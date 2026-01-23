Môi trường lộn xộn có thể kích hoạt stress và khiến bạn ăn uống mất kiểm soát

Ít ai ngờ rằng, vòng eo ngày một lớn lên đôi khi không bắt đầu từ chiếc bánh ngọt hay ly trà sữa, mà từ… chính căn bếp bừa bộn mỗi ngày. Chuyên gia tư vấn sắp xếp không gian sống Peter Walsh cho biết, môi trường sống lộn xộn làm gia tăng hormone căng thẳng trong cơ thể. Khi stress tăng cao, con người có xu hướng ăn nhiều hơn, ăn nhanh hơn và ăn một cách vô thức.

Nói cách khác, một căn bếp bừa bộn không chỉ khiến bạn ngại nấu ăn mà còn âm thầm đẩy bạn vào vòng xoáy "ăn để giải tỏa" - nguyên nhân phổ biến của tăng cân và tích mỡ.

Giảm cân bắt đầu từ trật tự: Khi sắp xếp lại bếp, vòng luẩn quẩn tăng cân bị cắt đứt

Peter Walsh từng thực hiện một loạt thử nghiệm và công bố kết quả trong cuốn sách Lose the Clutter, Lose the Weight (Dọn dẹp để giảm cân). Một tình nguyện viên tham gia là Andrea Rothschild - giám đốc truyền thông, người đã thử qua đủ mọi phương pháp giảm cân như kiêng đường, nhịn ăn, ăn kiêng nghiêm ngặt nhưng vẫn liên tục tăng cân trở lại.

Thay vì bắt đầu bằng thực đơn hay lịch tập, Walsh chọn dọn tủ lạnh trước tiên. Thực phẩm ôi thiu, quá hạn được loại bỏ; không gian được tạo ra cho rau củ, đồ tươi và thực phẩm lành mạnh. Tủ lạnh được chia khu vực rõ ràng, giúp việc tìm - lấy - nấu trở nên dễ dàng hơn. Khi nấu ăn tại nhà thuận tiện, nhu cầu gọi đồ ăn sẵn cũng giảm theo.

Chỉ sau khi căn bếp được sắp xếp gọn gàng, Walsh mới tiếp tục chỉnh sửa các không gian khác. Ông nói với Andrea: "Điều tôi muốn là khi cô bước vào bếp, cô biết rằng mọi thứ ở đây đều phù hợp với mình, khiến mình thấy thoải mái và tự hào".

Muốn giảm mỡ cơ thể, hãy bắt đầu từ việc dọn bếp

Trong cuốn "Bí mật căn phòng của người gầy", Peter Walsh chỉ ra một thực tế đáng suy ngẫm: khi không gian sống trở nên hỗn loạn, con người cũng dễ rơi vào trạng thái mất kiểm soát - từ sinh hoạt, cảm xúc đến ăn uống. Sự bừa bộn bên ngoài thường song hành với "rác thải" tích tụ bên trong cơ thể, tạo điều kiện cho mỡ thừa hình thành.

Không ít người mua thêm gia vị chỉ vì thấy "người khác dùng hay", gom bánh kẹo vì khuyến mãi, rồi dần dần chính họ cũng không biết trong tủ bếp đang có gì. Kết quả là ăn uống theo cảm xúc, theo tiện lợi - chứ không còn theo nhu cầu thực sự của cơ thể.

Dọn "mỡ thừa" cho căn bếp: Vứt rác trước, vứt cả những ảo tưởng sau

Một căn bếp lộn xộn có thể khiến việc nấu ăn trở thành gánh nặng. Mất hàng chục phút chỉ để tìm nguyên liệu, nhiều người chọn cách ăn ngoài cho nhanh và đó là lúc mỡ thừa bắt đầu tích lũy.

Để "giảm mỡ" cho căn bếp, các chuyên gia gợi ý:

Bước 1: Loại bỏ rác và đồ gần như rác

Đồ dùng một lần, thực phẩm mốc - quá hạn, gia vị để lâu, thiết bị hỏng hoặc "để đó chờ ngày dùng lại" đều nên được xử lý dứt điểm. Đồng thời, loại bỏ những vật không thuộc về bếp như đồ chơi, đồ trang trí dư thừa.

Bước 2: Chia tay đồ dùng không còn an toàn

Bát đĩa sứt mẻ, cốc nứt, thớt rạn… đều tiềm ẩn nguy cơ mất vệ sinh. Thực phẩm chỉ nên được chuẩn bị và bảo quản bằng dụng cụ nguyên vẹn.

Bước 3: Giữ lại món bạn thực sự dùng

Thìa, cốc, hộp đựng, dụng cụ mở nắp… mỗi loại chỉ cần vài món yêu thích nhất. Số lượng nhiều không làm cuộc sống tiện hơn, chỉ khiến bếp chật chội.

Bước 4: Trung thực với chính mình

Hãy tự hỏi: Một năm qua tôi có dùng món này không? Tôi có thích dùng nó không? Nó có dễ vệ sinh không? Nếu không có, tôi có mua lại không?

Những bộ bát đĩa "để dành cho khách quý" hay quà cưới quý giá nhưng không bao giờ dùng - hãy nhớ rằng, bạn và gia đình mình xứng đáng được đối xử như khách quý mỗi ngày.

Khi mọi thứ có vị trí riêng, nấu ăn trở nên dễ dàng và lành mạnh hơn

Thực tế, chúng ta thường cần ít hơn rất nhiều so với những gì đang sở hữu. Không gian bếp cũng có giới hạn - khi đã đầy, việc nhồi nhét thêm chỉ tạo ra căng thẳng. Một mặt bếp gọn gàng, nơi dầu - muối - dao - nước rửa bát đều có chỗ đứng rõ ràng, sẽ khiến việc nấu ăn trở nên nhẹ nhàng hơn, thú vị hơn.

Nhiều người nhận ra rằng, ăn ngoài thường xuyên khiến việc kiểm soát cân nặng trở nên vô cùng khó khăn. Trong khi đó, chỉ cần một căn bếp sạch sẽ, dễ dùng, việc tự nấu những món đơn giản tại nhà lại là con đường bền vững hơn cho sức khỏe và vóc dáng.

Giảm cân đôi khi không bắt đầu từ chiếc cân hay phòng gym, mà từ quyết định dọn lại căn bếp - nơi nuôi dưỡng cơ thể bạn mỗi ngày.