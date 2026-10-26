Nếu đến Huế chưa biết ăn gì, xem ngay Quán Nhà Haha: Từ xôi thịt hon đến cá kình kho, món nào cũng đậm vị Cố đô

Nếu có dịp đến Huế mà chưa biết bắt đầu hành trình ăn uống từ đâu, thực đơn trong Quán Nhà Haha có thể là một gợi ý đáng lưu lại. Trong tập 2, Minh Hằng và Quốc Thiên cùng các nghệ sĩ nhập cuộc bán quán tại làng cổ Nham Biều, phục vụ thực khách những món ăn mang hương vị địa phương. Không chỉ có những cái tên quen thuộc như hến xúc bánh đa hay cá kình kho lạc, chương trình còn giới thiệu xôi thịt hon, chả ram bánh tráng Lựu Bảo và nhiều món ăn dân dã khác. Đằng sau mỗi món là câu chuyện về cách nấu, nguyên liệu và những con người đang gìn giữ hương vị quê nhà.

Canh hến măng chua, hến xúc bánh đa: Hai món ngon gợi nhớ ẩm thực Huế

Trong thực đơn ngày bán thứ hai của Quán Nhà Haha, các món từ hến là một trong những điểm nhấn. Canh hến măng chua và hến xúc bánh đa đều xuất hiện trên bàn ăn, mang đến hai cách thưởng thức khác nhau từ nguyên liệu quen thuộc của ẩm thực miền Trung.

Nếu canh hến măng chua gợi cảm giác về một món canh có vị chua thanh, dễ ăn, thì hến xúc bánh đa lại là lựa chọn phù hợp để thưởng thức cùng bạn bè. Những món ăn dân dã như vậy thường không cần cách trình bày cầu kỳ, nhưng vẫn hấp dẫn nhờ sự kết hợp giữa nguyên liệu và gia vị.

Điểm thú vị của thực đơn trong chương trình là các món ăn được đặt trong bối cảnh một quán nhỏ ở làng Nham Biều. Các nghệ sĩ không chỉ ngồi thưởng thức mà còn trực tiếp tham gia chuẩn bị, phục vụ và xử lý những công việc phát sinh trong ngày bán hàng. Nhờ vậy, câu chuyện ẩm thực không dừng ở việc giới thiệu món ngon, mà còn cho thấy sự vất vả phía sau mỗi bữa ăn được mang đến cho thực khách.

Cá kình kho lạc, vả muối xổi: Những cái tên đậm chất địa phương

Bên cạnh các món từ hến, thực đơn còn có cá kình kho lạc, vả muối xổi và dưa gang bóp. Đây đều là những cái tên đáng chú ý với người muốn tìm hiểu thêm về bữa cơm mang phong vị Huế.

Cá kình kho lạc là món ăn được chương trình đưa vào thực đơn ngày thứ hai. Còn vả muối xổi và dưa gang bóp góp thêm những lựa chọn rau quả ăn kèm, tạo sự đa dạng cho bữa ăn. Với những người chưa quen ẩm thực miền Trung, đây cũng là dịp để khám phá các nguyên liệu địa phương bên cạnh những món đã phổ biến rộng rãi hơn.

Điều hấp dẫn ở ẩm thực vùng miền đôi khi không nằm ở những món ăn cầu kỳ, mà ở cách người dân sử dụng nguyên liệu quen thuộc trong bữa cơm hằng ngày. Một món kho, một đĩa rau quả muối hoặc bóp gia vị có thể kể câu chuyện về khẩu vị địa phương rõ hơn nhiều lời giới thiệu dài dòng.

Chả ram bánh tráng Lựu Bảo và câu chuyện giữ nghề truyền thống

Một chi tiết đáng nhớ trong tập 2 là chuyến ghé thăm gia đình chú Hùng để tìm hiểu nghề làm bánh tráng Lựu Bảo. Tại đây, các nghệ sĩ có cơ hội quan sát công đoạn tráng bánh và trò chuyện với người đang duy trì nghề truyền thống.

Khi nhìn cô chủ nhà làm bánh, Bùi Công Nam xúc động nhớ đến mẹ mình, người từng làm công việc tương tự. Anh chia sẻ rằng gia đình mình trước đây cũng làm bánh tráng, phục vụ việc tráng bánh cho món mì Quảng. Câu chuyện riêng của nam nghệ sĩ khiến hoạt động tìm hiểu làng nghề trở nên gần gũi hơn, bởi nghề truyền thống không chỉ là kế sinh nhai mà còn gắn với ký ức gia đình của nhiều người.

Chú Hùng cũng bày tỏ nỗi lo nghề làm bánh tráng có thể mai một nếu thế hệ sau không tiếp tục. Tuy nhiên, hình ảnh con cháu tham gia công việc ở những khung hình sau mang lại hy vọng rằng nghề truyền thống vẫn có cơ hội được truyền lại.

