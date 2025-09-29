Nếu phim Trung Quốc này là cạm bẫy cũng xin được sa vào: Nữ chính xinh quá thể, nam chính đẹp hơn cả tiểu thuyết

Trong số các phim Trung Quốc đang chờ chiếu ở thời điểm hiện tại, Nhập Thanh Vân là cái tên rất được khán giả chờ đợi. Và mới đây, sự mong ngóng ấy càng được nhân lên gấp bội khi những hình ảnh nhá hàng hôn lễ của cặp đôi chính Kỷ Bá Tể - Minh Ý.

Youku nhá hàng tạo hình tân lang - tân nương của cặp đôi chính phim Nhập Thanh Vân.

Ở tư liệu mới được tung ra, cả hai nhân vật trông đều đẹp vô cùng. Thế nhưng, điều gây chú ý là khác với vẻ hạnh phúc của các cặp đôi khác, Kỷ Bá Tể và Minh Ý đều cho thấy vẻ toan tính, lạnh lùng, khiến người xem không khỏi tò mò tại sao một cặp tân lang - tân nương lại có thái độ như vậy. Thậm chí, Minh Ý còn cài hoa bỉ ngạn (loài hoa gắn liền với địa ngục) và mang vũ khí.

Trên mạng xã hội, netizen đang rần rần vì Nhập Thanh Vân. Dưới đây là một vài bình luận đáng chú ý:

- Anh Kỷ đẹp quá nên dù anh đang mặc đồ tân lang tui vẫn muốn hỏi anh có người thương chưa. Tụi em chi tiền bao 100k vip để quần (cách gọi nền tảng Youku) nhả anh Tể ra, quần ơi quần thấy không? Nghe không? Tiền cũng có, sức cũng có, chỉ đợi gặp Kỷ Đại nhân thôi ạ, huhu.

- Đưa ngay Kỷ Bá Tể đến trước mặt tôi đi Youku! Tiền tôi có, tôi chỉ cần được nhìn thấy anh Kỷ. Đẹp cỡ này mà sao không mê cho được trời.

- Cho tân nương hệ chiến Minh Ý này lên hộ tôi, đại hôn vừa hoa bỉ ngạn vừa thần khí sẵn sàng thế này chắc cháy lắm.

- Hóng phim này của bé Hiểu từ leak tạo hình mặc bộ hồng đợt quay phim, ta nói xinh dữ dằn.

- Bộ này tạo hình cô Lư đẹp quá thể, hóng phim ghê.

Nói thêm về Nhập Thanh Vân, đây là dự án phim ngôn tình cổ trang với kịch bản được chuyển thể từ tiểu thuyết của tác giả Bạch Lộ Thành Song. Tác phẩm này do Lư Dục Hiểu và Hầu Minh Hạo đóng chính, kể từ khi bắt đầu khai máy đã được khán giả quan tâm.

Nhan sắc của Hầu Minh Hạo trong vai nam chính Kỷ Bá Tể khiến fan mê mệt.

Lư Dục Hiểu với vai nữ chiến thần Minh Ý cũng được đánh giá rất cao.

Trong phim, Hầu Minh Hạo đảm nhận vai nam chính Kỷ Bá Tể, một tội nhân của Vực Cực Tinh. Ở chiều ngược lại, Lư Dục Hiểu vào vai Minh Ý, một nữ chiến thần vang dội thiên hạ khi 7 năm liên tiếp giành được chiến thắng cuối cùng tại Đại hội Thanh Vân của Lục cảnh Hợp Hư.

Dẫu vậy tới năm thứ 8, mọi thứ đã đảo chiều khi Kỷ Bá Tể đả bại Minh Ý, sau đó trở thành ngôi sao vụt sáng trên bầu trời Vực Cực Tinh. Về phần Minh Ý, vì bị trúng độc nên cô buộc phải giả dạng thành một vũ cơ, bày ra đủ loại mưu kế hòng tiếp cận Kỷ Bá Tể. Dẫu vậy, Minh Ý không ngờ rằng Kỷ Bá Tể đã nắm rõ những toan tính ấy từ lâu. Anh không ra tay chỉ vì muốn lợi dụng cô cho mục đích của riêng mình. Thế nhưng rồi trong những sự lừa dối, hai trái tim đã rung động vì nhau từ khi nào chẳng hay.