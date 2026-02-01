Đám cưới trăm tỷ của cô dâu Tây Ninh: Lý do chú rể Campuchia gia thế khủng vẫn ở rể, còn "lép vế" vợ

Đám cưới của cô dâu Tây Ninh lấy chồng Campuchia vẫn chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt. Sau đám cưới nhà gái tại Tây Ninh, gia đình, họ hàng và bạn bè thân thiết của cô dâu sang Campuchia để tiếp tục thực hiện lễ cưới theo phong tục của nhà trai.

Lễ cưới xa hoa tại Campuchia hé lộ luôn "gia cảnh" nhà trai

Trước đó, tiệc cưới tại nhà gái ở Tây Ninh đã nhanh chóng "gây bão" với khung cảnh được trang hoàng lộng lẫy tại dinh thự nhà gái. Đặc biệt, màn trao hồi môn với vàng, tiền mặt và nhiều tài sản giá trị khiến không ít người phải trầm trồ, ví von cô dâu Tây Ninh là "cô dâu bạc tỷ". Tưởng rằng như vậy đã là "đỉnh cao", thế nhưng tiệc cưới tại nhà trai ở Campuchia sau đó tiếp tục khiến dân tình… choáng thêm lần nữa.

Hôn lễ tại Campuchia được tổ chức ngay trong dinh thự riêng của gia đình chú rể. Không gian cưới rộng lớn, trang trí cầu kỳ, mang đậm nét truyền thống hoàng gia Campuchia nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng, quyền quý. Đặc biệt, màn trao hồi môn tại nhà trai cũng không hề kém cạnh nhà gái, cho thấy sự môn đăng hộ đối của hai gia đình.

Trước đó tại lễ cưới nhà gái tại Việt Nam, gia đình nhà chú rể đã chuẩn bị 2,6 tỷ tiền nạp tài, một bộ trang sức kim cương gồm bông tai, dây chuyền, lắc tay, 8 tỷ làm quà cưới và 1 tỷ dành riêng cho cô dâu chuẩn bị váy áo trong lễ cưới. Sang đến lễ cưới tại Campuchia, nhà trai tiếp tục trao hồi môn hơn 20 tỷ tiền mặt

Đây là quà hồi môn, xin dâu, tiền nạp tài nhà trai chuẩn bị tại đám cưới ở Việt Nam. (Nguồn: @hoangnganmakeupcantho)

Được biết, gia đình chú rể là một doanh nghiệp kinh doanh có tiếng tại Campuchia, hoạt động lâu năm và sở hữu nền tảng kinh tế vững mạnh. Vì vậy, gia thế của chú rể được nhận xét là "không hề đơn giản", thậm chí thuộc hàng giàu có nhất vùng.

Chú rể "gia thế khủng" vẫn quyết định về Việt Nam ở rể

Tuy nhiên, điều khiến cộng đồng mạng quan tâm hơn cả lại là chi tiết: dù xuất thân trong gia đình giàu có và có vị thế, chú rể vẫn quyết định sang Việt Nam ở rể sau khi kết hôn. Với nhiều người Việt, đây là điều khá hiếm gặp, nhưng thực tế lại hoàn toàn phù hợp với văn hóa Campuchia.

Theo tìm hiểu, văn hóa truyền thống của người Campuchia theo chế độ mẫu hệ. Trong nhiều gia đình, vai trò của người phụ nữ rất được coi trọng, con trai sau khi kết hôn thường về sống cùng gia đình vợ, nhất là khi nhà gái có điều kiện hoặc là con một. Vì vậy, việc chú rể sang Việt Nam ở rể không chỉ thể hiện sự tôn trọng vợ mà còn phù hợp với tập quán truyền thống của quê hương anh.

Cô dâu thay tới vài chục bộ đồ cưới, được chăm chút từ "chân tơ đến kẽ tóc"

Không chỉ được yêu chiều bởi chú rể, trong suốt hôn lễ tại nhà trai, cô dâu cũng khiến dân tình ngưỡng mộ bởi những khoảnh khắc được chăm sóc đúng chuẩn "tiểu thư nhà giàu". Từ khâu chuẩn bị, cô dâu gần như không phải động tay vào bất cứ việc gì, mọi thứ đều có người lo liệu chu toàn.

Trong lúc make up cho các nghi thức kéo dài, vì quá mệt nên cô dâu có lúc buồn ngủ, thợ trang điểm cũng phải… ngồi chờ cô dâu chợp mắt dậy rồi mới tiếp tục làm tiếp. Cô dâu chỉ việc ngồi nghỉ ngơi, thậm chí còn có người đút cháo tận miệng để đảm bảo đủ sức tham gia các nghi lễ truyền thống kéo dài nhiều giờ liền.

Đặc biệt, trong đám cưới tại Campuchia, cô dâu phải thay hàng chục bộ trang phục cưới truyền thống khác nhau, mỗi bộ mang một ý nghĩa riêng theo phong tục địa phương. Mỗi lần di chuyển hay thực hiện nghi thức, nhất cử nhất động của cô dâu đều có người theo sát để chỉnh sửa trang phục, vuốt lại tà váy, trang sức và đầu tóc sao cho luôn chỉn chu, hoàn hảo nhất.

Những khoánh khắc nhìn qua cũng biết ai là "nóc nhà"

Không chỉ gây ấn tượng bởi gia thế và văn hóa cưới hỏi, cách chú rể đối xử với cô dâu trong suốt hôn lễ cũng khiến dân tình "tan chảy". Tại đám cưới ở nhà trai, nhiều người nhận thấy chú rể luôn kề cạnh, quan tâm từng cử chỉ nhỏ của cô dâu. Từ việc chỉnh trang trang phục, nhắc cô dâu thực hiện đúng các nghi thức cưới truyền thống cho đến những hành động rất nhỏ như… muốn nắm tay cô dâu cũng phải xin phép trước.

Sự nhẹ nhàng, chừng mực nhưng đầy yêu chiều ấy khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ. Được biết, để có được cái gật đầu đồng ý của cô dâu, chú rể đã kiên trì theo đuổi suốt 3 năm trời. Chỉ đến khi cảm nhận được sự chân thành, chín chắn và nghiêm túc, cô dâu mới quyết định bước vào hôn nhân.