Nhắc đến Ngọc Loan, nhiều người thường nghĩ ngay đến hình ảnh một người đẹp có cuộc sống sung túc, gu thẩm mỹ chỉn chu và phong cách sang trọng. Thế nhưng, bên cạnh những bộ trang phục đẹp hay không gian sống được đầu tư, Ngọc Loan còn có một sở thích khiến không ít chị em quan tâm: Vào bếp nấu nướng. Mới đây, cô tiếp tục chia sẻ video tự tay làm pizza phiên bản Halloween. Từ cách chuẩn bị nguyên liệu, trang trí đến thành phẩm cuối cùng, mọi thứ đều cho thấy sự tỉ mỉ và óc sáng tạo của người đẹp.

"Phú bà" Ngọc Loan lại vào bếp, chiếc pizza Halloween khiến ai nhìn cũng thích thú

Trên trang Facebook cá nhân, Ngọc Loan vừa đăng tải đoạn video ghi lại quá trình làm pizza tại nhà với dòng trạng thái: "Làm một chiếc Pizza phiên bản Halloween".

Xuất hiện trong video, người đẹp diện trang phục sáng màu, tóc búi cao gọn gàng và đeo tạp dề để chuẩn bị nguyên liệu. Không gian bếp phía sau được thiết kế sang trọng với những mảng tường ốp đá màu be, hệ tủ gỗ và mặt bàn đá tối màu. Các dụng cụ nấu nướng được sắp xếp ngay ngắn, tạo cảm giác đây không chỉ là nơi chế biến món ăn mà còn là một góc sinh hoạt được chủ nhân chăm chút.

Nguồn: Ngọc Loan Trần

Món ăn lần này của Ngọc Loan là pizza mang chủ đề Halloween. Thay vì chỉ sử dụng những nguyên liệu quen thuộc như xúc xích, phô mai và sốt cà chua, cô còn tạo hình những cây nấm thành các chiếc đầu lâu nhỏ, mang đến điểm nhấn thú vị cho món ăn.

Qua những hình ảnh trong video, có thể thấy phần đế pizza được cán tròn, phủ sốt đỏ, xếp các lát thịt nguội hoặc xúc xích dạng salami cùng phô mai bào sợi. Những cây nấm được khéo léo tạo hình với phần mắt, mũi và miệng giống đầu lâu rồi đặt xen kẽ trên bề mặt.

Nguồn: Ngọc Loan Trần

Đây chính là chi tiết khiến chiếc pizza trở nên khác biệt. Nếu nhìn thoáng qua, món ăn vẫn có màu sắc hấp dẫn của một chiếc pizza thông thường. Nhưng khi quan sát kỹ, những chiếc đầu lâu nhỏ bằng nấm lại tạo nên không khí Halloween vừa đáng yêu vừa có chút ma mị.

Sau khi hoàn thành các công đoạn chuẩn bị và nướng bánh, Ngọc Loan khoe thành phẩm với lớp phô mai vàng óng, phần viền bánh nở đều và những cây nấm tạo hình nổi bật trên bề mặt. Chiếc pizza được đặt trên khay gỗ tròn, bên cạnh là những món đồ trang trí mang sắc cam, đỏ và vàng đặc trưng của mùa thu.

Nguồn: Ngọc Loan Trần

Điều đáng nói là Ngọc Loan không chỉ chú trọng hương vị mà còn đầu tư vào cách trình bày. Từ việc lựa chọn nguyên liệu, tạo hình đến bố trí không gian khi giới thiệu món ăn, mọi chi tiết đều có sự đồng nhất về màu sắc và chủ đề.

Đối với những người thích nấu nướng, đây cũng là một ý tưởng khá dễ thương để tham khảo trong dịp Halloween. Không nhất thiết phải làm những món ăn cầu kỳ, chỉ cần thay đổi cách trang trí những nguyên liệu quen thuộc cũng có thể khiến bữa ăn gia đình trở nên thú vị hơn.

Nguồn: Ngọc Loan Trần

Cư dân mạng đồng loạt khen ngợi: "Còn có gì làm khó được Loan xinh nữa không?"

Ngay sau khi đoạn video được chia sẻ, phần bình luận nhanh chóng xuất hiện nhiều lời khen dành cho sự khéo léo của Ngọc Loan. Một tài khoản bình luận ngắn gọn: "Giỏi quá bà". Người khác xuýt xoa: "Chị giỏi quá áaaaa", trong khi một khán giả khác nhận xét: "Vừa giỏi lại vừa khéo". Đáng chú ý, có người còn hài hước đặt câu hỏi: "Giỏi lắm em, còn có gì làm khó được Loan xinh nữa không". Một số bình luận khác cũng liên tục dành lời khen như "Hay quá", "Giỏi quá" hay sử dụng những hình ảnh biểu cảm để thể hiện sự thích thú.

