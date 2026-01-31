Hôn nhân của sao nữ Vbiz nhận 22 cây vàng trong đám cưới, trang sức kim cương cùng cả mâm tiền mặt

Nhắc đến một trong những đám cưới gây choáng của Vbiz không thể bỏ qua hôn lễ của Khánh Thi - Phan Hiển. Cặp đôi không chỉ gây chú ý bởi chuyện tình kéo dài hơn một thập kỷ, mà còn bởi mối lương duyên đặc biệt.

Ít ai biết rằng, Khánh Thi chính là người đã dạy Phan Hiển những bước nhảy đầu tiên, đồng thời từng dành nhiều lời khen khi gọi anh là một trong những học trò xuất sắc nhất của mình. Từ mối quan hệ thầy - trò, cả hai dần nảy sinh tình cảm và quyết định gắn bó, bất chấp nhiều áp lực từ dư luận khi mới công khai hẹn hò.

Sau 13 năm bên nhau với không ít thăng trầm, Khánh Thi và Phan Hiển chính thức về chung một nhà vào tháng 12/2022. Trong lễ ăn hỏi, cặp đôi tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi Khánh Thi nhận của hồi môn giá trị lớn từ gia đình hai bên. Theo tiết lộ, nữ kiện tướng dancesport được trao khoảng 22 cây vàng, trang sức kim cương cùng mâm tiền mặt.

Thời điểm năm 2022, 22 cây vàng trong lễ cưới của Khánh Thi - Phan Hiển được ước tính có giá trị khoảng hơn 1,4 tỷ đồng. Đến hiện tại, trong bối cảnh giá vàng liên tục leo thang, dân tình không khỏi ngỡ ngàng trước số lãi mà Khánh Thi nhận được.

Trong khoảnh khắc cử hành hôn lễ, Khánh Thi không giấu được xúc động khi đứng bên cạnh Phan Hiển. Nữ kiện tướng dancesport liên tục rơi nước mắt, đặc biệt là khi lắng nghe những chia sẻ từ bà ngoại của chú rể.

Trong buổi lễ, bà ngoại chú rể đã thay mặt gia đình gửi lời đến hai cháu: "Như chúng ta đều biết, cặp đôi này đã yêu thương nhau từ rất lâu rồi và đến hôm nay tụi nó đã có hai mặt con, con trai là Kubi, con gái là Anna. Nên trước mắt lễ là cho hai họ hai bên biết nhau, sau nữa là gia đình chúng tôi cũng làm một lễ cưới đầy đủ truyền thống mà ông bà để lại.

Trước tiên Khánh Thi đã vô nhà này rất là lâu, nhưng mà không có danh phận. Cho nên bây giờ gia đình chúng tôi làm lễ này để cho cháu nó được chính thức là con dâu của gia đình. Kể từ hôm nay, gia đình chúng tôi coi Khánh Thi là con, là cháu dâu và ra mắt tổ tiên ông bà, hai họ hai bên để chúc mừng cho hai cháu trăm năm hạnh phúc".

Thời điểm công khai chuyện tình cảm, Khánh Thi - Phan Hiển từng đối mặt với không ít lời bàn tán từ dư luận khi chênh lệch nhau tới 11 tuổi. Bỏ ngoài tai mọi ý kiến trái chiều, đến hiện tại, cặp đôi đã có tổ ấm viên mãn với 3 con chung, gồm 1 trai và 2 gái, nhận được nhiều sự yêu mến từ khán giả.

Chia sẻ về mối quan hệ của mình, Phan Hiển từng thẳng thắn cho biết anh không cảm thấy áp lực khi yêu và công khai chuyện tình cảm với Khánh Thi. Nam kiện tướng khẳng định, giữa hai người chưa từng tồn tại sự so sánh về danh tiếng, tài chính hay xuất thân gia đình. Với họ, điểm khởi đầu và sợi dây gắn kết lớn nhất suốt nhiều năm qua vẫn luôn là tình yêu và sự đồng hành.

Phan Hiển từng viết: “Ngay từ đầu khi đến với nhau thì cả 2 người đều tự nguyện đến với nhau hay nói đúng hơn là Hiển luôn chủ động trong việc tiến đến với Thi. Khi yêu Thi thì Hiển đã không quan tâm đến chuyện tuổi tác, nhan sắc hay gia thế của Thi, cái Hiển yêu là con người của Thi”.

Sau hơn 3 năm về chung một nhà, Khánh Thi và Phan Hiển hiện sở hữu sự nghiệp ổn định cùng cuộc sống hôn nhân viên mãn, khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ. Cặp đôi đồng hành cả trong đời sống lẫn công việc khi cùng sáng lập một trung tâm đào tạo dancesport tại TP.HCM, trực tiếp đứng lớp giảng dạy và góp phần đào tạo, phát triển thế hệ trẻ cho bộ môn này.

Hiện tại, gia đình Khánh Thi – Phan Hiển đang sinh sống trong căn nhà 6 tầng nằm trên mặt tiền một tuyến đường sầm uất ở TP.HCM. Được biết, căn nhà có tổng diện tích lên tới khoảng 800m², thu hút sự chú ý bởi quy mô và vị trí đắc địa.

Bên cạnh vai trò huấn luyện viên, Khánh Thi còn hoạt động năng nổ trong lĩnh vực chuyên môn khi thường xuyên đảm nhận vị trí giám khảo và tổ chức các giải đấu dancesport uy tín trong nước. Đáng chú ý, từ năm 2023, nữ kiện tướng còn được bổ nhiệm giữ chức Viện trưởng Viện Văn hóa – Nghệ thuật, Trường Đại học Kinh tế – Tài chính TP.HCM.

