Tu 8 kiếp mới gặp được thiếu gia vừa đẹp vừa giàu cỡ này: Lái G63 từ đời vào phim, bảo sao Triệu Lộ Tư quyết lấy bằng được

Thời điểm hiện tại, Trần Vỹ Đình đang gây sốt với vai nam chính ở tác phẩm ngôn tình hiện đại Hãy Để Tôi Tỏa Sáng. Anh đảm nhận nhân vật Thẩm Hạo Minh, một người đàn ông xuất thân hào môn, có sự nghiệp vô cùng thành đạt và là chồng của nữ chính Hứa Nghiên (Triệu Lộ Tư).

Nhân vật Thẩm Hạo Minh do Trần Vỹ Đình thủ vai gây ấn tượng mạnh khi xuất hiện bên chiếc G63 sang trọng, lịch lãm.

Trong phim, Thẩm Hạo Minh thường xuất hiện bên cạnh chiếc xe G63 siêu sang và thường dùng nó để đưa đón Hứa Nghiên đi làm. Vẻ sang trọng, lịch lãm của cả xe lẫn người như được cộng hưởng, khiến ai nấy nhìn vào đều phải trầm trồ, yêu thích không thôi, công nhận rằng đây chính là hình tượng doanh nhân thành đạt trong tưởng tượng của mình.

Có thể bạn chưa biết, thế nhưng ở ngoài đời Trần Vỹ Đình cũng sở hữu khối tài sản kếch xù không kém Thẩm Hạo Minh. Thậm chí, chiếc G63 gắn liền với hình tượng của nhân vật này cũng trở nên khá bình thường nếu đặt trong bộ sưu tập siêu xe của Trần Vỹ Đình. Được biết, Trần Vỹ Đình sở hữu những chiếc xe đến từ các thương hiệu hàng đầu như Rolls-Royce, Lamborghini, Audi, Mercedes-Benz, Maserati... trong đó có những chiếc là phiên bản giới hạn hoặc thậm chí được làm riêng.

Tổng tài Thẩm Hạo Minh bên chiếc G63 khiến khán giả mê mệt...

...nhưng thực tế là Trần Vỹ Đình ngoài đời còn sở hữu những chiếc xe oách hơn.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Trần Vỹ Đình, đồng thời khẳng định đối với vai tổng tài thì anh đúng là không cần phải diễn:

- Tổng tài anh không phải diễn vì anh là tổng tài hàng real.

- Nếu anh diễn có dầu mỡ cũng không phải tại anh mà tại cái kịch bản nó hại anh, haha. Anh chỉ cần mặc vest đứng im là đã sặc mùi tổng tài rồi.

- Tổng tài và mẹ tổng tài chưa bao giờ làm chúng ta thất vọng.

- Riêng tui thấy ảnh đi G63 nó hợp vai tổng tài kiểu trưởng thành.

- G63 đối với anh tuổi tôm.

- Thật sự anh đứng cạnh cái xe bò thì cái xe bò nó cũng luxury ấy.

Nói thêm về Hãy Để Tôi Tỏa Sáng, đây là phim ngôn tình hiện đại xoay quanh câu chuyện tình yêu, sự nghiệp và cuộc sống của Hứa Nghiên. Lớn lên trong cảnh thiếu thốn tình thương khi luôn phải chịu đựng sự thiên vị từ cha mẹ, cô đã phải trải qua muôn ngàn vất vả mới có được thành tựu trong sự nghiệp. Không chỉ vậy, Hứa Nghiên còn có một người bạn đời khiến ai nhìn cũng phải ao ước là Thẩm Hạo Minh.

Hãy Để Tôi Tỏa Sáng của Trần Vỹ Đình và Triệu Lộ Tư đang gây sốt cõi mạng.

Dẫu vậy, vì Thẩm Hạo Minh sinh ra trong gia đình hào môn còn Hứa Nghiên thì không, thế nên cô đã phải "phông bạt" gia thế của mình để xứng với anh. Tuy nhiên, bí mật này chẳng thể nào mãi chỉ là bí mật. Sau đó, hôn nhân của Hứa Nghiên và Thẩm Hạo Minh sụp đổ. Đối mặt với những biến cố, Hứa Nghiên mạnh mẽ đứng lên để nắm giữ số phận của chính mình. Trong khi đó, Thẩm Hạo Minh nhận ra tình cảm thật sự mà anh dành cho Hứa Nghiên nên theo đuổi cô một lần nữa.