Có thể thấy, điều khiến người xem quan tâm không chỉ là thành phẩm bắt mắt mà còn là việc Ngọc Loan tự tay thực hiện các công đoạn. Giữa hình ảnh thường ngày gắn với phong cách sang trọng, việc cô xuất hiện trong căn bếp, tỉ mỉ chuẩn bị từng nguyên liệu lại mang đến một cảm giác gần gũi hơn.

Thực tế, nấu ăn tại nhà không đơn thuần là công việc nội trợ. Với nhiều người, đây còn là một sở thích giúp thư giãn sau những giờ làm việc, đồng thời tạo cơ hội thử nghiệm những ý tưởng sáng tạo. Đặc biệt, những món ăn theo chủ đề lễ hội như Halloween hay Giáng sinh thường mang đến nhiều cảm hứng bởi người nấu có thể biến tấu cả màu sắc lẫn cách trang trí.

Nguồn: Ngọc Loan Trần

Nhìn chiếc pizza của Ngọc Loan, không ít chị em có thể muốn thử làm một phiên bản tương tự tại nhà. Phần tạo hình đầu lâu bằng nấm tuy cần một chút kiên nhẫn nhưng không đòi hỏi nguyên liệu quá khó tìm. Chỉ cần những cây nấm tươi có kích thước phù hợp, một con dao nhỏ và sự cẩn thận, người làm đã có thể tạo ra điểm nhấn cho chiếc bánh.

Căn bếp của Ngọc Loan còn gây chú ý với chiếc nồi gang hình quả cà chua giá gần 10 triệu đồng

Bên cạnh chiếc pizza Halloween được trang trí cầu kỳ, một chi tiết khác trong video của Ngọc Loan cũng rất đáng chú ý chính là những chiếc nồi màu đỏ bóng đặt trên mặt bếp. Thoạt nhìn, chúng giống những quả cà chua chín mọng được dùng để trang trí, nhưng thực chất đây là thiết kế đặc trưng của dòng nồi gang tráng men Staub Enameled Cast Iron Tomato Cocotte, món đồ bếp cao cấp được nhiều người yêu thích nấu nướng và sưu tầm dụng cụ nhà bếp quan tâm.

Nguồn: Ngọc Loan Trần

Staub là thương hiệu đồ bếp nổi tiếng của Pháp, được biết đến với những sản phẩm gang tráng men có độ bền cao và thiết kế mang tính thẩm mỹ. Riêng dòng Tomato Cocotte gây ấn tượng bởi kiểu dáng mô phỏng quả cà chua chín, với phần thân đỏ rực, những đường gân nổi tự nhiên và chiếc nắp có cuống màu xanh. Theo giới thiệu của hãng, thiết kế này lấy cảm hứng từ giống cà chua Brandywine, một loại cà chua gia truyền có hình dáng đầy đặn, nhiều múi.

Không chỉ đẹp mắt, chiếc nồi còn được sản xuất từ gang tráng men, có khả năng giữ nhiệt và phân bổ nhiệt đều, thích hợp cho các món hầm, súp, thịt kho và những món cần nấu chậm. Phần nắp nồi nặng, đậy kín giúp hạn chế thất thoát hơi ẩm trong quá trình chế biến. Lòng nồi được phủ men đen nhám, không cần tôi dầu như gang thô, đồng thời có thể sử dụng trên nhiều loại bếp, bao gồm cả bếp từ. Phiên bản Tomato Cocotte dung tích khoảng 2,8 lít (3 quart) được sản xuất tại Pháp, có thể sử dụng trong lò nướng ở nhiệt độ tối đa khoảng 260 độ C theo hướng dẫn của hãng.

Đáng chú ý, mức giá của chiếc nồi này không hề rẻ. Khảo sát giá bán tại thị trường Việt Nam vào tháng 10/2026, mẫu Staub Tomato Cocotte đường kính 25 cm, dung tích khoảng 2,9 lít đang được một số cửa hàng niêm yết từ 6.700.000 đồng đến 6.900.000 đồng. Một số đơn vị khác đưa ra mức giá khoảng 8.450.000 đồng, thậm chí gần 10 triệu đồng tùy nguồn nhập khẩu và chính sách bán hàng.

Tại thị trường Mỹ, website chính thức của Staub niêm yết phiên bản Tomato Cocotte 3 quart với giá gốc 369,99 USD, đang giảm còn 279,99 USD. Đây cũng là mức giá cho thấy sản phẩm thuộc phân khúc đồ bếp cao cấp, chứ không đơn thuần là một chiếc nồi có thiết kế ngộ nghĩnh.

