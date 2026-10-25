Cô gái khiến Kim Hyun Joong (Vườn Sao Băng) thân bại danh liệt bước vào showbiz, tranh thủ "flex" con trai 11 tuổi gây bão mạng

Mới đây, Choi Hye Mi - bạn gái cũ của Kim Hyun Joong (Vườn Sao Băng) đã gia nhập Lightning Central, một công ty chuyên về TikTok Live, với vai trò người sáng tạo nội dung dưới nghệ danh SeeU. Cô được cho là đang lên kế hoạch sản xuất nội dung thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm làm đẹp, sức khỏe và giải trí.

Trong buổi phát sóng trực tiếp trên TikTok vào ngày 22/10, SeeU tiết lộ rằng cô đã nhận được rất nhiều tin nhắn đến nỗi hầu như không có thời gian ăn uống tử tế. Cô cũng chia sẻ chi tiết về lịch trình hàng ngày của mình, giải thích rằng buổi sáng của cô rất bận rộn vì phải đảm bảo con trai 11 tuổi của mình với Kim Hyun Joong chuẩn bị sẵn sàng đi học.

SeeU không ngừng "flex" về cậu con trai với Kim Hyun Joong. Ảnh: X

Khi khán giả hỏi về cậu con trai 11 tuổi, SeeU không giấu nổi niềm tự hào. Cô cho biết cậu bé lớn lên khỏe mạnh, học giỏi và có ngoại hình rất đẹp. Ban đầu, tình cũ Kim Hyun Joong giải thích rằng con là lớp trưởng, rồi cười và nói thêm rằng con thường xuyên giữ chức chủ tịch hoặc phó chủ tịch hội học sinh. Đáp lại những câu hỏi về con trai, cô nói đại ý rằng: “Khi các bạn hỏi tôi như thế này, tôi không thể không khoe về con trai mình”.

Tuy nhiên, hành động "flex" con trai của SeeU đã khiến cư dân mạng phản ứng. Nhiều người cho rằng cô đang cố "cọ nhiệt" tình cũ để vào showbiz, đồng thời bày tỏ lo ngại về nỗi đau tinh thần mà đứa trẻ có thể phải chịu đựng trong tương lai, khi sinh ra là con ngoài giá thú, mối quan hệ giữa bố mẹ không mấy tốt đẹp.

Cư dân mạng bình luận: "Sẽ tốt hơn nếu đứa trẻ không bị nhắc đến?", "Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu không tiết lộ về cậu bé, nhưng cô ấy cứ khăng khăng nhắc đến", "Tôi tự hỏi tại sao cô ấy lại muốn một đứa trẻ đang lớn lên lại được nhiều người biết đến. Cô ấy không nghĩ đến đứa trẻ sẽ biết mọi chuyện khi lớn lên sao?"...

Cư dân mạng cho rằng cô không nên nhắc về con trai thì hơn. Ảnh: X

Kim Hyun Joong từng để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng công chúng qua vai diễn tổng tài điển trai, ấm áp ở bộ phim Vườn Sao Băng bản Hàn. Thế nhưng, hình tượng đẹp đẽ đó đã trở nên vụn vỡ trong mắt công chúng sau khi nam nghệ sĩ dính bê bối bạo hành bạn gái cũ.

SeeU và Kim Hyun Joong từng hẹn hò khoảng 3 năm, bắt đầu từ năm 2012. Trong thời gian yêu nhau, họ đã vướng vào các vụ kiện hình sự và dân sự liên quan đến cáo buộc hành hung, mang thai và sảy thai.

Năm 2014, Kim Hyun Joong bị SeeU tố bạo hành cô nhiều lần. Cô khi ấy còn tung luôn ảnh cho thấy thương tích trên cơ thể sau khi bị tài tử họ Kim tấn công. Tại thời điểm đó, mỹ nam Vườn Sao Băng đã lên tiếng thừa nhận từng “tác động vật lý” cô 1 lần. Từ đây, anh chính thức bị gán mác “tổng tài đánh người” trong mắt nhiều khán giả. Nam nghệ sĩ cũng sụp đổ hình tượng soái ca ngôn tình, bị gọi là kẻ vũ phu, hành hung phụ nữ suốt 12 năm qua.