào quang ấy vụt tắt mãi mãi.

Son Seung Won từng là diễn viên triển vọng, nhưng đã đánh mất sự nghiệp vì bê bối. Ảnh: Starnews

Nguồn: Koreaboo