Sức hấp dẫn của Tomato Cocotte nằm ở chỗ vừa có thể sử dụng để nấu ăn, vừa đủ đẹp để đặt trực tiếp lên bàn ăn hoặc làm điểm nhấn trong căn bếp. Với những người thích phong cách nội thất châu Âu, những món đồ bếp tạo hình rau củ như cà chua, bí ngô thường được lựa chọn bởi màu sắc nổi bật và cảm giác vui mắt mà chúng mang lại.

Trong căn bếp của Ngọc Loan, chiếc nồi hình cà chua càng nổi bật khi đặt trên mặt đá tối màu, bên cạnh những quả cà chua tươi và các nguyên liệu chuẩn bị cho món pizza. Sự đồng điệu về màu sắc khiến góc bếp trông chỉn chu, có gu mà vẫn sinh động, gần gũi.

Dĩ nhiên, bỏ ra gần 10 triệu đồng cho một chiếc nồi là khoản chi không nhỏ. Với những người chỉ cần dụng cụ nấu ăn thông thường, vẫn có nhiều lựa chọn tiết kiệm hơn. Nhưng với hội chị em yêu bếp, quan tâm đến chất lượng gang tráng men và xem đồ gia dụng như một phần của phong cách sống, Staub Tomato Cocotte có sức hút riêng. Đây là kiểu món đồ mà ngay cả khi không sử dụng, chỉ cần đặt trên kệ bếp cũng đủ khiến không gian trở nên bắt mắt. Giá nồi có thể thay đổi theo chương trình khuyến mại và nguồn nhập khẩu.

Nhìn cách Ngọc Loan lựa chọn và sắp xếp những món đồ trong căn bếp, có thể thấy sự chăm chút không chỉ dành cho món ăn mà còn nằm ở những chi tiết nhỏ xung quanh. Từ chiếc pizza Halloween với những cây nấm đầu lâu ngộ nghĩnh đến chiếc nồi gang hình cà chua đỏ rực, mọi thứ đều cho thấy niềm yêu thích nấu nướng và gu thẩm mỹ khá thú vị của người đẹp.

Nguồn: Ngọc Loan Trần

Khéo tay, yêu bếp và biết tận hưởng cuộc sống theo cách riêng

Qua những hình ảnh thường ngày, Ngọc Loan cho thấy việc tận hưởng cuộc sống không chỉ nằm ở những món đồ xa xỉ hay không gian sống sang trọng. Đôi khi, niềm vui còn đến từ việc tự tay làm một món ăn, thử một công thức mới hoặc dành thời gian chăm chút cho căn bếp của mình.

Chiếc pizza Halloween là một ví dụ. Nguyên liệu không quá xa lạ, cách chế biến cũng dựa trên công thức pizza phổ biến, nhưng nhờ sự sáng tạo trong phần trang trí, món ăn trở nên đặc biệt và phù hợp với không khí lễ hội.

Đây cũng là xu hướng được nhiều người yêu bếp quan tâm: Biến những bữa ăn thường ngày thành một trải nghiệm thú vị hơn thông qua cách trình bày và lựa chọn chủ đề. Một chiếc bánh được trang trí đẹp mắt, một bộ bát đĩa phù hợp hay vài món đồ trang trí theo mùa có thể khiến việc nấu nướng bớt đơn điệu.

Với Ngọc Loan, điều khiến người xem thích thú còn nằm ở sự tương phản giữa hình ảnh một "phú bà" có gu thẩm mỹ sang trọng và khoảnh khắc tự tay làm những công việc rất đời thường trong căn bếp. Không phải món ăn nào cũng cần đến đầu bếp chuyên nghiệp, và một không gian bếp đẹp sẽ càng có ý nghĩa khi thực sự được sử dụng để tạo nên những bữa ăn ngon.

Nguồn: Ngọc Loan Trần

Có lẽ vì vậy mà mỗi lần Ngọc Loan chia sẻ khoảnh khắc nấu nướng, điều được chú ý không chỉ là căn bếp đẹp đến đâu hay những món đồ cô sử dụng đắt tiền thế nào, mà còn là sự chỉn chu và niềm vui cô dành cho việc tự tay chuẩn bị món ăn.

Còn với chiếc pizza Halloween lần này, từ những cây nấm đầu lâu ngộ nghĩnh đến lớp phô mai vàng óng, thành phẩm của Ngọc Loan đã đủ khiến nhiều người phải công nhận: "Phú bà" này không chỉ biết tận hưởng cuộc sống mà còn thực sự rất khéo tay.