Người đàn ông tử vong sau khi bị bóp cổ trên tàu điện ngầm ở New York

Tuy nhiên, theo một người bạn và một người họ hàng, Jordan Neely dường như đã rơi vào thời kỳ khó khăn trong những năm gần đây, khi anh phải sống trên đường phố và vật lộn với nỗi đau mất mẹ.



Ngày 1/4, sau khi la hét với hành khách trên một chuyến tàu điện ngầm ở New York rằng anh ta đói khát và mệt mỏi vì không có gì, Neely đã bị một hành khách khác giữ chặt và sau đó tử vong.

Các công tố viên Manhattan đang tiến hành một "cuộc điều tra diễn ra nghiêm ngặt" về cái chết của người đàn ông 30 tuổi này. Theo video do camera an ninh ghi lại, Jordan Neely bị một hành khách khác siết cổ và cánh tay của anh bị khống chế.

Jordan Neely đóng giả Michael Jackson bên ngoài rạp chiếu phim Regal ở Quảng trường Thời đại năm 2009.(Ảnh: Getty Images)

Người phát ngôn của Văn phòng Giám đốc Y khoa thành phố New York cho biết, Neely đã qua đời hôm 1/4 do "bị bóp cổ (nghẹt thở). Cách thức tử vong được coi là một vụ giết người, nhưng kết luận này không phải là phán quyết về ý định hay trách nhiệm. Việc này sẽ do hệ thống tư pháp hình sự xem xét.

Người phát ngôn của Văn phòng Biện lý quận Manhattan Doug Cohen cho biết trong một tuyên bố: "Đây là một vấn đề nghiêm trọng và kết thúc bằng cái chết bi thảm của Jordan Neely. Là một phần của cuộc điều tra đang diễn ra nghiêm ngặt của chúng tôi, chúng tôi sẽ xem xét báo cáo của bộ phận giám định y tế, đánh giá tất cả các cảnh quay video và hình ảnh có sẵn, xác định và phỏng vấn càng nhiều nhân chứng càng tốt, đồng thời thu thập hồ sơ y tế bổ sung".