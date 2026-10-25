10 cô dâu đẹp nhất màn ảnh Việt: Kỳ Duyên ăn đứt Nhã Phương, hạng 1 báo Hàn khen visual nức nở

Diện trên mình váy cưới là khoảnh khắc thiêng liêng, khác biệt, ngay cả khi đó là trên màn ảnh. Một tạo hình cô dâu của các nữ diễn viên cũng có thể khiến khán giả xem xong vẫn không ngừng xuýt xoa. Có người gây thương nhớ với nhan sắc trong trẻo, ngọt ngào, có người chinh phục khán giả bằng khí chất sang trọng, sắc sảo.

Mới đây, một BXH 10 cô dâu đẹp nhất màn ảnh Việt được chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý. Đáng nói, thứ hạng các mỹ nhân trong danh sách nhanh chóng khơi gợi sự tò mò, nhất là khi những gương mặt quen thuộc của điện ảnh và truyền hình Việt được đặt lên bàn cân nhan sắc.

1. Jun Vũ

Vị trí số 1 dành cho Jun Vũ. Tạo hình cô dâu của cô trong Song Hỷ Lâm Nguy khiến khán giả hết lời khen ngợi trước visual kiêu sa, thuần khiết. Ngay cả chiếc váy Jun Vũ diện cũng vô cùng lộng lẫy, tôn lên vóc dáng mình hạc xương mai cùng bờ vai trần quyến rũ. Thực tế, nhan sắc của Jun Vũ từ thời điểm mới debut cho đến nay chưa bao giờ gây thất vọng, thậm chí ngày càng thăng hạng rực rỡ và đằm thắm hơn. Nữ diễn viên thậm chí còn được báo chí Hàn Quốc tung hô vì quá đẹp và ưu ái ví von là "tình đầu quốc dân Việt Nam".

2. Kỳ Duyên

Trong Chị Chị Em Em 3, tạo hình cô dâu của Kỳ Duyên cũng viral trên MXH. Cô diện trang phục hỷ phục truyền thống màu đỏ rực rỡ, thêu hoa văn chỉ vàng tinh xảo. Nàng hậu búi tóc gọn gàng, tô điểm bằng trang sức kiềng vàng, khoe trọn ngũ quan nét nào ra nét đó cùng thần thái kiêu sa, sang trọng. Dù đã quen với việc Kỳ Duyên ăn mặc "chặt chém" nhưng tạo hình tân nương của cô vẫn rất ấn tượng.

3. Ninh Dương Lan Ngọc

Trong 1990, Ninh Dương Lan Ngọc khẳng định đẳng cấp "ngọc nữ" khi khoác lên mình chiếc váy cưới phồng xòe đính kim tuyến lấp lánh. Thiết kế cổ rộng xẻ sâu kết hợp phần tay dài bằng ren tinh xảo giúp nữ diễn viên khoe khéo bờ vai thon cùng vẻ đẹp đài các, sắc sảo. Mái tóc buộc nửa dịu dàng phối cùng khăn voan đội đầu thướt tha tôn lên trọn vẹn gương mặt thanh tú và thần thái sang xịn mịn của nữ diễn viên.

4. Phương Oanh

Phương Oanh từng tạo nên cơn sốt màn ảnh nhỏ với tạo hình cô dâu trong Hương Vị Tình Thân. Nữ diễn viên diện váy cưới trễ vai phồng xòe kết hợp găng tay ren, đội vương miện n hư một công chúa bước ra từ cổ tích. Lối trang điểm nhẹ nhàng tôn lên các đường nét thanh tú trên gương mặt, ánh mắt cô thì đong đầy hạnh phúc bên "chú rể" Mạnh Trường. Visual đằm thắm, mặn mà và quyến rũ này đến bây giờ vẫn ghi dấu ấn trong lòng khán giả.

5. Nhã Phương

Nhã Phương chứng minh phong độ nhan sắc đỉnh cao khi hóa thân thành cô dâu trong bộ phim điện ảnh 1990. Trong chiếc váy lụa trắng, nữ diễn viên khoe nét đẹp thanh lịch, quyến rũ với phần cổ xẻ sâu. Lối trang điểm trong trẻo, tự nhiên, nụ cười dịu dàng cùng ánh mắt đong đầy cảm xúc giúp Nhã Phương toát lên vẻ đẹp đằm thắm, ngọt ngào nhưng vẫn tràn đầy khí chất.

6. Huyền Lizzie

Trong Hương Vị Tình Thân, Huyền Lizzie cũng từng khoác lên mình chiếc váy cưới lộng lẫy với thiết kế váy cúp ngực trễ vai. Outfit này khiến người đẹp thêm phần sang trọng nhưng không kém phần thướt tha, thanh lịch. Mái tóc rẽ ngôi rủ được nhấn nhá bởi chiếc vương miện nhỏ và khăn voan càng làm tôn lên đường nét thanh tú, quý phái trên gương mặt của nữ diễn viên.

7. Diễm My 9x

Diễm My 9x cũng là một nàng dâu nổi bật trên màn ảnh Việt. Trong đám cưới ở Tình Yêu Và Tham Vọng, nữ diễn viên diện chiếc váy cưới voan mỏng cúp ngực, kết hợp cùng kiểu tóc búi cao khoe vẻ đẹp đài các, thanh thoát của nàng dâu hào môn. Thần thái vừa quyến rũ vừa ngọt ngào chuẩn tiểu thư màn ảnh của Diễm My 9x đã hoàn toàn chinh phục khán giả.

8. Thu Quỳnh

Thu Quỳnh mang đến một làn gió khác biệt khi hóa thân thành tân nương trong Hương Vị Tình Thân. Nữ diễn viên diện váy cưới tay dài phối ren kín đáo, nhấn nhá bằng chiếc nơ thắt eo xinh xắn. Mái tóc búi gọn gàng điểm hoa trắng tôn lên thần thái kiêu sa, mặn mà và rạng rỡ của người phụ nữ trưởng thành. Khoảnh khắc cô trao ánh nhìn ngập tràn hạnh phúc bên "chú rể" Hoàng Anh Vũ đã tạo nên một khung hình cưới mãn nhãn, đến bây giờ vẫn được khán giả nhắc lại.

9. Quỳnh Kool

Quỳnh Kool chứng minh gu thẩm mỹ "không phải dạng vừa" khi hóa thân thành cô dâu trong Chúng Ta Của 8 Năm Sau. Người đẹp thả dáng nuột nà trong chiếc váy cưới cúp ngực dáng đuôi cá ôm sát tối giản, điểm xuyết bằng chiếc khăn voan trùm đầu dài quét đất. Mái tóc rẽ ngôi búi gọn phía sau khoe phần cổ thon cùng làn da trắng tạo nên tổng thể visual hiện đại, thanh lịch đến mê người.

10. Thúy Ngân

Khoảnh khắc Thúy Ngân hoá thân thành cô dâu trong bộ phim truyền hình Cây Táo Nở Hoa cũng là một dấu ấn khó quên. Người đẹp diện váy cưới xòe bồng ren, đội vương miện cùng khăn voan, nở nụ cười hạnh phúc khi nắm tay chú rể. Visual ngọt ngào, rạng ngời của Thúy Ngân khiến phân cảnh lễ cưới trở nên vô cùng bắt mắt và đọng lại nhiều cảm xúc.