Trong thực đơn của quán, chả ram bánh tráng Lựu Bảo là một món ăn gắn với chính làng nghề mà các nghệ sĩ vừa tìm hiểu. Nhờ đó, khán giả có thể nhìn thấy mối liên hệ giữa món ăn trên bàn và công sức của những người làm ra nguyên liệu phía sau.

Xôi thịt hon: Món ăn khiến Jun Phạm lần đầu thưởng thức phải chú ý

Sang ngày thứ ba, các nghệ sĩ được gia đình chủ nhà chiêu đãi món xôi thịt hon, một món ăn quen thuộc trong bữa điểm tâm ở Huế. Đây cũng là lần đầu Jun Phạm thưởng thức món ăn này và anh dành nhiều lời khen ngợi.

Sự xuất hiện của xôi thịt hon mở rộng thêm danh sách món ngon được giới thiệu trong chương trình. Nếu ngày bán thứ hai nổi bật với các món hến, cá kho và rau quả ăn kèm, thì bữa sáng ngày tiếp theo lại đem đến một lựa chọn khác cho những ai muốn khám phá ẩm thực địa phương từ đầu ngày.

Với du khách, những món ăn như vậy có thể là gợi ý để lên danh sách trải nghiệm khi đến Huế. Thay vì chỉ tìm đến các món đã quá quen thuộc, việc dành thời gian tìm hiểu những món ăn địa phương cũng giúp chuyến đi có thêm màu sắc riêng.

Không chỉ có món ngon, gian bếp của Quán Nhà Haha còn đầy tiếng cười

Bên cạnh những món ăn mang hương vị Huế, tập 2 còn có loạt tình huống hài hước khi các nghệ sĩ bắt tay vào công việc bán quán. Quốc Thiên đến với tâm thế của một người quản lý nhưng liên tục được giao rửa chén, dọn bàn và bưng bê. Trong khi đó, Jun Phạm đảm nhận vai trò bếp trưởng nhưng lại gặp sự cố với nồi nước dùng có vị ngọt vượt ngoài mong đợi.

Khi Jun Phạm cố gắng điều chỉnh hương vị bằng mẻ và giấm, Quốc Thiên hài hước ví món nước dùng như "chè mì tôm". Nguyên nhân được xác định là sự kết hợp của thơm, bốn trái dừa và hai cục đường phèn. Tình huống khiến gian bếp thêm rộn ràng, đồng thời cho thấy nấu ăn cho nhiều người không đơn giản chỉ là làm theo cảm tính.

Sang ngày thứ ba, nhịp làm việc của cả nhóm đã trơn tru hơn. Người vo gạo, người đứng bếp, người sơ chế nguyên liệu, người chuẩn bị đồ uống. Bữa trưa tiếp tục có các món vịt um măng, tôm thịt kho mắm ruốc, gỏi bưởi da xanh, canh mướp ngọt và mắm dưa.

Những chi tiết này khiến Quán Nhà Haha không chỉ là một chương trình giải trí về các nghệ sĩ bán quán, mà còn đưa ẩm thực vào câu chuyện về lao động, sự phối hợp và đời sống của người dân địa phương.

Nếu đến Huế, hãy lưu lại danh sách món ngon này.

Qua hai ngày bán quán và những bữa ăn tại làng Nham Biều, Quán Nhà Haha giới thiệu một danh sách món ăn khá đa dạng: Canh hến măng chua, hến xúc bánh đa, chả ram bánh tráng Lựu Bảo, cá kình kho lạc, vả muối xổi, dưa gang bóp và xôi thịt hon. Sang bữa trưa ngày thứ ba, thực đơn tiếp tục có vịt um măng, tôm thịt kho mắm ruốc, gỏi bưởi da xanh, canh mướp ngọt và mắm dưa.

Đây là những gợi ý đáng tham khảo cho người yêu ẩm thực muốn tìm hiểu thêm về món ăn xứ Huế. Tuy nhiên, chương trình không cung cấp địa chỉ nhà hàng chuyên phục vụ toàn bộ những món này, vì vậy khán giả nên xem đây là danh sách món ăn để tìm hiểu và trải nghiệm tại địa phương, thay vì mặc định có thể gọi tất cả trong cùng một quán.

Quán Nhà Haha phát sóng định kỳ vào 20h thứ Bảy hằng tuần trên VTV3 và 20h30 trên kênh YouTube Yeah1 Show cùng ứng dụng MangoPlus. Với những ai đang lên kế hoạch đến Huế, tập 2 là một gợi ý thú vị để bắt đầu tìm hiểu ẩm thực Cố đô qua những món ăn bình dị và câu chuyện của người dân nơi đây.