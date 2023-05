New York ban hành luật coi miệt thị ngoại hình là bất hợp pháp

Ủy ban Nhân quyền của New York sẽ được giao nhiệm vụ điều tra các khiếu nại được đưa ra sau khi luật chống miệt thị ngoại hình được ban hành, bổ sung hành vi này vào các danh mục các hình thức phân biệt đối xử tiềm ẩn khác đang được giám sát như phân biệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác và sở thích tình dục.

Việc thông qua luật chống miệt thị ngoại hình của thành phố New York (bang New York, Mỹ) diễn ra trong bối cảnh những biện pháp tương tự đang được các nhà lập pháp ở các bang New Jersey và Massachusetts xem xét nhằm chống lại tình trạng phân biệt đối xử về cân nặng, hành vi đã bị cấm ở bang Michigan và bang Washington.

Tuy nhiên, các nhà phê bình cho rằng luật này có thể gây ra một làn sóng kiện tụng ở thành phố New York.

"Tôi thừa cân, nhưng tôi không phải là nạn nhân", lãnh đạo phe thiểu số của Hội đồng thành phố New York Joseph Borelli, một thành viên đảng Cộng hòa, cho biết vào tháng 4, theo tờ The New York Times. "Không ai nên cảm thấy tồi tệ cho tôi ngoại trừ những chiếc cúc áo đang căng chật của tôi".

Ông Borelli nói thêm rằng luật này có thể mở ra cơ hội cho mọi người "kiện bất kỳ ai và kiện về bất cứ thứ gì".

Tờ New York Post đã đăng một bài xã luận vào đầu tháng 5 này, trong đó viết rằng đây là một "món quà béo bở dành cho những con cá mập hợp pháp kiếm ăn ở tầng đáy của thành phố New York".

Số người thừa cân béo phì đang gia tăng ở Mỹ. Vào tháng 3/2020, dữ liệu do Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ tổng hợp chỉ ra rằng tỷ lệ dân số béo phì đã tăng từ 30% trong 20 năm trước lên gần 42% hiện nay. Khoảng 9,2% người Mỹ được coi là "béo phì nghiêm trọng", theo nghiên cứu của CDC được thực hiện vào năm 2021.