Có ai nhận ra đây là Ji Chang Wook không?

Ji Chang Wook - nam diễn viên quen thuộc với khán giả mê phim Hàn thông qua những bộ phim hành động, nặng đô hiện đang chuẩn bị cho màn tái xuất ở The Manipulated - một tác phẩm hứa hẹn vô cùng u ám. Phim xoay quanh Tae Jung (Ji Chang Wook) một người đàn ông bình thường bị buộc tội oan trong vụ án giết người được dàn dựng một cách tỉ mỉ và bị bắt vào tù. Sau khi phát hiện ra mọi chuyện đều do Yohan (Do Kyung Soo) dàn dựng, anh quyết tâm trả thù.

Poster phim mới của Ji Chang Wook

Mới đây nhất, ekip làm phim đã tung ra những hình ảnh hé lộ tạo hình của Ji Chang Wook. Ngay lập tức những hình ảnh này khiến dân tình sốc óc vì gần như không thể nhận ra nam thần họ Ji. Anh xuất hiện trong tạo hình một tù nhân, gương mặt nhợt nhạt, xám xịt, môi khô bong tróc. Dĩ nhiên đây là sản phẩm của việc hóa trang, không đến mức gây bất ngờ, điều đáng nói là việc Ji Chang Wook trông gầy sộc, má hóp, gò má cao lộ rõ, cằm nhọn. Nhiều người thậm chí còn không nhận ra Ji Chang Wook trong hình ảnh này. Số khác tò mò liệu anh đã giảm bao nhiêu cân để nhập vai mà gương mặt lại gầy sộc như thể biến dạng.

Hình ảnh gây sốc của Ji Chang Wook

Phim mới anh tiếp tục vào vai có số phận bi kịch

Bình luận của khán giả.

- Tưởng ma cà rồng...

- Ảnh làm gì với gương mặt mà tui mê thế. Còn đâu nam thần của tui nữa.

- Cỡ này chắc phải giảm hơn chục cân đấy nhỉ, nhìn vào mặt toàn thấy gò má.

- Suýt lướt qua mà không nhận ra phim của chồng yêu.

- Anh nhà lại đóng phim khổ à, không biết bao giờ mới thoát nghèo thoát khổ đây.

Một thông tin thú vị là The Manipulated chính là phiên bản dài tập dựa trên phim điện ảnh Thành Phố Ảo cũng do Ji Chang Wook thủ vai chính. Trước đó Thành Phố Ảo tương đối thành công về mặt thương mại, khán giả cũng khen ngợi màn thể hiện của Ji Chang Wook. Trở lại với nhân vật quen thuộc ở dòng phim chính kịch sở trường, Ji Chang Wook hứa hẹn sẽ bùng nổ.

Ở một phân cảnh khác, Ji Chang Wook có phần "có da có thịt" hơn, có lẽ đây là giai đoạn đầu phim

Ji Chang Wook sở hữu vẻ ngoài điển trai, nụ cười hiền lành nhưng anh lại thành công hơn ở dòng phim hành động nặng đô thay vì tâm lý, tính cảm. Bước ra từ hình tượng lãng tử điển trai trong phim lãng mạn, Ji Chang Wook nhanh chóng chứng minh thực lực bằng loạt vai diễn gai góc, đòi hỏi thể lực lẫn chiều sâu tâm lý. Những tác phẩm như Healer, The K2, Thành Phố Ảo hay gần đây là The Worst of Evil đều biến anh thành bảo chứng cho những thước phim nghẹt thở, kịch tính.