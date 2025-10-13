Chúng ta đều biết gan gánh vác nhiều chức năng quan trọng, nhưng không phải ai cũng hay rằng chức năng dự trữ và tái tạo của cơ quan này rất lớn. Hơn nữa lại không có dấy thần kinh cảm nhận cảm giác đau tại chỗ nên bệnh gan, gồm cả ung thư thường bị phát hiện muộn.

Phòng bệnh bao giờ cũng tốt hơn chữa bệnh. Bên cạnh việc xây dựng lối sống lành mạnh, bảo vệ gan thì bất cứ ai cũng nên học cách kiểm tra sức khỏe gan thường xuyên. Bao gồm cả khám định kỳ tại cơ sở y tế và không bỏ qua “2 đỏ, 2 hôi, 2 ngứa” cảnh báo bệnh ung thư gan dưới đây:

"2 đỏ" nhắc bạn cần khám gan sớm

Lòng bàn tay mẩn đỏ

Khi gan bị tổn thương, chức năng lọc và chuyển hóa hormone estrogen suy giảm khiến các mao mạch dưới da giãn nở, gây hiện tượng lòng bàn tay ửng đỏ. Trong y học, tình trạng này được gọi là “lòng bàn tay gan”. Người bệnh có thể thấy vùng đỏ ở trung tâm hoặc lan ra toàn bộ lòng bàn tay, đôi khi xuất hiện các nốt nhỏ hay vệt đỏ như mạng nhện. Đây có thể là dấu hiệu sớm của suy gan hoặc ung thư gan, cần được kiểm tra sớm để tránh biến chứng nguy hiểm.

Ảnh minh họa

Nước tiểu màu đỏ nâu

Gan hoạt động kém khiến bilirubin - chất thải từ quá trình phân hủy tế bào máu - không được xử lý triệt để, dẫn đến tích tụ và đào thải qua nước tiểu. Khi đó, nước tiểu có thể chuyển sang màu vàng đậm, đỏ nâu hoặc nâu sẫm, đôi khi kèm nhiều bọt. Hiện tượng này thường xuất hiện ở người mắc viêm gan, xơ gan hoặc ung thư gan. Tuy nhiên, nó cũng có thể liên quan tới bệnh thận, nên khi nhận thấy bất kỳ thay đổi màu sắc bất thường nào, bạn nên đi khám để xác định nguyên nhân chính xác.

"2 hôi" thường gặp khi mắc bệnh gan

Hơi thở hôi

Nếu loại bỏ nguyên nhân vệ sinh răng miệng kém, thực phẩm có mùi mà bạn thấy hơi thở của mình rất hôi thì nên đi khám gan. Hôi miệng là biểu hiện gan “lưu trữ độc tố” sâu, chức năng gan suy giảm dẫn tới khí gan bị tắc nghẽn và ứ đọng máu. Nếu mùi hôi này đi kèm khô miệng, đắng miệng, đánh răng kỹ vẫn không hết hôi, mùi hôi tăng dần theo thời gian thì rất có thể là do ung thư gan. Một số trường hợp cũng có thể là do bệnh tiểu đường.

Ảnh minh họa

Mồ hôi nặng mùi

Mùi cơ thể cũng gây khó chịu, mất tự tin chẳng kém hôi miệng. Đây cũng là một trong những triệu chứng thường gặp ở ung thư gan giai đoạn đầu. Bởi vì khi gan mắc bệnh sẽ khiến hiệu quả giải độc của cơ thể giảm dần, dẫn đến chất độc và rác thải liên tục tích tụ trong dịch cơ thể. Chức năng bài tiết của gan cũng suy giảm, làm cơ thể phải cố gắng tăng cường thải độc qua đường mồ hôi. Lúc này, mồ hôi sẽ nhiều hơn, vàng hơn, dính hơn và tạo ra mùi cơ thể khó chịu.

"2 ngứa" cảnh báo ung thư gan

Cảm giác ngứa một cách khó hiểu và dai dẳng cũng có thể là triệu chứng của bệnh gan - bao gồm cả ung thư gan:

Ngứa da

Ngứa da được xem là một trong những triệu chứng đặc hiệu ở những người mắc bệnh về gan, nhất là ung thư gan và xơ gan. Bởi vì chức năng gan bị suy giảm, gây ảnh hưởng đến việc lọc và đào thải độc tố của gan. Chất độc hại này tích tụ trong cơ thể, qua thời gian sẽ gây ra những biểu hiện bất thường là những nốt sẩn ngứa xuất hiện trên bề mặt da. Điểm khác biệt của ngứa da do bệnh gan là đi kèm vàng da, ngứa dai dẳng và có thể xuất hiện các nốt mẩn đỏ, không thuyên giảm khi dùng thuốc ngoài da.

Mắt ngứa và khô

Ảnh minh họa

Giống như ngứa da do bệnh gan, ngứa mắt do bệnh gan cũng có những đặc điểm riêng biệt để nhận biết. Triệu chứng ngứa ở mắt ở bệnh nhân ung thư gan sẽ đi cùng với khô mắt hoặc/và vàng mắt. Đồng thời, mắt cũng rất sợ bị ánh nắng kích thích, dễ chảy nước mắt. Vì vậy, nếu thấy các triệu chứng trên thì ngoài khám nhãn khoa cũng nên sớm đi khám gan để không bỏ lỡ thời gian điều trị.