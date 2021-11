Nếu cảm thấy già nhanh và sức khỏe suy yếu sau 30 tuổi, bạn cần lập tức bổ sung 7 thức uống giàu collagen bậc nhất này

Như một quy luật của tự nhiên, cơ thể chúng ta được sinh ra, sau đó trưởng thành và đối mặt với lão hóa. Nếu như tuổi 25 là mốc thời gian bắt đầu sự lão hóa của một người phụ nữ thì 30 tuổi lại là thời điểm mà quá trình lão hóa diễn ra mạnh nhất do mất collagen.

Nhiều người sẽ hỏi, mất collagen nghĩa là gì? Nghiên cứu cho thấy, collagen là một trong những loại protein phong phú nhất trong cơ thể. Nó vô cùng cần thiết để giúp làn da đàn hồi, săn chắc và mịn màng hơn. Sau tuổi 30, quá trình lão hóa kéo đến khiến cho cả số lượng lẫn chất lượng của các sợi collagen đều bị giảm sút, khiến mô da sụp đổ, da sẽ xuất hiện nếp nhăn, bong tróc và gây nhức mỏi xương khớp.

Tin tốt cho bạn là cơ thể có khả năng tự sửa chữa và tái tạo lượng collagen thông qua nguồn thực phẩm chúng ta tiêu thụ. Như thầy thuốc vĩ đại nhất lịch sử thời Hy Lạp cổ đại - Hippocrates từng nói: "Hãy để thức ăn là thuốc chữa bệnh cho bạn". Để giúp làn da của bạn luôn dẻo dai và trẻ trung, dưới đây là 7 loại nước có khả năng kích thích sản xuất collagen tốt nhất mà bạn có thể tham khảo.

7 loại nước kích thích cơ thể sản xuất collagen mà phụ nữ 30 nên uống

1. Nước ép lựu

Quả lựu có hương vị thơm ngon, có thể cung cấp nguồn năng lượng và dinh dưỡng quý báu để cơ thể khỏe mạnh. Không chỉ quả lựu mà vỏ thân, rễ, hoa của loại quả này đều có thể tận dụng để chữa bệnh rất tốt.

Nếu ăn lựu đều đặn, phụ nữ có thể bảo vệ cơ thể thoát khỏi tổn thương từ gốc tự do và giảm mức độ viêm. Đặc biệt, lựu có chứa một hợp chất gọi là Punicalagins, có thể giúp duy trì collagen trong da, làm chậm các dấu hiệu lão hóa và xóa mờ nếp nhăn.

2. Nước cam



Để có thể sản xuất collagen, cơ thể luôn cần nhiều vitamin C, trong khi đó cam lại là loại quả chứa lượng vitamin C rất dồi dào. Theo Healthline, trong một cốc nước cam khoảng 240ml cung cấp khoảng 67% lượng vitamin C cơ thể cần trong ngày. Ngoài ra, lượng axit citric trong cam cũng được biết đến với vai trò hỗ trợ sự hình thành elastin và collagen, giữ cho da săn chắc và kiểm soát lão hóa sớm.

Thời điểm tốt nhất để uống nước cam là vào buổi sáng. Đây là lúc cơ thể chuẩn bị hoạt động và làm việc, sẽ tiêu thụ các khoáng chất, sắt, vitamin của cam một cách hiệu quả nhất. Mọi người nên uống nước cam sau khi ăn sáng khoảng 1-2 giờ để đạt được hiệu quả và hấp thụ được hết dưỡng chất.

3. Nước ép táo



Nước ép táo cũng có chứa vitamin C, tốt cho sự hình thành collagen trên da. Đồng thời, các hợp chất hữu cơ và enzyme trong táo giúp chị em giảm mỡ và duy trì độ ẩm cho da. Chỉ cần giữ thói quen uống nước ép táo mỗi ngày, làn da của chị em sẽ trông tươi tắn hơn và khỏe mạnh hơn.

4. Nước nho

Sau 30 tuổi, phụ nữ nên tăng cường ăn và uống nước ép nho. Bởi loại quả này rất giàu chất chống oxy hóa, có thể giúp bạn tránh khỏi mụn trứng cá. Ngoài ra, vitamin C trong nho cũng góp phần thúc đẩy sự hình thành collagen và làm chậm quá trình lão hóa da.

5. Nước ép dứa

Ăn dứa và uống nước ép dứa giúp cơ thể tổng hợp collagen tốt hơn, thúc đẩy làn da săn chắc và sáng mịn. Trong khi đó, vitamin C và enzyme bromelain trong dứa góp phần sửa chữa tế bào và mô trên da.

6. Nước ép rau bina

Rau bina được mệnh danh là "loại rau dành cho da", bởi chúng rất giàu vitamin A và C, rất hữu ích trong việc làm sáng tông màu da, kích thích sản sinh collagen và tăng cường độ ẩm cho da. Ngoài ra, rau bina cũng chứa một lượng chất chống oxy hóa tốt như Vitamin E, mangan giúp loại bỏ các gốc tự do. Chị em có thể thêm thức uống đơn giản, ngon miệng này vào khẩu phần ăn mỗi ngày.

7. Nước ép bưởi

Vitamin C là siêu anh hùng của làn da nó có vai trò quan trọng trong việc sản xuất collagen. Vitamin C là chất chống oxy hóa duy nhất có thể làm tăng tổng hợp collagen. Việc bổ sung nhiều vitamin C thông qua bưởi có thể giúp ích rất nhiều cho làn da của bạn.