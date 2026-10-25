Người đẹp sinh năm 2006 gây chú ý ở Hoa hậu Việt Nam 2026 nhờ học vấn khủng

Hoa hậu Việt Nam 2026 đang bước vào vòng chung kết, và trong số 25 thí sinh còn lại, Trần Xuân Khánh Linh (SBD 818) là một trong những cái tên được khán giả nhắc đến nhiều nhất. Không chỉ sở hữu chiều cao 1,69 m cùng số đo ba vòng 83-60-88 cm, người đẹp sinh năm 2006 đến từ TP.HCM còn ghi điểm bằng nền tảng học vấn và loạt tài lẻ khiến nhiều người phải gọi là "con nhà người ta" đúng nghĩa.

Ở phần thi tài năng vòng chung kết, Khánh Linh chọn trình diễn ca khúc Cô đôi thượng ngàn kết hợp vũ đạo. Đây không phải lần đầu cô đứng trên sân khấu với tiết mục này, trước đó Khánh Linh từng biểu diễn ca khúc trước khoảng 2.000 khán giả. Điều khiến nhiều người bất ngờ hơn cả là thân thế của cô: diễn viên Quách Ngọc Ngoan chính là cậu ruột của Khánh Linh. Trong suốt quá trình thi, cô luôn nhận được sự động viên từ người cậu nổi tiếng. "Cậu dặn tôi hãy tự tin và cứ là chính mình", Khánh Linh chia sẻ.

Thủ khoa, từng nhận học bổng nửa triệu USD

Hiện Khánh Linh là sinh viên ngành Truyền thông chuyên nghiệp tại Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV). Trước khi bước chân vào giảng đường đại học, cô đã có bảng thành tích đáng nể: thủ khoa APU năm học 2023-2024, bốn năm liền đạt danh hiệu học sinh xuất sắc nhất khối thời trung học, điểm trung bình tích lũy (GPA) 4.6. Cô từng nhận học bổng từ 6 đại học tại Mỹ với tổng giá trị hơn 500.000 USD.

Lên đại học, phong độ ấy vẫn được duy trì. Năm 2025, Khánh Linh có tên trong Dean's List của BUV, danh sách dành cho nhóm 5% sinh viên có điểm số cao nhất ngành. Cô từng nhận giải thuyết trình tốt nhất tại trường, giành hai huy chương vàng và một huy chương bạc tại cuộc thi hùng biện tiếng Anh IVEPrep. Theo Khánh Linh, những thành tích này đến từ thói quen tự học được hình thành từ nhỏ.

Không chỉ là "mọt sách", cô còn năng nổ trong hoạt động phong trào khi lần lượt giữ vị trí Phó chủ tịch Hội học sinh năm 2023 và Chủ tịch Hội học sinh năm 2024. Khánh Linh chơi bóng rổ, chạy bộ và golf, từng nhận giải ghi nhận sự tiến bộ ở bộ môn bóng rổ, golf cùng giải nhất chạy dành cho nữ sinh trung học năm học 2023-2024.

Nói thạo nhiều ngoại ngữ, hát hay, đàn giỏi

Khánh Linh sử dụng thành thạo tiếng Anh và tiếng Trung, đồng thời biết thêm tiếng Pháp, Tây Ban Nha, Nhật và Hàn. Khả năng ngoại ngữ này từng được cô thể hiện ngay trong chương trình truyền hình thực tế của Hoa hậu Việt Nam 2026, khi Khánh Linh tự tin thuyết minh cho du khách nước ngoài tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Bên cạnh đó, người đẹp còn có năng khiếu ca hát và chơi piano. Ngay tập đầu tiên của chương trình thực tế, Khánh Linh đã khiến các thí sinh khác nhiệt tình cổ vũ khi thể hiện ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình.

Chia sẻ về quyết định dự thi, Khánh Linh cho biết mẹ cô từng khá lo lắng. Hiểu con gái sống tình cảm, dễ bộc lộ cảm xúc, bà sợ Khánh Linh sẽ bị ảnh hưởng bởi những lời nhận xét từ khán giả và mạng xã hội. Dù vậy, tình yêu nghệ thuật cùng mong muốn đưa dự án nhân ái của mình đến gần hơn với cộng đồng đã thôi thúc cô đăng ký.

Lớn lên trong một gia đình thường xuyên đi làm từ thiện mỗi tháng, Khánh Linh ấp ủ thực hiện dự án nhân ái dành cho trẻ em vùng cao. Nếu may mắn đăng quang, cô muốn tiếp tục theo đuổi dự án này và mang hình ảnh phụ nữ Việt Nam ra quốc tế. Với Khánh Linh, một hoa hậu cần có sự cộng hưởng giữa nhan sắc, tri thức và lòng nhân ái thì mới tạo được sức ảnh hưởng thực sự.