Chê người khác béo, lùn ở New York, coi chừng trả giá

Mirror cho biết luật cấm miệt thị ngoại hình được Thị trưởng Eric Adams ký thông qua hôm 26-5 (giờ Mỹ), trong đó buộc tội người vi phạm như với tội phân biệt chủng tộc.

"Luật cấm miệt thị ngoại hình như chiều cao hay cân nặng được quy định ở cả nhà riêng lẫn nơi làm việc và nơi công cộng" – tờ báo nước Anh trích dẫn luật do ông Eric Adams đã ký ban hành – "Luật này bổ sung vào các yếu tố khác liên quan đến phân biệt đổi xử như chủng tộc, giới tính, tuổi tác, tôn giáo hay khuynh hướng tình dục".

Lý giải về quyết định ký ban hành luật cấm miệt thị ngoại hình, ông Eric Adams (thuộc đảng Dân chủ) nhấn mạnh: "Chúng ta không ai được phép phân biệt đối xử với người khác chỉ vì ngoại hình của họ. Luật đã nhận được chấp thuận rộng rãi của Hội đồng TP New York hồi đầu tháng" - theo báo The New York Times.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh một số nơi khác như bang New Jersey hay Massachusetts cũng đang có biện pháp xem xét cấm phân biệt đối xử về ngoại hình hay cân nặng tương tự New York. Hành vi này hiện đã bị cấm ở bang Michigan và Washington, DC.

Luật mới ban hành ở New York cấm chê bai ngoại hình người khác. Ảnh minh hoạ: MNS

"Bàn học này quá nhỏ đối với bạn" – một sinh viên tại ĐH New York chia sẻ mình chỉ muốn "độn thổ" khi bị người khác miệt thị về ngoại hình và áp lực mắc chứng rối loạn ăn uống.

Luật cấm miệt thị ngoại hình mà New York ban hành còn diễn ra trong bối cảnh bệnh béo phì ngày càng tăng ở Mỹ với hơn 40% người trưởng thành được cho là thừa cân.

Theo dữ liệu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), trong 20 năm tính tới tháng 3-2020, tỉ lệ béo phì tăng từ 30% lên gần 42% tổng dân số nước Mỹ. Dữ liệu năm 2021 cho thấy khoảng 9,2% người Mỹ được coi là sở hữu cơ thể "ngoại cỡ do béo phì".

Dù luật cấm miệt thị ngoại hình đã được ký ban hành nhưng không phải ai cũng ủng hộ quyết định của chính quyền TP New York. Lãnh đạo phe thiểu số của Hội đồng TP New York Joseph Borelli nhận định luật này có thể mở ra cơ hội cho mọi người "kiện bất kỳ ai và bất kỳ thứ gì".

"Tôi thừa cân nhưng tôi không phải là nạn nhân. Không ai phải thấy tồi tệ giùm tôi ngoại trừ những chiếc cúc áo suốt ngày bị chèn ép của tôi"- ông Borelli thuộc đảng Cộng hòa hóm hỉnh bình luận.