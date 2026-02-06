Đám cưới cặp đôi sát vách ở Bắc Ninh: Cô dâu chưa khóc xong đã về đến nhà chồng, đãi 220 mâm cỗ

Thời gian qua, câu chuyện rước dâu thần tốc của các cặp đôi lấy chồng/vợ gần khiến nhiều người thích thú. Mới đây, một cặp đôi còn có màn rước dâu kỷ lục hơn nữa khi chỉ mất khoảng 10 giây là chú rể đã đón được cô dâu về nhà.

Đó là cặp đôi Đặng Xuân Ý (sinh năm 2000) và Trần Mai Hương (sinh năm 2002, cùng ở phường Chũ, tỉnh Bắc Ninh). Ý và Hương là hàng xóm sát vách, sau thời gian yêu thương và tìm hiểu, họ đã chính thức nên duyên vợ chồng vào cuối tháng 1/2026.

Chia sẻ trên báo VietNamNet , Hương kể, gia đình Ý chuyển về sống cạnh nhà cô vào năm 2010. Lần đầu chạm mặt anh hàng xóm, Hương đã ấn tượng và thích Ý. Đến năm học cấp 2, Hương tỏ tình, không ngờ lại bị Ý từ chối.

Nhà cô dâu và chú rể ngay cạnh nhau. (Ảnh: VietNamNet)

Tình thế đảo chiều khi đến năm học cấp 3, Ý lại cảm mến vẻ ngoài duyên dáng và tính nết dịu dàng của em gái nhà bên. Khi Ý tỏ tình đã nhận lại cái gật đầu của Hương bởi cảm xúc của cô gái xinh xắn vẫn nguyên như lúc đầu.

Yêu nhau được 3 năm, chuyện tình cảm của Ý và Hương có thời gian đứt đoạn sau một lần cãi vã lớn. Nhưng rồi sau tất cả, họ trở về bên nhau và quyết định cùng xây dựng tổ ấm vào đầu năm 2026. Cặp đôi được gia đình 2 bên hết sức ủng hộ, vun đắp.

Vào ngày cưới, 2 gia đình dựng rạp đãi khách ngay tại nhà. 2 gia đình phải chọn 2 màu rạp khác nhau để tránh việc khách bị nhầm lẫn. 2 họ đãi tiệc tổng cộng 220 mâm cỗ.

Chú rể Xuân Ý và cô dâu Mai Hương. (Ảnh: VietNamNet)

Vì 2 nhà quá gần nên Ý và Hương cũng có màn rước dâu nhanh kỷ lục, dù cô dâu, chú rể cố tình đi chậm cũng chỉ mất 10 giây. Cô dâu cố lấy cảm xúc để khóc lúc quay phóng sự cưới nhưng chưa kịp rơi nước mắt thì đã sang đến nhà trai.

Trước đó vào tháng 11/2023, một cặp đôi hàng xóm sát vách khác cũng về chung một nhà. Đó là chú rể Đinh Văn Quyết (30 tuổi, công tác trong quân đội) và cô dâu Vũ Thị Yên (26 tuổi làm giáo viên).

Chia sẻ trên báo Dân trí, cô dâu cho hay lúc trước không ưa chú rể, đến khi lớn lên mới đỡ hơn. Nhà Quyết bán tạp hóa nên Yên thường xuyên sang mua đồ, cơ duyên yêu nhau cũng từ những lần mua hàng mà nên.

Cảm mến cô em hàng xóm, nhưng đến cuối năm 2018, trong bữa tiệc tất niên xóm, khi ngà ngà say, Quyết mới có động lực ngỏ lời và hát tặng Yên một ca khúc trước cả xóm.

Cặp đôi hàng xóm Văn Quyết và Vũ Yên kết hôn cuối năm 2023. (Ảnh: Dân trí)

Chính thức yêu từ tháng 6/2019, sau 4 năm bền bỉ bên nhau, họ quyết tâm cùng xây dựng tổ ấm vào cuối năm 2011. Hai gia đình hàng xóm đã trở thành sui gia. Đám cưới của cặp đôi cũng diễn ra đầy thú vị với màn rước dâu chỉ mất đúng 30 giây.

Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự thích thú với những cặp đôi hàng xóm kết hôn, để lại nhiều bình luận hài hước: "Tết khỏi lo tranh cãi về nội hay về ngoại"; "Tuyệt vời, gần gũi thế này các con đỡ mất công đi lại vất vả, thuận tiện cho việc chăm lo bố mẹ 2 bên lúc già yếu, ốm đau".