Sau khi trưởng thành, có 1 kiểu người không cần thường xuyên liên lạc: Lý do cực kỳ thực tế!

Trong suốt hành trình dài của đời người, chúng ta gặp gỡ không biết bao nhiêu khuôn mặt và từng ngỡ rằng mỗi cuộc chạm trán đều là một mối nhân duyên cần phải níu giữ. Thời tuổi trẻ bốc đồng, hầu hết chúng ta đều từng mang tâm lý tin rằng bạn bè càng nhiều thì con đường đời càng rộng mở, nên sẵn sàng dốc hết lòng dạ, gật đầu trước mọi cuộc hẹn và cố gắng duy trì mọi mối quan hệ vì sợ làm mất lòng bất kỳ ai.

Thế nhưng, bước qua nửa đời người với vô số va đập và trải nghiệm, ta mới ngộ ra rằng thế giới của người trưởng thành chưa bao giờ dựa vào số lượng người quen để đo đếm sự vững vàng, mà phụ thuộc hoàn toàn vào độ chân thành của những kết nối thực sự. Có những mối quan hệ nhìn ngoài tưởng như vô cùng xôm tụ, náo nhiệt nhưng bản chất lại hoàn toàn rỗng tuếch. Đặc biệt sau khi trưởng thành, có một kiểu người mà bạn thực sự không cần phải tốn công tốn sức duy trì liên lạc thường xuyên, và lý do đằng sau đó lại vô cùng phũ phàng nhưng hoàn toàn thực tế.

1. Mặt thật của những "người quen xã giao" chỉ xuất hiện lúc vinh quang

Kiểu người mà chúng ta không cần phí hoài thời gian để giữ liên lạc chính là những kẻ "chỉ biết thêu hoa trên gấm, chưa từng sưởi ấm đêm đông". Thời còn nông nổi, đối đãi với người khác bằng sự nhiệt thành ngây thơ, chúng ta thường có xu hướng coi vài ba câu xã giao trên bàn nhậu hay đôi lần gặp gỡ cờ quạt là tri kỷ đời mình, để rồi sẵn sàng dốc hết tâm tư và nguồn lực ra hỗ trợ mỗi khi đối phương lên tiếng nhờ vả.

Chúng ta luôn vững tin vào triết lý "bỏ ra chân thành sẽ nhận lại chân thành", nhưng đời thực lại không như mơ. Khi bạn ở trên đỉnh cao của sự nghiệp, công danh thuận lợi và tiền bạc dồi dào, kiểu người này sẽ tự động vây quanh bạn với muôn vàn lời tán dương ngọt ngào. Họ gọi bạn là anh em, là tri kỷ, tham gia không sót một cuộc vui nào và liên tục đưa ra những lời hứa hẹn đao to búa lớn, khiến bạn ngộ nhận rằng mình đang sở hữu một mạng lưới quan hệ cực kỳ uy tín và rộng mở.

2. Lòng người khi giông bão bất ngờ ập đến

Thế nhưng, sự thật phũ phàng về mối quan hệ ấy chỉ thực sự lộ diện khi bạn không may rơi vào khoảng trống của sự thất thế, gặp phải biến cố tài chính hay bế tắc trong công việc. Chính vào thời điểm bạn cần một bàn tay nắm lấy hay chỉ đơn thuần là một lời động viên tinh thần chân thành, những "tri kỷ" ngày nào sẽ lập tức bốc hơi không một dấu vết. Tin nhắn gửi đi trở thành vô vọng, những cuộc điện thoại rơi vào khoảng không yên lặng, và ngay cả một lời hỏi thăm lịch sự cũng trở thành điều quá đỗi xa xỉ.

Đáng cay đắng hơn, họ không chỉ vô tình quay lưng mà còn cố tình né tránh bạn như né tránh một nguồn tai họa, chỉ vì lo sợ bạn sẽ mở lời vay mượn hay làm ảnh hưởng đến lợi ích của họ. Cổ nhân từng dạy: "Gian nan mới biết lòng người, hoạn nạn mới thấy chân tình". Những tình cảm thực sự chưa bao giờ được đo đếm bằng sự vây quanh lúc vinh hoa, mà được đúc kết từ sự kiên định đồng hành khi giông bão vây quanh.

3. Học cách buông bỏ xã giao vô bổ để giữ cho mình một vòng tròn kết nối tinh sạch

Thời gian và năng lượng của người trưởng thành là những tài sản vô cùng đắt giá và có hạn. Khi đã kinh qua đủ những đời người nóng lạnh, chúng ta không còn ở cái tuổi cần những đám đông ồn ào để khỏa lấp sự cô đơn hay chứng tỏ vị thế của bản thân. Việc tiêu tốn tâm trí để nuôi dưỡng một mối quan hệ một chiều, ngập tràn sự giả tạo và tính toán chi li là một sự lãng phí vô nghĩa.

Sự thấu suốt đỉnh cao của người trung niên không nằm ở việc sở hữu danh bạ hàng ngàn số điện thoại, mà ở khả năng dũng cảm cắt bỏ những xã giao độc hại để dành trọn vẹn quỹ thời gian quý báu cho gia đình và những tri kỷ thực sự. Hãy để vòng tròn kết nối của mình trở nên thu nhỏ nhưng tinh sạch và chất lượng, bởi suy cho cùng, bạn bè không cần quá nhiều, chỉ cần sự chân thành là đủ để cùng nhau đi qua mọi giông bão đời người.