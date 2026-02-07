Ngã ngửa trước hình ảnh sau đám cưới của chú rể Campuchia lấy vợ Tây Ninh: "Tổng tài" nghìn tỷ sao lại thế này?

Những ngày qua, MXH liên tục xôn xao trước câu chuyện đám cưới của cô dâu Tây Ninh lấy chồng Campuchia. Từ Việt Nam sang Campuchia, lễ cưới đúng chuẩn hào môn với những màn trao xính lễ bạc tỷ, cùng không gian xa hoa lộng lẫy ai nhìn cũng choáng nhẹ.

Chú rể có gia thế khủng, vẫn "giả nghèo"... và cái kết khiến ai cũng choáng

Nếu như cô dâu được biết đến là ái nữ của một gia đình kinh doanh có tiếng tại Tây Ninh, thì chú rể Campuchia cũng chẳng hề kém cạnh. Khi đám cưới tại quê nhà chú rể diễn ra, cộng đồng mạng mới thực sự choáng ngợp trước tiềm lực của gia đình nhà trai.

Gia đình chú rể không chỉ hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh mà còn sở hữu khu đất trồng điều rộng 450 hecta, thu hoạch cả xe container điều mỗi ngày, chưa kể còn cả khu đất vài trăm hecta trồng sầu riêng hun hút tầm mắt. Chú rể đúng chuẩn "thiếu gia Campuchia" mà dân mạng hay nhắc tới, gia thế vững vàng, với khối tài sản không hề đơn giản.

Thế nhưng, dân tình bàn tán nhiều nhất lại không nằm ở độ giàu có, mà ở chính con người chú rể. Dù xuất thân trong gia đình giàu có nhất vùng, thiếu gia Campuchia lại có phong cách vô cùng bình dị.

Không hàng hiệu, không siêu xe, không vest bảnh bao đúng chuẩn thiếu gia, chú rể thường xuyên xuất hiện với áo phông, quần jeans đơn giản, thậm chí còn đội mũ tai bèo, trông chẳng khác gì một chàng trai miền Tây chân chất. Hình ảnh ấy khiến nhiều người vừa bất ngờ vừa có thiện cảm, bởi sự mộc mạc, gần gũi hiếm thấy ở một "cậu ấm".

Chú rể "nức nở" sau khi khi rước được nàng về dinh

Càng theo dõi, dân tình càng "tan chảy" trước cách chú rể quan tâm đến vợ. Chú rể vừa tròn 18 tuổi đang rước nàng về dinh, dù kèm cô dâu 2 tuổi nhưng chú rể lại cực kỳ chững chạc và tinh tế trong cách quan tâm đến vợ.

Từ ánh mắt, cử chỉ cho đến những hành động nhỏ, anh chăm chút cho vợ từng chút một. Đáng yêu hơn, nhiều khoảnh khắc ghi lại cho thấy chú rể còn ngại ngùng khi ngồi cạnh vợ, gương mặt lộ rõ sự bẽn lẽn, đúng kiểu "yêu vợ nhưng vẫn còn thẹn thùng".

Một trong những khoảnh khắc khiến nhiều người chú ý nhất trong lễ cưới chính là lúc chú rể và bố cô dâu không kìm được cảm xúc và bật khóc. Đặc biệt là chú rể, khoảnh khắc chú rể lặng lẽ lau nước mắt, có phần ngại ngùng nhưng đầy chân thành ấy đã khiến nhiều người cảm nhận rõ hơn tình yêu, sự trân trọng và trách nhiệm mà anh dành cho người bạn đời của mình.